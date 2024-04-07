Red Bull Racing, Japonya'da Podyumun İlk İki Sırasında

Formula 1'de sıradaki durak Sakura ağaçlarının diyarı Japonya'ydı. Suzuka'daki sezonun dördüncü yarışı öncesinde iki Red Bull Racing pilotu Max Verstappen ve Sergio Perez iyi bir sıralama turu geride bırakarak ana yarışa da bir ve ikinci cepten başladılar.

Max Verstappen, yerini koruyarak harika bir çıkış yaparken Sergio Perez de start'ta hata yapmadı ve ikinci sırayı korudu. Ancak henüz daha yarışın çok başında, olaylı virajda olanlar oldu ve Daniel Ricciardo ve Alexander Albon viraja girerken temas yaşadılar.

Verstappen, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı on iki saniyeye çıkardı © Red Bull Content Pool

Kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı.Kırmızı bayrak sonrası yarış, grid'den yeniden başladı ve ikinci start'ta pilotlar biraz daha dikkatliydi. Max Verstappen yine liderliğini koruyarak yarışa başladı. Perez de aynı şekilde temiz bir başlangıç yaptı. İkinci start'ta arkadaki grubun kazananı tam beş sıra kazanarak başlayan Ocon oldu.

Suzuka'da yarışın yeniden başlamasının ardından çok sayıda geçiş yaşandı © Red Bull Content Pool

Max Verstappen pit-stop'a girene kadar ilk sırayı kimseye kaptırmadı. 34'üncü tura geldiğimizdeyse orta hamur lastiklerle yarışa devam eden Max Verstappen ilk sıradaydı ve arkasında en yakın isimle aradaki farkı beş saniyenin üzerine çıkarmıştı. Yarışa sekizinci cepten başlayan Charles Leclerc, yarışın 48'inci turuna geldiğimizde dördüncü sıraya yerleşmişken, takım arkadaşı Carlos Sainz ise üçüncü sıradaydı.

En kritik dönem yarışın başlangıcıydı, yarış içinceyse aracın gücü giderek arttı. Her şey yolunda gitti. Daha iyisi olamazdı. Max Verstappen

Bitime dört tur kala Max Verstappen hemen arkasındaki Perez'le arasındaki farkı on iki saniyenin üzerine çıkardı ve bu sezonki üçüncü zaferine biraz daha yaklaştı. Ferrari pilotları üçüncü ve dördüncü sırada takibi sürdürürken Mercedes pilotları Russel ve Hamilton ise sekiz ve dokuzuncu sıradaydılar.

Verstappen, pit-stop'lardan epey memnundu © Red Bull Content Pool

Max Verstappen Japonya'da yarışı kazanarak 57'inci galibiyetini aldı ve Suzuka'da üst üste üçüncü zaferini elde etti. Sergio Perez de yarışı başladığı noktada, ikinci sırada tamamladı. Verstappen böylece puanını 77'ye yükseltti. Red Bull da bu sezon üçüncü kez podyumda duble yapmış oldu. Ferrari pilotu Carlos Sainz ise yarışı üçünü sırada tamamladı.