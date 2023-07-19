© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1
Macaristan GP'de Bizi Neler Bekliyor?
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası bu hafta sonu, 1986 yılından bu yana takvimin vazgeçilmez duraklardan biri haline gelen Macaristan’da.
Formula 1’in önceki sahibi Bernie Ecclestone, 1980’li yılların ortasına doğru Sovyetler Birliği topraklarında bir yarış yapmayı hedeflemeye başlamıştı. Çeşitli denemeleri ve çabaları olsa da bu isteği bir türlü gerçekleşmedi. Kendisine teklif edilen şey ise istediği yarışın bir Doğu Avrupa ülkesi olan Macaristan’da yapılmasıydı. Önce ülkenin başkenti Budapeşte’nin merkezinde, Monaco benzeri bir cadde pistinde bu organizasyonun koşulması düşünülse de dönemin ülke yönetimi, şehrin hemen dışında yeni bir pist inşa edilmesine karar verdi ve böylece Hungaroring doğmuş oldu. Belki de en şaşırtıcı olan şey, pistin inşasının sadece dokuz ayda tamamlanmasıydı.
Saat yönüne dönülen pistin uzunluğu 4.381 metre. Sekiz tanesi sağa, altı tanesi sola dönülen 14 viraja sahip. Mesafe olarak günümüzde inşa edilen yeni tesislere kıyasla biraz daha kısa olan pistte yapılan yarış 70 tur üzerinden koşuluyor. Yarış içerisinde kaydedilen en iyi tur derecesi 1:16.627 ile Lewis Hamilton’a ait.
Pist inşa edildiği günden bu yana neredeyse hiç değişikliğe maruz kalmadı. Geçmişte pistin bazı bölümlerinde denenen ufak çaplı değişikliklere rağmen, takvimde neredeyse hiçbir şeyin değişmediği tesislerin başında geliyor. Günümüzde ihtiyaç duyulan bariyer türleri, yeni nesil kerb çeşitleri ya da asfalt kaçış alanları gibi uygulamalar dışında, bir vadinin içerisine inşa edilen ve ciddi yükselti değişikliklerine maruz bırakan bu pist, tasarım olarak ilk günkü haline çok yakın.
Hungaroring, geçmişte pilotların defalarca kullandığı tabirle adeta çok keyifli bir karting pisti gibi. Bu arenada tek geçiş noktası, çok uzun sayılamayacak start - finish düzlüğünün sonundaki sert frenleme. Start - finish düzlüğü, aynı zamanda pistte DRS’nin kullanılabildiği tek bölüm. İlk dönüş, düzlük sonuna doğru hafif aşağı eğimle yavaşlarken gelen keskin bir sağ viraj. Devamında kısa bir hızlanma bölümü ve ardından sola doğru düşük hızda dönülen ikinci viraj. Buradan itibaren aşağı yönlü bir eğimle, hızlanılan bölümün ortasında sağa dönülerek üçüncü viraj geride bırakılıyor. Tırmanılan kısa düzlüğün sonunda sola dönülen dördüncü virajda pilotlar, ardından gelen ve sağa doğru dönülen yavaş beşinci viraja ilerlerken olabildiğince az vakit kaybetmek için ayaklarını çok kısa bir süreliğine gazdan çekiyorlar.
Pistin genel karakteristiğini ortaya koyan orta hızdaki geniş U virajlarından birini daha geride bıraktıktan sonra, çok kısa hızlanma bölümünün ardından altıncı ve yedinci virajlara, birbirine bağlı sağ sol viraj kombinasyonuna geliniyor. Buradan sonra yaklaşık 500 metrenin içerisinde birbirine eşit mesafede dört viraj arka arkaya geride kalıyor. Sert frenleme içermeyen bu ikinci sektör sonunu geride bıraktıktan sonra, kısa hızlanma bölümünün ardından bu kez sert frenleme gerektiren 12. virajda 90 derecelik açıyla sağa dönülüyor. Turun sonunu ise önce normal, ardından geniş bir U şekle sahip 13. ve 14. virajlar ile tamamlayarak start - finish düzlüğüne çıkılıyor. DRS tespit noktası, 14. virajın hemen öncesinde, pit girişine denk gelen noktada.
