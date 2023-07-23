Max Verstappen Yine Zirvede

Formula 1 'de bu hafta gözler Macaristan GP 'deydi. Sezonun geneline yansıyan durum bu hafta da değişmedi ve Red Bull Racing pilotu Max Verstappen rahat bir şekilde zafere ulaşmayı başardı.

Sıralama turlarında Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ilk sırayı alarak Verstappen'in pol serisini bozmayı başardı. Verstappen ikinci sırada yer alırken, son dönemde performansı yükselen McLaren sürücülerinden Lando Norris üçüncü, Oscar Piastri ise dördüncü sırada start alma hakkı kazandı.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start'la birlikte Verstappen müthiş bir atak yaptı ve ilk sırayı ele geçirmeyi başardı. McLaren'lar da yarışa etkili başladı. Piastri ve Norris, ilk sektör tamamlanmadan Hamilton'ı geride bırakmayı başardı. Dördüncü sıradaki Hamilton'ı Ferrari'ler takip ederken Leclerc beş, Sainz ise altıncı sıradaydı. Perez yedinci sırada yer alırken, Alonso da onu takip ediyordu.

16. turda ilk taktik pit stop Ferrari'den geldi ve Sainz lastiklerini yeniledi. Ardından Hamilton, Norris, Leclerc ve Piastri de pit stop yaptı. Leclerc pit stop esnasında zaman kaybedince takım arkadaşının ardında kaldı. Piastri de pit dönüşü Norris'in ardında kaldı ve beşinci sırada yer aldı. Pite girmeyince kendini üçüncü sırada bulan Alonso 21. turda lastik değişimi yaparken ilk iki sırada pite girmeyen Verstappen ve Perez kaldı.

Sergio Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

23. turda Verstappen de pitin yolunu tuttu. İki tur sonra da Perez sert lastiklere veda etti. Sıralama, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, Russell, Sainz, Perez ve Leclerc şeklinde oluştu. Pite girmeyen tek isim Russell'dı. 27. turda Perez, usta işi bir atakla Sainz'ı geride bırakarak altıncı sıraya yükseldi. Hemen ardından Russell'ı da geçti. 29. turda Russell da pite girdi ve piste 14. sırada döndü.

43. turda Perez tekrar lastiklerini yenilerken Piastri de onu takip etti. Bir tur sonra Leclerc de pite girdi. Hemen ardından Norris ve Sainz da lastiklerini değiştirdi. 47. turda Perez, Piastri'yi geçmeyi başardı. Pit yolu hız sınırına uymayan Leclerc ise 5 saniye ceza aldı. 50. turda Hamilton, ondan kısa bir süre sonra da Verstappen pite girdi.

Yarışın geri kalan kısmında ön sıralarda bir değişiklik yaşanmadı. Max Verstappen zaferlerine bir yenisini daha eklerken, Norris de son dönemlerde alıştığı üzere podyumda yer aldı. Podyumun son üyesi ise yine etkili bir yarış performansına imza atan Sergio Perez oldu. Hamilton ilk sırada başladığı yarışı dördüncü bitirirken, Piastri beşinci, Leclerc ise altıncı oldu.