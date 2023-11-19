Max Verstappen, Las Vegas'ta Podyumun Zirvesinde!

Las Vegas'ta sezonun sondan ikinci yarışı için günlerdir büyük bir heyecan vardı. Neredeyse yarıştan daha çok atmosfer merakla bekleniyordu. Nitekim ilk günden itibaren pek çok ünlünün de boy gösterdiği çok büyük, zaman zaman aksiliklerin de yaşandığı ama genele baktığımızda da epey keyifli bir şov izledik. Ancak artık bekleyiş sona erdi ve sıra, sezonun en uzun ikinci pistindeki 50 turluk yarışa geldi.

Las Vegas'ta atmosfer de en az yarış kadar merak ediliyordu © Red Bull Content Pool

Las Vegas sokaklarındaki mücadele başlarken pole pozisyonunda Charles Leclerc vardı. Max Verstappen yarışa ikinci cepten, George Russell ise üçüncü cepten başladı. Sıralama turlarını ikinci sırada bitiren Carlos Sainz ise batarya cezası sebebiyle 10 basamak gerileyip 12. sıradan yarışa başladı.

Las Vegas'taki start'ta Verstappen Leclerc'i geçip liderliği aldı. Alonso spin atarak son sıraya kadar geriledi ve hemen sonrasında otomobilinde hasar olduğunu söyledi. Leclerc ilk turun ardından ikinci, George Russell üçüncü, Gasly dördüncü ve Albon da beşinci sıradaydı.

Las Vegas'ta kerbler de şehrin ruhuna uygun bir şekilde tasarlandı © Red Bull Content Pool

İkinci turda Lando Norris'in bariyerlere girip kaza yapmasıyla birlikte güvenlik aracı piste dahil oldu. Altıncı turda güvenlik aracı pistten çıkar çıkmaz Max Verstappen, hemen arkasındaki Leclerc ile farkı açarak yarışa yeniden başladı. Ancak Max Verstappen'in yarış başlangıcında Charles Leclerc'i kenara iterek liderliği alması durumu komiserler grubu tarafından değerlendiriliyordu ve altıncı turda Verstappen beş saniyelik bir ceza aldı. Bu ceza yarışın akıbetini de değiştirebilecek nitelikteydi.

Pole'den başlayan Leclerc, 17'inci turda Max Verstappen pite gelirken liderliği almayı da başardı. Leclerc ilk sıradayken, ikinci sırada Ocon, üçüncü sırada Perez vardı. Red Bull sürücüsü Perez çok beklemeden, 20'inci turun hemen başında ikinci sıraya yerleşti ve Leclerc ile arasında yaklaşık 14 saniye vardı. Verstappen'in ise pit ve beş saniyelik ceza sonrası liderle arasındaki süre farkı yaklaşık 25 saniye idi.

Liderliği aldıktan sonra bile arkadaki isimler DRS ile birlikte öne geçme şansına sahipti. Gerçekten çok eğlenceli bir yarış geride kaldı. Max Verstappen

22'inci turda Charles Leclerc pite girdi. Çok hızlı olmayan bir pit-stop'tu ve Perez liderliği aldı. Hemen ardından Stroll de ikinci sıraya yükseldi. Böylece Leclerc üçüncü sıraya düştü. 26'ıncı turda Verstappen ve Russel arasında bir temas gerçekleşti ve parçalar havada uçtu. Verstappen de lastiklerin ve ön kanadın kontrol edilmesini istedi. Bir tur sonra da, düşen parçalar sebebiyle güvenlik aracı piste dahil oldu. Russel ve Verstappen arasındaki olay da inceleme altına alındı.

Güvenlik aracından hemen önce liderliği alan Leclerc, bitime 22 tur kala bir kez daha yarışı başlattı. George Russel'a, çarpışmaya sebep olduğu için bir ceza geldi. Max Verstappen Gasly ile dördüncülük mücadelesi verirken, yavaş yavaş kendisini içeri attı ve 32'inci turda dördüncülüğe yükseldi. Las Vegas caddelerinde 33'üncü turda Sergio Perez DRS ile beraber açık kapıdan içeri girdi ve Leclerc'in önüne geçti, liderliği aldı. Güvenlik aracının ardından Red Bull sürücüleri yükselişe geçti Perez lider durumdayken, Verstappen de üçüncülüğe yükseldi ve bitime daha 15 turluk bir mesafe vardı.

Max Verstappen, F1 kariyerindeki 53'üncü yarış galibiyetini elde etti © Red Bull Content Pool

36'ıncı turla beraber ilk iki sıra, yarış başındaki durumuna geri döndü. En önde Leclerc varken hemen arkasında da Max Verstappen vardı. Ancak Max Verstappen çok beklemedi ve 38'inci turda Leclerc'i geçerek yeniden liderlik koltuğundaki yerini aldı. Üç kez şampiyon Max Verstappen, yarışın kalan bölümünde Las Vegas sokaklarında liderliği kimseye kaptırmadı ve Justin Bieber'ın salladığı damalı bayrağı ilk sırada geçti. Max Verstappen altıncı kez üst üste kazanırken, Las Vegas'taki bu zafer, kariyerindeki 53'üncü yarış galibiyeti oldu.