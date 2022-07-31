F1
Macaristan GP'de Max Verstappen'den Görkemli Bir Zafer
Oracle Red Bull Racing'in yıldız pilotu Max Verstappen, onuncu sırada başladığı Macaristan GP'de unutulmaz bir performansa imza atarak zafere ulaşmayı başardı.
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Formula 1'in Avrupa'daki serüveni devam ediyor. Sezonun 13. Grand Prix'sinde F1 heyecanı Macaristan'ın Hungaroring Pisti'nde yaşandı. Oracle Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, onuncu sırada başladığı yarışta harika bir performans göstererek zafere ulaşmayı başardı.
Hafta sonunda F1 heyecanı sıralama turları ile başladı. Mercedes pilotu George Russell pol pozisyonuna yerleşmeyi başarırken, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Sorun yaşayan Max Verstappen ve Sergio Perez ise 10 ve 11. sırada yer aldılar.
Start'la beraber Russell yerini korumayı başardı. Ferrariler de ilk virajı kayıpsız atlatırken dördüncü Lando Norris de yine pozisyon kaybetmedi. Start'ın kazananı Lewis Hamilton oldu. Alpine sürücülerinin kendi aralarındaki mücadeleden yararlanan Hamilton iki sıra kazanarak beşinci sıraya yükseldi. Start'ta Verstappen sekizinci sıraya, Perez ise dokuzuncu sıraya tırmandı.
Beşinci tur devam ederken Max Verstappen, Alonso'yu geride bırakarak yedinciliğe yükseldi. İki tur sonra ise Ocon'u da geçti ve altıncı sıraya yerleşti. 11. tur geçilirken Norris'in arkasındaki iki şampiyon da sabırsızlanmaya başlamıştı. Hamilton, Norris'e iyice yaklaşırken, Verstappen de Norris'ten sadece bir saniye uzaktaydı. Bir tur sonra Hamilton ve Verstappen, Norris'i geride bırakarak dört ve beşinci sıralara yerleştiler.
15. turda Norris'le başlayan ilk pit stop furyası, 21. turda Leclerc ile tamamlandı. Yeni sıralama ise Russell, Leclerc ve Sainz olarak şekillendi. Verstappen dördüncü sırada yer alırken, Hamilton beşinci, Perez ise altıncı sırada yarışa devam etti.
27. turda Leclerc, Russell'la arasındaki farkı 1 saniyenin altına düşürdü ve DRS kullanma hakkını elde etti. 31. turda start finiş düzlüğünde muhteşem bir atak yapan Leclerc yarışın liderliğini Russell'ın elinden almayı başardı. Bu turla birlikte Hungaroring Pisti'ne yavaş yavaş yağmur damlaları düşmeye başladı.
39. turda Verstappen pit'e girdi ve yarışa takım arkadaşı Perez'in ardında altıncı sırada döndü. Ardından Leclerc ve Russell da pit'in yolunu tuttu. Russell piste Verstappen'in ardında döndü. 41. turda Perez'in yol vermesiyle Leclerc'in peşine düşen Verstappen, harika bir atakla rakibini geride bıraktı. Ancak Verstappen kısa bir süre sonra spin atınca , Leclerc tekrar öne geçti.
45. turda tekrar şansını deneyen Verstappen, Leclerc'i tekrar geride bırakmayı başardı. Verstappen'in önünde henüz ikinci kez pit'e girmeyen Sainz ve Hamilton kaldı. Sainz ve Hamilton pit'e girdikten sonra, liderlik Max Verstappen'e geçerken, 54. turda Russell da Leclerc'i geçti ve ikinci sıraya yükseldi.
63. turda Sainz, Hamilton'ın atağına cevap veremeyince Ferrari, podyumun dışına düştü. İki tur sonra ise Hamilton bu kez takım arkadaşı Russell'ı geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi. yarışın geri kalanında ön sıralarda bir değişiklik yaşanmazken, Max Verstappen start pozisyonundan tam dokuz sıra birden yükselerek unutulmaz bir zafere imza attı. Hamilton ikinci sırayı elde ederken, podyumun üçüncü sırasında ise George Russell yer aldı.
Formula 1 Pilotlar Şampiyonası (2022)
Sıra
Pilot
Puan
Takım
Ülke
1
258
Red Bull Racing
Hollanda
2
Charles Leclerc
178
Ferrari
Monako
3
173
Red Bull Racing
Meksika
4
George Russell
158
Ferrari
İspanya
5
Carlos Sainz Jr
156
Mercedes
Büyük Britanya
6
Lewis Hamilton
146
Mercedes
Büyük Britanya
7
Lando Norris
76
McLaren
Büyük Britanya
8
Esteban Ocon
58
Alpine
Fransa
9
Valtteri Bottas
46
Alfa Romeo
Finlandiya
10
Fernando Alonso
41
Alpine
İspanya
11
Kevin Magnussen
22
Haas
Danimarka
12
Daniel Ricciardo
19
McLaren
Avustralya
13
16
AlphaTauri
Fransa
14
Sebastian Vettel
16
Aston Martin
Almanya
15
Mick Schumacher
12
Haas
Almanya
16
11
AlphaTauri
Japonya
17
Zhou Guanyu
5
Alfa Romeo
Çin
18
Lance Stroll
4
Aston Martin
Kanada
19
Alexander Albon
3
Williams
Tayland
20
Nicholas Latifi
0
Williams
Kanada
21
Nico Hülkenberg
0
Aston Martin
Almanya