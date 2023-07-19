Macaristan GP'de Bizi Neler Bekliyor?

Hungaroring, çoğu pistte olduğu gibi güçlü isimlerin kazanmaya yakın olduğu bir adres. Tasarımı sebebiyle zaman zaman sıkıcı olduğu düşünülse de yakın geçmişte

çok sayıda unutulmaz pazar gününe ev sahipliği yapmış bir pist

. Burada en başarılı isim sekiz galibiyetle Lewis Hamilton. Onu dört galibiyetle Michael Schumacher ve üç galibiyetle Ayrton Senna takip ediyor. Red Bull’un ise burada üç galibiyeti var.