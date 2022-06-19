F1 Kanada GP'de Verstappen Zirvede

Formula 1 'de sezonun sekizinci Grand Prix'sine Kanada'daki Gilles Villeneuve Pisti ev sahipliği yaptı. Sıralama turlarında yağmur, yarış günü ise yüksek pist sıcaklığı lastik seçimlerini etkilerken, zafer Oracle Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen 'in oldu.

Yağmurun hüküm sürdüğü sıralama turlarında, şampiyona lideri Max Verstappen etkileyici performansını sürdürerek pol pozisyonunu ele geçirdi. Sıralama turlarının en büyük sürprizi ise uzun yıllar sonra tekrar ilk çizgide kendine yer bulan Fernando Alonso 'ydu. Efsane pilot müthiş bir performansla sıralama turları sonunda ikinci sıraya yerleşti. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz Jr ise sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı. İkinci çizgide yer alan diğer isim ise Lewis Hamilton oldu.

Max Verstappen, Kanada'da pol pozisyonunda © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarış sorunsuz başladı. Verstappen rahat bir şekilde önde kalmayı başarırken, hemen ardındaki mücadele ilk virajların ardından biraz daha sakin bir çehreye büründü ve ön sıralarda dikkate değer bir değişiklik yaşanmadı. Üçüncü tura gelindiğinde ise Ferrari sürücüsü Sainz, Alonso'yu geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Altıncı turda yarışın ilk pit stopları gerçekleşirken Sebastian Vettel ve Pierre Gasly lastik değiştiren pilotlardı. Sekizinci turda ise yarıştaki ilk fire verildi ve Oracle Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez teknik sorunlar yaşayarak yarışa veda etti.

Perez'in aracı pist kenarından çekilene kadar sanal güvenlik aracı yarışa müdahil olurken, bu durumu fırsat bilen Verstappen ve Hamilton pit'e gelerek lastik değişimi yaptı. Böylece liderlik Sainz'a geçti. Alonso ikinci sırada yer alırken, Verstappen ise pit stop'tan üçüncü sırada döndü. Hamilton ise George Russell ve Esteban Ocon 'un ardında altıncı sırada yarışa devam etti.

Kanada GP'de hava günlük güneşlik © Getty Images / Red Bull Content Pool

11. turda sanal güvenlik aracı kalkarken, bir tur sonra Hamilton, Ocon'u, birkaç tur sonra ise Verstappen, Alonso'yu geride bıraktı. 20 turda ise Schumacher 'in yarış dışı kalmasıyla sanal güvenlik aracı tekrar ortaya çıktı ve ön taraftaki sıralama pit ziyaretleriyle yeni bir yapıya büründü. Yeni lider tekrar Verstappen olurken, Sainz pit dönüşü Alonso'yu geçerek ikinci sırayı ele geçirdi. Üçüncü sırada ise Hamilton vardı.

Dördüncü sırada yer alan Alonso ilk pit stop'unu 29. turda gerçekleştirirken, yarışa 19. sırada başlayan Charles Leclerc ise altıncılığa kadar yükseldi. Lastiklerdeki ufalanma sorunu, pilotların başını bir hayli ağrıtırken, 34. turda lider Verstappen takım telsizine lastiklerde tutuşu kaybetmeye başladığının bilgisini verdi.

Verstappen, Alonso ve Sainz'ın önünde lider © Getty Images / Red Bull Content Pool

42. turda pit'e giren Leclerc, lastik değişimindeki gecikme nedeniyle vakit kaybetti ve 12. sıraya geriledi. Bir tur sonra ise bu kez Verstappen pit yolunu tuttu. Piste Hamilton'ın arkasında üçüncü sırada dönen Verstappen, kısa bir süre sonra Hamilton'ı geçerken, o esnada Hamilton da pit stop yapmaya karar verdi. Ön sıradaki pit stop furyasına katılan diğer isim ise Russell oldu.

Ferrari takımı, lider Sainz'ın kulağına, yarışa güvenlik aracının dahil olması durumunda pit stop yapabileceğini fısıldarken, arzu ettikleri fırsat 49. turda ayaklarına geldi. Tsunoda bariyerlerle buluşunca, Sainz apar topar pit'e geldi ancak Verstappen'le yeterince fark yaratamadığı için ikinci sırada piste döndü. 54. turda güvenlik aracı pisti terk etti ve geriye 16 turluk bir yarış kaldı.

Vesrtappen ve Sainz'ın mücadelesi © Getty Images / Red Bull Content Pool

58. turdan itibaren Sainz'ın Verstappen üzerindeki baskısı artmaya başladı. Dört tur süren yakın mücadelede iyi savunma yapan Verstapppen, 62. turda farkı 1 saniyenin üzerine çıkarmayı başardı. Ancak bir tur sonra Sainz farkı tekrar kapatıp DRS kullanma avantajını yakaladı.

Fakat Sainz'ın çabaları şampiyonu alt etmeye yetmedi. Max Verstappen yine müthiş bir performansla liderliğini korudu ve Kanada GP'den zaferle ayrılmayı başardı. Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr ikinci sırayı alırken, podyumu son basamağı ise üçüncü sırayı alan Lewis Hamilton'ın oldu.

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