Kanada GP'de Bizi Neler Bekliyor?

Elbette ki Casino düzlüğü sonrasındaki tarihi noktayı atlamak olmaz; uzun düzlük sonrası keskin sağ ve hemen devamındaki keskin sol ile eğer hata yaparsanız start - finish düzlüğünün hemen başında sizi karşılayan

Şampiyonlar Duvarı

. 1999 Kanada GP’sinde üç Dünya Şampiyonu (Michael Schumacher, Damon Hill ve Jacques Villeneuve) yaptıkları hatalar ile 14. virajın dışındaki bu bariyere çarpıp yarış dışı kalınca bu nokta bu tarihi isimle anılmaya başlanmıştı.