Macaristan GP'de Neler Oldu?

Pazar günkü yarış öncesi gelen yağmur haberleriyle Macaristan’ın Hungaroring pistinde heyecan dolu bir yarış gerçekleşeceğinin ipuçlarını veriyordu. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen ve Scuderia AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda , bu heyecan verici yarıştan puan toplamayı başaran isimler arasında yer aldı.

Sıralama turlarında ilk sırayı alan Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışa istediği gibi başlarken, ikinci sıradan start alan Valtteri Bottas hem kötü bir başlangıç yaptı hem de ilk virajda frenleme hatası yaparak büyük bir kaosa neden oldu.

İlk virajda Bottas’ın yanı sıra Lance Stroll de kontrolünü kaybederken, Sergio Perez ve Charles Leclerc ’in de dahil olduğu bu dört isim yarış dışı kaldı. Birçok araç hasar alırken yarışa da ara verildi. Bu sırada Lando Norris yarıştan çekildi. Üçüncü sırada yarışa başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen de aldığı hasarın ardından 13. sıraya geriledi. Yarışa ara verildiğinde Esteban Ocon ikinci, Sebastian Vettel üçüncü, Carlos Sainz Jr dördüncü ve Scuderia AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda beşinci sıradaydı.

Max Verstappen talihsizliklere rağmen puan toplamayı başardı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Bu esnada yağmurun durmasıyla pist kurumaya başladı ve ikinci start’ın hemen öncesinde Hamilton hariç tüm pilotlar pite girerek orta hamurlu lastiğe geçti. Kuru pistte yağmur lastikleriyle tek başına start alan Hamilton, hemen pite girerek lastiklerini değiştirdi ancak tüm pilotların gerisine düştü. Böylece Ocon ilk sıraya yerleşirken Vettel ikinciliğe, pit stop sırasında avantaj yakalayan Nicholas Latifi ise üçüncü sıraya yerleşti. Tsunoda ise Sainz Jr’ın hemen önünde dördüncü sıradaydı.

Olağan dışı başlangıç takım stratejilerini etkilerken, yarışın üçte biri tamamlanmadan pilotlar tekrar pit alanını ziyaret etmeye başladı. Hamilton bu kez pit stoptan faydalanmayı başarırken yedinci sıraya kadar tırmandı. Tsunoda ve Latifi ise pit stopların ardından altıncı ve yedinci sırada yer aldı. 27. tur itibarıyla Ocon liderliğini sürdürürken, Vettel ikinci, Sainz Jr üçüncü, fernando Alonso dördüncü ve Scuderia AlphaTauri’nin diğer pilotu Pierre Gasly beşinci sıradaydı.

Pierre Gasly, Hungaroring'de altıncı sırada yer aldı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın son çeyreğine girildiğinde Hamilton, beşinci sıraya kadar yükselmiş ve Alonso’yu takip etmeye başlamıştı. Alonso ustalıkla Hamilton'ı ardında tutmayı başarırken, Ocon ve Vettel arasındaki liderlik mücadelesi de nefesleri kesti. Bitime 5 tur kala Hamilton, Alonso'yu geçmeyi başardı ve dördüncü sıraya yükseldi.

Daha sonra Sainz Jr'ı da geride bırakan Hamilton yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Sebastian Vettel ise ikinciliği elde etti. Zafere ulaşan Esteban Ocon ise ilk kez bir Grand Prix kazanarak kariyerinin en önemli başarısına uzandı.

Akşam saatlerinde ise sıralamada bir değişiklik yaşandı. Yarış sonunda aracında gerekli miktarda benzin kalmadığı belirlenen Vettel diskalifiye edilince Hamilton ikinciliğe yükseldi. Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr ise üçüncülüğe yükselerek podyuma başarısını elde etti.