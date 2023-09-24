Japonya GP: Verstappen Kazandı, Red Bull Racing Markalar Şampiyonu Oldu!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yeni durak, 1987 yılından bu yana F1’e ev sahipliği yapan Suzuka Pisti'ydi. Max Verstappen ilk cepte yer alırken, ikinci cepte Oscar Piastri üçüncü cepte ise Lando Norris vardı.

Bu yıl Suzuka'daki yarış Red Bull için farklı bir anlam taşıyordu. Red Bull, bu hafta sonu Mercedes'ten bir puan daha fazla aldığı her senaryoda takımlar şampiyonluğuna ulaşacaktı ve neticede Max Verstappen'in Suzuka'daki zaferiyle beraber bu da gerçekleşmiş oldu.

Hedef Japonya'da, Honda'nın evinde yarışı kazanmak ve markalar şampiyonluğunu getirmek. Max Verstappen

Suzuka'da ışıkların yanmasının ardından Verstappen'in polüyle yarış başladı. Verstappen içerde sıkışarak start aldı ama liderliğini korumayı başardı. Ancak ilk viraja gelmeden, henüz yarışın başındayken arka tarafta temaslar vardı ve yerde karbonfiber parçaları görüldü. Bottas'dan düşen parçaların toplanması için güvenlik aracı piste girdi.

Red Bull, üst üste ikinci toplamda altıncı kez markalar şampiyonu oluyor © Red Bull Content Pool

İlk turun ardından Esteban Ocon, Valteri Bottas ve Alex Albon birbirlerini sıkıştırarak yaşadıkları sıkıntıdan sonra pite girdiler. Red Bull'dan ise Perez ön kanadını değiştirmek üzere pite geldi ve sert lastiği de takarak yarışa geri döndü.

İlk virajdaki temasların ardından piste giren güvenlik aracının çıkmasıyla beraber, Verstappen yarışı yeniden başlattı. Yarış öncesi röportajında "Amacım arayı açıp gözden kaybolmak" diyen Max Verstappen henüz daha yedinci turda bunu yapmaya başladı.

Perez bir kez daha sorun yaşadı. Suzuka'da ikinci defa kazaya karıştı ve bitime 14 tur kala Red Bull sürücüsü Perez ikinci kez ön tarafın hasar almasıyla beraber pite geldi. Takım, aracı yarıştan çekme kararı aldı.

17'nci turda Max Verstappen pite geldi. O sırada Russel ilk sıraya yükseldi, arka tarafta Charles Leclerc ve Alonso'nun çekişmesi vardı. Verstappen 19'uncu turda pit sonrası yeniden yerine döndü ve ilk sırayı aldı. Kısa süre sonra farkı yeniden on saniyelere çıkardı.

26'ıncı tura gelindiğinde dört sürücü yarış dışı kalmıştı ve Albon son sıradaydı. Ancak yarışı tamamlamayacaklarını açıkladılar ve Albon yarıştan çekildi. Böylece yarışa devam eden 15 sürücü kaldı. Russel'ın pite gelmesinden sonra 28'inci turda Mercedes altı ve yedinci sıradayken ilk sıradaki Verstappen'in arkasında Lando Norris ve Oscar Piastri vardı.

Yarışın son bölümüne girildiğinde Verstappen lastik değişimi için bir kez daha pite geldi ve sert lastikleri taktı. Ardından çok rahat bir şekilde yarışın son bölümüne başladı.

Max Verstappen pitte © Red Bull Content Pool

Bitime 2 tur kala, yarışa polden başlayan Verstappen hiçbir problem yaşamadan liderliğini sürdürdü ve hemen arkasındaki Norris ile arasındaki farkı da 19 saniyeye çıkardı.

Suzuka'da son turda da değişen herhangi bir şey olmadı. Max Verstappen'in 2022'de sürücüler şampiyonu olduğu Suzuka'da; 2023 yılında Red Bull Racing toplamda 6, üst üste ise 2. kez markalar şampiyonluğuna ulaşmış oldu.