Las Vegas GP'de Bizi Neler Bekliyor?

Rolling The Dice On A Vegas Makeover

Bu noktadan sonra F1'in tüm tanıtım ve pazarlama anlayışı kökten değişti. Öncelikle tüm sosyal medya yönetimi yenilendi. Artık spor, mevcut tüm mecralardan yapılan paylaşımlarla olabildiğince çok insana ulaştırılmaya başlandı. Sosyal medyanın etkisinin önemi, kısa sürede alınan büyük geri dönüş ile çabucak kanıtlandı. Yeni sahipler kitleyi ve haliyle geliri büyütmeyi amaçlıyordu. Daha çok paranın olduğu Arap Yarımadası yarışları ve sponsorları öncelik haline geldi. Ve elbette ki spor seyirciliğinin zirvesi olan ABD'deki kitlenin kazandırılması için ülkedeki yarış satışı artırıldı ve şampiyonayı tutkuyla takip edenlerin baştan sona soru işaretiyle yaklaştığı Drive to Survive serisine imza atıldı . Her ne kadar yaşanan olayların bazıları tamamen ekseninden ve gerçeklikten koparılarak lanse edilse ve F1'in emektar izleyicileri önemli bölümüne anlam veremese de Drive to Survive spor için muhteşem bir başarıya imza attı.