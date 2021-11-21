Max Verstappen Katar GP'de Podyumda Yer Aldı

Formula 1 araçları Katar'da ilk kez piste çıkarken, kıyasıya geçen şampiyonluk mücadelesi nedeniyle heyecan doruktaydı. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen Katar GP'de ikinci olarak podyumda yer alırken, takım arkadaşı Sergio Perez de yarışı dördüncü sırada tamamlayarak önemli puanlar topladı.

Sıralama turlarında Lewis Hamilton ilk sırayı alırken, Red Bull Racing'ten Max Vertappen ikinci sırada yer aldı. Valtteri Bottas üçüncü, Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise dördüncü sırayı elde etti.

Max Verstappen Katar'da © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ancak sıralama turlarındaki kural ihlalleri nedeniyle Max Verstappen ve Valtteri Bottas'ın aldığı cezalar grid'in çehresini değiştirdi. Max Verstappen yedinci sıraya gerilerken, Bottas da altıncı sırada start almak durumunda kaldı. Böylece Gasly ikinci sırada yarışa başlama hakkı kazanırken, Scuderia AlphaTauri de ilk kez ilk çizgiye yerleşmiş oldu. F1 efsanesi Fernando Alonso da grid'in üçüncü sırasına çıktı.

Katar'daki F1 serüveni oldukça hareketli başladı. Müthiş bir start alan Verstappen, bir anda üç sıra birden kazanarak dördüncü sıraya kadar yükseldi. Alonso da Gasly'yi geride bırakarak ikinci sırayı ele geçirdi. Ancak geriden gelen Verstappen'e ayak uydurmak pek kolay olmayacaktı. Verstappen dördüncü turda Gasly'yi, beşinci turda ise Alonso'yu geride bırakarak Hamilton'ın peşine takıldı.

Max Verstappen ve Pierre Gasly mücadelesi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışa dördüncü sırada başlayan McLaren pilotu Lando Norris, Verstappen'e geçilerek kaybettiği pozisyonunu, 12. turda Gasly'yi geride bırakarak tekrar ele geçirdi. 14. turda Pierre Gasly pit stop yaparken, yarışa 11. sırada başlayan Sergio Perez de sessiz sedasız üst sıralara yükseldi. Perez, 16. turda Norris'i geçerek dördüncü sıraya yerleşti.

18. turdan itibaren Verstappen, Hamilton ve Perez sırayla ilk pit stop'larını gerçekleştirdi. Verstappen ve Hamilton sıra kaybetmezken, Perez 12. sıraya kadar geriledi. 24. turda bu kez pite gelen isim Alonso'ydu ve İspanyol sürücü pit'ten Perez'in önünde dönmeyi başardı.

Sergio Perez, Katar mesaisinde © Getty Images / Red Bull Content Pool

Diğer pilotların pit stop'larının ardından üst sıralarda buluşan Alonso ve Perez 29. turda izleyicilere keyifli anlar sunarken, mücadelenin galibi dördüncü sıraya yükselen Perez oldu. Perez'in önünde ise henüz pit'e girmeyen Bottas yer alıyordu. Bottas'ın aldığı bu risk 34. turda ön sol lastiğinin patlamasıyla sonuçlanırken, Fin sürücü lastik değişimi için pit'e gitmeye çalışırken ön kanadına da zarar verdi ve bir hayli zaman kaybetti.

42. turda Verstappen ve Perez pit'e girdi. Perez pit'ten yedinci sırada dönerken, kısa sürede önce Lance Stroll'ü, sonra ise Esteban Ocon'u geride bıraktı. 50. turda ise Norris'in pit'e gelmesiyle, Perez dördüncülüğe yükseldi ve Alonso'yu gözüne kestirdi. Aynı turda mekanik sorunlar yaşayan Bottas ise yarıştan çekildi.

Son anlarda sanal güvenlik aracının aktif olmasıyla ön sıralarda bir değişiklik yaşanmazken Max Verstappen, yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkmayı başardı ve pilotlar sıralamasındaki liderliğini sürdürdü. En hızlı turu da atan Verstappen, ekstra bir puanı da cebine koymuş oldu.

Lewis Hamilton Katar GP'yi ilk sırada tamamlarken, Alpine pilotu Fernando Alonso ise hafta sonunun en başarılı isimleri arasında yer alarak damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve uzun süre sonra ilk kez podyumda yer aldı. Günün sürücüsü ödülü de efsane ismin oldu. Perez dördüncü sırayı elde ederken, yine Alpine'den Esteban Ocon ise beşinci sırada yer aldı.