Hungaroring, çoğu pistte olduğu gibi güçlü isimlerin kazanmaya yakın olduğu bir adres. Tasarımı sebebiyle zaman zaman sıkıcı olduğu düşünülse de yakın geçmişte çok sayıda unutulmaz pazar gününe ev sahipliği yapmış bir pist. Burada en başarılı isim sekiz galibiyetle Lewis Hamilton. Onu dört galibiyetle Michael Schumacher ve üç galibiyetle Ayrton Senna takip ediyor. Red Bull’un ise burada üç galibiyeti var.
Bu pistte yüksek hızda yön değişimleri nispeten daha az. Yani araçlar önden değil, arkadan kaymaya biraz daha meyilli ve arka lastiklere binen yük biraz daha fazla. Yüksek hızlı düzlüklerden bahsedemediğimiz Macaristan’da en önemli konu yere basma gücü. Ekipler bu konuda buraya, neredeyse Monaco’da olduğu kadar önem vererek geliyorlar. Süspansiyonların ne kadar verimli çalıştığı ve haliyle ideal mekanik yol tutuş kıymetli. Mücadelenin içerisinde olmak için ihtiyaç duyulan bir diğer konu başlığı ise hızlanma performansı.
Burası bir cadde pisti olmamasına rağmen, inşa edildiği yer ve az organizasyona ev sahipliği yapması sebebiyle zemin genelde oldukça tozlu. Cuma günkü antrenman seansları ile cumartesi günkü sıralama turları arasındaki tutunma farkı oldukça yüksek. Pist her seans kayda değer şekilde hızlanıyor. En ideal şartlarda bile tutunma orta seviyede, aşınma ise düşük. Lastik performansı yönetimi konusunda sezon boyunca sorun yaşayan takımlar için korkutucu olmayan bir hafta sonu.
Hungaroring bu hafta sonu lastikler konusunda farklı denemelere sahne olacak. Pirelli Macaristan’a en yumuşak hamurlarla (C3, C4, C5) geldi. Ön lastikler için minimum basınç 22 psi, arka lastiklerde minimum basınç rakamı ise 19 psi. Bu, geçen seneye oranla arka lastiklerde 1 psi basınç artırımı anlamına geliyor. Ancak elbette ki lastik kullanımıyla alakalı yenilikler bunlar değil. Takımlara bu hafta sonu toplamda 13 set yerine 11 set lastik verilecek; üç set sert, dört set orta ve dört set yumuşak hamur. Islak zeminde kullanılan geçiş ve yağmur lastiklerinin buna dahil olmadığını hatırlatalım.
Aynı zamanda ekipler sıralama turlarında yeni bir denemeyle tanışacaklar. Takımlar sıralama turlarının ilk seansında sert, ikinci seansında orta ve üçüncü seansında yumuşak lastik kullanmak zorunda olacak. Sıralama turlarına ve genel manada hafta sonuna heyecan katması amacıyla yapılan bu değişikliğin sürpriz elenmelere sebebiyet verdiğini görebiliriz. İlki Imola’da yapılması beklenen bu deneme, yaşanan sel felaketi sonrası ertelenen yarışla birlikte buraya taşınmıştı. Sezonun devamında bu denemeyi bir kez daha göreceğimiz adres ise Monza olacak.
Takımların sezon başından bu yana farkı kapatmak için yaptıkları yenilik ve güncellemeleri izlemeye alışmışken, bu kez lider Oracle Red Bull Racing’in güncellemelerini göreceğiz. Beklentiler, otomobilin özellikle sidepod bölümünde belirgin bir fiziksel değişim yaşayacağı yönünde.
Macaristan, sezon içerisindeki favorilerin galibiyete yakın olduğu ancak yarış sonucu anlamında her zaman sürprizlere açık bir pist. Yağışlı havalarda enfes yarışlara ev sahipliği yapan Hungaroring’de tahminlere göre pazar günü yağış beklenmiyor. Yağışsız bir pazar gününde ise favorinin Max Verstappen olduğunu söylemek, bu sezon yapılan en kolay tahminlerden biri olacaktır.