Katar GP'de Bizi Neler Bekliyor?

Geçtiğimiz yılın ardından daha yüksek bir beklenti ile girilen F1 2023 sezonu -her ne kadar şampiyonu erken belirlense de- bu noktaya kadar Max Verstappen haricindeki herkes için önemli bir çekişmeye sahne oldu. Geriye kalanların büyük bölümü için sezonun neredeyse tamamı bir denklik bozma mücadelesi içinde geçti ve çoğu yarışta kıyasıya podyum savaşlarına şahit olduk. Enfes sonlu Singapur GP’si dışında kalan yarışlardaki sürprizi az liderlik yarışları bizi sezonun bitimine aylar kala şampiyonu resmi olarak gördüğümüz Japonya’ya taşıdı.

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Verstappen şampiyonluğunu cumartesi günü ilan edebilir © Getty Images / Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing, tarihindeki altıncı şampiyonluğu güç ünitesi partneri Honda’nın evi olan Japonya’da ve yine Honda’nın evi olan Suzuka’da kazanmayı başardı. Şimdi sıra pilotlar şampiyonluğunun resmi olarak ilan edilmesine geldi . Eğer çok ilginç ya da sıradışı şeyler yaşanmazsa Katar, tarihinde ilk kez Formula 1 Pilotlar Dünya Şampiyonluğu ilanına Max Verstappen’in başarısıyla ev sahipliği yapacak.

Yarışın düzenleneceği Lusail pisti, ülkenin başkenti Doha’nın kuzeyindeki Lusail kentinin hemen yanı başında. Motor sporlarına aşina olan herkesin bildiği üzere -neredeyse tüm Arap coğrafyası yarışları gibi- Katar için F1 oldukça yakın tarihe dayanan bir deneyim . Pist 2004 yılında gündüz yarışlarına ev sahipliği yapacak düzenle açıldığında ilk hedef MotoGP’ydi ve ülke 2020 yılındaki pandemi arası dışında bugüne kadar kesintisiz şekilde iki tekerli serilerin zirvesi MotoGP’nin değişmez sezon başlangıcı olarak takvimdeki yerini aldı. Sıcak coğrafyanın oldukça zorlayıcı olması sebebiyle yapılan düzenlemeler sonrası, 2008 yılından itibaren MotoGP’nin bir gece yarışı olarak düzenlendiğini belirtelim. Tıpkı bu hafta sonu F1’in Katar ziyaretinde de göreceğimiz gibi.

Pistin tek DRS bölgesi start-finiş düzlüğünde © Getty Images / Red Bull Content Pool

5419 metre uzunluğundaki tesis aslında bir motosiklet pisti. Lusail, motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapması için tasarlandı ve izleyenlerin de şahit olduğu üzere keyifli yarışlara sahne oldu. Ancak pistin genel yapısı ve büyük bölümünü oluşturan orta ve yüksek hızdaki virajlar, otomobil yarışlarında araçların birbirini takip etmesini zorlaştırırken, heyecanı yükseltecek bölümlerin azlığı sebebiyle yarış içindeki beklentileri düşürüyor. 57 turdan oluşacak olan grand prix’de en büyük ve tek geçiş fırsatı bir kilometre uzunluğundaki start-finish düzlüğü olacak. Haliyle tahmin edilebileceği üzere hafta sonu kullanılacak tek DRS bölgesi de yine sadece start-finish düzlüğünde.

Pistin asfaltı tamamen yenilendi. Bu da bize ilk seansta başlayıp neredeyse pazar günkü yarışın son turuna kadar gelişecek ve hızlanacak bir hafta sonu sunacak. 2021 yılındaki yarışta çoğu takımın iki pit stop yaptığını görmüştük . İlk defa deneyimledikleri Lusail pisti bazı pilotlar içinse kabusa dönüşmüştü. Lastiklerin tamamı için zorlayıcı bir yarış izlerken, bazı pilotların yarış içinde sol ön lastiklerinin patladığına şahit olmuştuk. Bu yıl yenilenen asfaltın aşınma konusunda bir nebze de olsa takımlara yardımcı olacağını ön görebiliriz.

