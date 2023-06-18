F1 Kanada GP'de Max Verstappen Zirvede

Formula 1 Kanada GP 'de zirvede yine alışıldık isimler yer aldı. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen ilk sırada başladığı yarışı herhangi bir sürprize mahal vermeden zirvede tamamlamayı başarırken, Aston Martin pilotu Fernando Alonso ikinci, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise üçüncü sırada yer aldı.

Gilles Villeneuve Pisti © Getty Images / Red Bull Content Pool

Oldukça hareketli geçen sıralama turlarında sürprizler ve cezalar havada uçuşurken, Max Verstappen pol pozisyonun sahibi oldu. Alonso ikinci, Hamilton ise üçüncü cepte kendine yer bulurken, George Russell dördüncü, sıralama turlarında en hızlı ikinci dereceyi elde eden Nico Hulkenberg ise aldığı ceza sonucu beşinci cebe yerleşti. Ferrariler grid'in 10 ve 11. sıralarına dağılırken, Sergio Perez ise 12. sırada yarışa başlama hakkını elde etti.

Start'ın ardından Verstappen yerini korumayı başardı ancak Alonso için aynı durum geçerli değildi. Hamilton etkin bir atakla İspanyol pilotu geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi. İlk turun en heyecan verici anları Carlos Sainz ve Sergio Perez arasındaki 11. sıra mücadelesinde yaşanırken Ocon, Hulkenberg'i geçip beşinci; Leclerc de albon'u geçip dokuzuncu sıraya yükseldi.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

12. tura gelindiğinde Russell'ın yaptığı kaza küçük çaplı bir heyecan dalgası yaratırken güvenlik aracının piste dahil olmasıyla pit ziyaretleri için de ilk işaret verilmiş oldu. Bir kuşa çarptığını söyleyen Verstappen hemen bu aralığı değerlendirirken, Hamilton ve Alonso da pit yolunu tutan isimler arasındaydı. Ferrari sürücüleri pit'e gitmeyerek dördüncü ve beşinci sırada konuşlanmayı başardılar. Perez de onları takip ederek altıncı sırada yerini aldı.

22. turda Alonso, ustaca bir geçişle Hamilton'ı ekarte etmeyi başardı ve ikinci sıraya yükseldi. 38. turda ön sıralar için tekrar pit furyası başladı. Perez, Sainz, Leclerc, Hamilton, Alonso ve Verstappen pit ziyaretlerini tamamlayıp piste döndüler. Lider Verstappen ile ikinci Alonso arasındaki fark 8 saniyeye yaklaştı.

Sergio Perez'in pit ziyareti © Getty Images / Red Bull Content Pool

55. turda talihsiz bir yarış geçiren Russell yarıştan çekilirken, 63. turda ise Alonso ve Hamilton arasındaki fark bir saniyenin altına düştü. Ancak Alonso farkı tekrar açmayı başardı. Perez ise en hızlı turu denemek için son turdan evvel pit'e girdi.

Max Verstappen bu sezonki sekizinci, kariyerinin 41. galibiyetini elde ederek efsane Ayrton Senna'yı yakalamış oldu. Red Bull Racing ise takımın olarak 100. galibiyetine ulaştı. Alonso ikinci sırada yer alırken, Hamilton da podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Max Verstappen, Kanada'da zirvede © Getty Images / Red Bull Content Pool

Tek pit stop stratejisi uygulayan pilotlardan Leclerc dördüncü, Sainz beşinci ve Albon ise yedinci olurken, Sergio Perez son anda girdiği pit'in ardından en hızlı turu elde etmeyi başardı ve yarışı da altıncı sırada tamamladı.