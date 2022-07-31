F1

Macaristan GP'de Max Verstappen'den Görkemli Bir Zafer

Oracle Red Bull Racing'in yıldız pilotu Max Verstappen, onuncu sırada başladığı Macaristan GP'de unutulmaz bir performansa imza atarak zafere ulaşmayı başardı.
Yazar: Red Bull
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Max Verstappen - Hungaroring
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Formula 1'in Avrupa'daki serüveni devam ediyor. Sezonun 13. Grand Prix'sinde F1 heyecanı Macaristan'ın Hungaroring Pisti'nde yaşandı. Oracle Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, onuncu sırada başladığı yarışta harika bir performans göstererek zafere ulaşmayı başardı.
Sergio Perez, Hungaroring Pisti'nde
Sergio Perez, Hungaroring Pisti'nde
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Verstappen hafta sonuna hazır
Verstappen hafta sonuna hazır
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Hafta sonunda F1 heyecanı sıralama turları ile başladı. Mercedes pilotu George Russell pol pozisyonuna yerleşmeyi başarırken, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Sorun yaşayan Max Verstappen ve Sergio Perez ise 10 ve 11. sırada yer aldılar.
Start'la beraber Russell yerini korumayı başardı. Ferrariler de ilk virajı kayıpsız atlatırken dördüncü Lando Norris de yine pozisyon kaybetmedi. Start'ın kazananı Lewis Hamilton oldu. Alpine sürücülerinin kendi aralarındaki mücadeleden yararlanan Hamilton iki sıra kazanarak beşinci sıraya yükseldi. Start'ta Verstappen sekizinci sıraya, Perez ise dokuzuncu sıraya tırmandı.
Verstappen, Ocon'u geride bırakıyor
Verstappen, Ocon'u geride bırakıyor
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Beşinci tur devam ederken Max Verstappen, Alonso'yu geride bırakarak yedinciliğe yükseldi. İki tur sonra ise Ocon'u da geçti ve altıncı sıraya yerleşti. 11. tur geçilirken Norris'in arkasındaki iki şampiyon da sabırsızlanmaya başlamıştı. Hamilton, Norris'e iyice yaklaşırken, Verstappen de Norris'ten sadece bir saniye uzaktaydı. Bir tur sonra Hamilton ve Verstappen, Norris'i geride bırakarak dört ve beşinci sıralara yerleştiler.
15. turda Norris'le başlayan ilk pit stop furyası, 21. turda Leclerc ile tamamlandı. Yeni sıralama ise Russell, Leclerc ve Sainz olarak şekillendi. Verstappen dördüncü sırada yer alırken, Hamilton beşinci, Perez ise altıncı sırada yarışa devam etti.
Hızlı bir pit stop
Hızlı bir pit stop
© Getty Images / Red Bull Content Pool
27. turda Leclerc, Russell'la arasındaki farkı 1 saniyenin altına düşürdü ve DRS kullanma hakkını elde etti. 31. turda start finiş düzlüğünde muhteşem bir atak yapan Leclerc yarışın liderliğini Russell'ın elinden almayı başardı. Bu turla birlikte Hungaroring Pisti'ne yavaş yavaş yağmur damlaları düşmeye başladı.
39. turda Verstappen pit'e girdi ve yarışa takım arkadaşı Perez'in ardında altıncı sırada döndü. Ardından Leclerc ve Russell da pit'in yolunu tuttu. Russell piste Verstappen'in ardında döndü. 41. turda Perez'in yol vermesiyle Leclerc'in peşine düşen Verstappen, harika bir atakla rakibini geride bıraktı. Ancak Verstappen kısa bir süre sonra spin atınca , Leclerc tekrar öne geçti.
Verstappen, Hungaroring'de çok hızlı
Verstappen, Hungaroring'de çok hızlı
© Getty Images / Red Bull Content Pool
45. turda tekrar şansını deneyen Verstappen, Leclerc'i tekrar geride bırakmayı başardı. Verstappen'in önünde henüz ikinci kez pit'e girmeyen Sainz ve Hamilton kaldı. Sainz ve Hamilton pit'e girdikten sonra, liderlik Max Verstappen'e geçerken, 54. turda Russell da Leclerc'i geçti ve ikinci sıraya yükseldi.
63. turda Sainz, Hamilton'ın atağına cevap veremeyince Ferrari, podyumun dışına düştü. İki tur sonra ise Hamilton bu kez takım arkadaşı Russell'ı geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi. yarışın geri kalanında ön sıralarda bir değişiklik yaşanmazken, Max Verstappen start pozisyonundan tam dokuz sıra birden yükselerek unutulmaz bir zafere imza attı. Hamilton ikinci sırayı elde ederken, podyumun üçüncü sırasında ise George Russell yer aldı.
F1'de 2022 sezonu puan durumunu görmek için buraya, 2022 sezonu şampiyona takvimini görmek için ise buraya tıkla!

Formula 1 Pilotlar Şampiyonası (2022)

Sıra

Pilot

Puan

Takım

Ülke

1

Max Verstappen

Red Bull logo (participant sponsor)

258

Red Bull Racing

Hollanda

2

Charles Leclerc

178

Ferrari

Monako

3

Sergio Pérez

Red Bull logo (participant sponsor)

173

Red Bull Racing

Meksika

4

George Russell

158

Ferrari

İspanya

5

Carlos Sainz Jr

156

Mercedes

Büyük Britanya

6

Lewis Hamilton

146

Mercedes

Büyük Britanya

7

Lando Norris

76

McLaren

Büyük Britanya

8

Esteban Ocon

58

Alpine

Fransa

9

Valtteri Bottas

46

Alfa Romeo

Finlandiya

10

Fernando Alonso

41

Alpine

İspanya

11

Kevin Magnussen

22

Haas

Danimarka

12

Daniel Ricciardo

19

McLaren

Avustralya

13

Pierre Gasly

Red Bull logo (participant sponsor)

16

AlphaTauri

Fransa

14

Sebastian Vettel

16

Aston Martin

Almanya

15

Mick Schumacher

12

Haas

Almanya

16

Yuki Tsunoda

Red Bull logo (participant sponsor)

11

AlphaTauri

Japonya

17

Zhou Guanyu

5

Alfa Romeo

Çin

18

Lance Stroll

4

Aston Martin

Kanada

19

Alexander Albon

3

Williams

Tayland

20

Nicholas Latifi

0

Williams

Kanada

21

Nico Hülkenberg

0

Aston Martin

Almanya

F1
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