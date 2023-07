F1 Manager 2023 Hakkında Bilmen Gerekenler

Motor sporlarının zirvesi kabul edilen Formula 1’e olan ilgi her geçen yıl artıyor. Bir yandan pilotların sosyal medya sayesinde daha ulaşılabilir olması, diğer yandan Drive to Survive’ın yadsınamaz etkisi sayesinde yükseliş trendi müthiş bir ivme kazandı. Buna paralel olarak oyun dünyasında da hareketlilik arttı, EA Sports’un F1 serisinin yanına geçen yıl itibariyle F1 Manager eklendi. İlk duyurulduğunda dört oyunluk bir seri olarak planlanan serinin yeni üyesi

Motor sporlarının zirvesi kabul edilen Formula 1’e olan ilgi her geçen yıl artıyor. Bir yandan pilotların sosyal medya sayesinde daha ulaşılabilir olması, diğer yandan Drive to Survive’ın yadsınamaz etkisi sayesinde yükseliş trendi müthiş bir ivme kazandı. Buna paralel olarak oyun dünyasında da hareketlilik arttı, EA Sports’un F1 serisinin yanına geçen yıl itibariyle F1 Manager eklendi. İlk duyurulduğunda dört oyunluk bir seri olarak planlanan serinin yeni üyesi F1 Manager 2023’te ne gibi yenilikler var , vakit kaybetmeden bunlara bir göz atalım.

Önceki oyunda kovulana dek kariyer yapılabildiğini söylemiştim, yeni oyunda ise artık diğer takımlardan teklif alarak kariyere devam edebiliyoruz. Ancak asıl yenilik kariyer modu dışında iki yeni seçenek sunulması. Yarış Tekrarı, gerçek hayat ile oyun arasında bir köprü kuruyor . Şöyle ki 2023 sezonunun geride kalan her bir yarışı bu bölüme ekleniyor ve oyunculara iki seçenek sunuluyor; yarışın gerçek grid’ine göre istediğin takımı seçerek yarışa başla ya da her yarış için belli bir takımı takımı kontrol ederek yarışın gidişatını değiştir. Örneğin Budapeşte’deki son yarışta bitime 28 tur kala Red Bull Racing’in başına geçip 44 puan toplayabilir misin?