Pirelli'nin Katar'daki lastik tercihleri © Pirelli

Pirelli, Lusail’e en sert lastik hamur paketi ile geldi. Bu hafta sonu takımlar C1, C2 ve C3 hamurlarını kullanacak . Saat yönüne dönülen pistte yüksek hızda bolca sağa dönülen viraj olması, takımların özellikle sol ön lastiğe daha çok dikkat etmesi gerektiğine işaret ediyor. Büyük frenleme noktalarının oluşturacağı dikey baskıdan çok, yüksek hızlı virajların lastiğin tabanı ile yan bölümünü birleştiren omuz kısmına büyük bir yük bindirdiğini göreceğiz. Bu hafta sonu takımların kullanabileceği minimum basınçlar ön lastikler için 25 psi, arka lastikler için 21.5 psi olarak belirlendi. Pirelli’nin ön lastikler için daha çok endişelendiğini kolayca söyleyebiliriz.

Bu hafta sonu kıymetli seanslar akşam saatlerinde ışıklandırma altında yapılacak olsa da cuma günü ilk antrenman seansını ve cumartesi günü sprint yarış sıralamasını gün ışığı altında, oldukça sıcak olması beklenen saatlerde izleyeceğiz. İlk gelen fotoğraflarda, takımların bu sezonki en açık motor ızgaralarını tercih ettiklerini gördük . Akşam seanslarında sorun yaşanmasını beklemesek bile, takımların sezon başından beri güç ünitesi paketini çevreleyen bölümü olabildiğince ufaltma çabaları çerçevesinde, oldukça sıcak geçmesi beklenen bir hafta sonunda soğutma problemleri yaşayacaklar mı, hep birlikte izleyip göreceğiz.

Motosiklet yarışları için tasarlanan pistte otomobillerin geçiş yapması zor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Katar bu yıl sprint hafta sonuna ev sahipliği yapacak . Cuma günü önce ilk antrenman seansını, sonra da pazar günkü ana yarışın sıralama turlarını göreceğiz. Cumartesi günü ise tıpkı diğer sprint hafta sonlarında olduğu gibi müstakil bir yapıda koşulacak. Önce sprint yarışının sıralama seansını, sonra da sprint yarışını göreceğiz. Pazar günü ise elbette sadece ana yarışa ait.

Cumartesi gününün ve bu hafta sonunun ilginç yanı ise normal şartlarda pazar günü şampiyonluğunu ilan etmesi neredeyse kesin olan Max Verstappen’in, sprint yarışında da bu başarıya ulaşma ihtimalinin bulunması. İhtiyacı olan şey bu kısa yarışı takım arkadaşının üç puan önünde tamamlaması. Max’ın bu konuda acelesi olduğunu düşünmüyoruz ancak cumartesi günü ilan edilecek bir şampiyonluğun tarihe geçeceği kesin .

Takımlar Katar’a yüksek yere basma gücü üretecek arka kanat tercihleri ile geldiler. Start-finish düzlüğü dışındaki bölümde ihtiyaç olan şey sağlıklı bir yüksek hızlı yere tutunma. Özellikle üçüncü sektörün başı, denge ve lastikler açısından oldukça zorlayıcı . Yüksek yere basma paketi kullanmak isteyen hızlı takımların önceki hafta sonlarında ilk antrenman seansında zorlandıklarına şahit olmuştuk. Bu paket ile start-finish düzlüğündeki yüksek hız ihtiyacını dengelemeyi başaran ekiplerin öne çıktığını göreceğiz.

Verstappen gün batımında Lusail pistini turlarken... © Getty Images / Red Bull Content Pool

Hafta sonu için favori yine Oracle Red Bull Racing ve Max Verstappen . Yarış simülasyonunda McLaren’in yine hızlı ve podyuma yakın olması bekleniyor. Tahminlerde onları sırasıyla Ferrari, Mercedes ve Alpha Tauri takip ediyor.

Katar’ın bu yıldan itibaren başlayan 10 yıllık F1 kontratı, onları sezonun değişmez bir noktası haline getirecek. Anlaşmayı imzalarken bahsettikleri yeni pistin inşaatını merakla beklemekle beraber, F1’e uygun olmayan Lusail pistindeki yarışın sprint formatı ile hareketlendirilmeye çalışılmasını anlayışla karşılıyoruz. Heyecanı yükseltecek her ihtimale açık olduğumuz bu hafta sonu, büyük ihtimalle Max Verstappen’in 26 yaşında kazanacağı üçüncü şampiyonluk hikayesiyle öne çıkacak.