Macaristan GP'de Max Verstappen'den Görkemli Bir Zafer

Formula 1 'in Avrupa'daki serüveni devam ediyor. Sezonun 13. Grand Prix'sinde F1 heyecanı Macaristan'ın Hungaroring Pisti'nde yaşandı. Oracle Red Bull Racing pilotu Max Verstappen , onuncu sırada başladığı yarışta harika bir performans göstererek zafere ulaşmayı başardı.

Sergio Perez, Hungaroring Pisti'nde © Getty Images / Red Bull Content Pool Verstappen hafta sonuna hazır © Getty Images / Red Bull Content Pool

Hafta sonunda F1 heyecanı sıralama turları ile başladı. Mercedes pilotu George Russell pol pozisyonuna yerleşmeyi başarırken, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Sorun yaşayan Max Verstappen ve Sergio Perez ise 10 ve 11. sırada yer aldılar.

Start'la beraber Russell yerini korumayı başardı. Ferrariler de ilk virajı kayıpsız atlatırken dördüncü Lando Norris de yine pozisyon kaybetmedi. Start'ın kazananı Lewis Hamilton oldu. Alpine sürücülerinin kendi aralarındaki mücadeleden yararlanan Hamilton iki sıra kazanarak beşinci sıraya yükseldi. Start'ta Verstappen sekizinci sıraya, Perez ise dokuzuncu sıraya tırmandı.

Verstappen, Ocon'u geride bırakıyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Beşinci tur devam ederken Max Verstappen, Alonso'yu geride bırakarak yedinciliğe yükseldi. İki tur sonra ise Ocon'u da geçti ve altıncı sıraya yerleşti. 11. tur geçilirken Norris'in arkasındaki iki şampiyon da sabırsızlanmaya başlamıştı. Hamilton, Norris'e iyice yaklaşırken, Verstappen de Norris'ten sadece bir saniye uzaktaydı. Bir tur sonra Hamilton ve Verstappen, Norris'i geride bırakarak dört ve beşinci sıralara yerleştiler.

15. turda Norris'le başlayan ilk pit stop furyası, 21. turda Leclerc ile tamamlandı. Yeni sıralama ise Russell, Leclerc ve Sainz olarak şekillendi. Verstappen dördüncü sırada yer alırken, Hamilton beşinci, Perez ise altıncı sırada yarışa devam etti.

Hızlı bir pit stop © Getty Images / Red Bull Content Pool

27. turda Leclerc, Russell'la arasındaki farkı 1 saniyenin altına düşürdü ve DRS kullanma hakkını elde etti. 31. turda start finiş düzlüğünde muhteşem bir atak yapan Leclerc yarışın liderliğini Russell'ın elinden almayı başardı. Bu turla birlikte Hungaroring Pisti'ne yavaş yavaş yağmur damlaları düşmeye başladı.

39. turda Verstappen pit'e girdi ve yarışa takım arkadaşı Perez'in ardında altıncı sırada döndü. Ardından Leclerc ve Russell da pit'in yolunu tuttu. Russell piste Verstappen'in ardında döndü. 41. turda Perez'in yol vermesiyle Leclerc'in peşine düşen Verstappen, harika bir atakla rakibini geride bıraktı. Ancak Verstappen kısa bir süre sonra spin atınca , Leclerc tekrar öne geçti.

Verstappen, Hungaroring'de çok hızlı © Getty Images / Red Bull Content Pool

45. turda tekrar şansını deneyen Verstappen, Leclerc'i tekrar geride bırakmayı başardı. Verstappen'in önünde henüz ikinci kez pit'e girmeyen Sainz ve Hamilton kaldı. Sainz ve Hamilton pit'e girdikten sonra, liderlik Max Verstappen'e geçerken, 54. turda Russell da Leclerc'i geçti ve ikinci sıraya yükseldi.

63. turda Sainz, Hamilton'ın atağına cevap veremeyince Ferrari, podyumun dışına düştü. İki tur sonra ise Hamilton bu kez takım arkadaşı Russell'ı geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi. yarışın geri kalanında ön sıralarda bir değişiklik yaşanmazken, Max Verstappen start pozisyonundan tam dokuz sıra birden yükselerek unutulmaz bir zafere imza attı. Hamilton ikinci sırayı elde ederken, podyumun üçüncü sırasında ise George Russell yer aldı.

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