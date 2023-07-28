F1 Manager 2023 Hakkında Bilmen Gerekenler

Motor sporlarının zirvesi kabul edilen Formula 1’e olan ilgi her geçen yıl artıyor. Bir yandan pilotların sosyal medya sayesinde daha ulaşılabilir olması, diğer yandan Drive to Survive’ın yadsınamaz etkisi sayesinde yükseliş trendi müthiş bir ivme kazandı. Buna paralel olarak oyun dünyasında da hareketlilik arttı, EA Sports’un F1 serisinin yanına geçen yıl itibariyle F1 Manager eklendi. İlk duyurulduğunda dört oyunluk bir seri olarak planlanan serinin yeni üyesi F1 Manager 2023’te ne gibi yenilikler var , vakit kaybetmeden bunlara bir göz atalım.

Beş kırmızı ışık söndü ve yarış başladı! © Frontier Developments Yarışlar sırasında lastik ve yakıt tüketimini dikkatle takip etmek önemli © Frontier Developments Pilotların kask tasarımları olduğu gibi oyuna aktarılmış © Frontier Developments Yarışları gerçek grid pozisyonlarına göre tekrar etmek mümkün © Frontier Developments Yarışların tamamı kask kamerasından izlenebiliyor ancak bu yorucu olabilir © Frontier Developments

01 F1 Manager 2023 nasıl bir oyun?

Yeniliklere geçmeden önce seriyi ilk defa duyanlar için oyunu genel hatlarıyla açıklayalım . F1 Manager 2023, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden 10 takımdan birinin başına geçerek başarı kovaladığımız bir yapım. Bir takım patronu olarak pilotları ve personeli yönetiyor, daha iyi performans sergilemek için otomobili geliştiriyor ve daha birçok işle uğraşıyoruz. Pist dışında alınan kararlar dışında yarışları da enfes bir görsellikle, adeta televizyondan izler gibi takip edebiliyoruz. Geçen yıl oyuna takım tercihi yaparak başlıyor ve kovulana kadar kariyer yapıyorduk. Bu yıl ise oyuna hem pist üstü hem de pist dışı tarafında birçok yenilik geldi.

02 Yarış Tekrarı ve Özel Senaryolar

Önceki oyunda kovulana dek kariyer yapılabildiğini söylemiştim, yeni oyunda ise artık diğer takımlardan teklif alarak kariyere devam edebiliyoruz. Ancak asıl yenilik kariyer modu dışında iki yeni seçenek sunulması. Yarış Tekrarı, gerçek hayat ile oyun arasında bir köprü kuruyor . Şöyle ki 2023 sezonunun geride kalan her bir yarışı bu bölüme ekleniyor ve oyunculara iki seçenek sunuluyor; yarışın gerçek grid’ine göre istediğin takımı seçerek yarışa başla ya da her yarış için belli bir takımı takımı kontrol ederek yarışın gidişatını değiştir. Örneğin Budapeşte’deki son yarışta bitime 28 tur kala Red Bull Racing’in başına geçip 44 puan toplayabilir misin?

Red Bull Ring'de Verstappen'in başı dertte ama zorlukları aşmak onun işi © Frontier Developments

Özel Senaryolar, hem takımlar özelinde hem de eşit şartlarda pilotların ve takım patronlarının fark yaratabileceği ilginç senaryolar sunuyor. Örneğin “Viva Haas Vegas” senaryosunda güvenlik aracının devreye girmesi sonrası bitime 12 tur kala Nico Hülkenberg avantajlı bir pozisyon yakalıyor, bu noktadan sonra oyunculardan istenen şey takıma ilk podyumunu kazandırmak. Dört farklı “Eşit Performans” senaryosunda ise tüm otomobiller aynı güce sahipken pilot yetenekleri ve stratejik kararlar ile zafer kovalıyoruz. Toplamda 14 farklı senaryo oluşturulmuş ve bunları iki tanesi ön sipariş verenler, 12 tanesi Deluxe Edition satın alanlar için oynanabilir durumda.

03 Pilot, Personel ve Pit Ekibi Gelişimi

F1 Manager 2023’te pilot ve personel gelişim sisteminde değişiklik yapıldı. Geçen yılki oyunda bir pilot gelişim gösterirken puanlar kazanılıyor ve bu puanlar istenen özelliklere dağıtılıyordu. Bu yıl ise hem pilotlar hem de takım çalışanları için Gelişim Odağı seçiliyor ve kazanımlar odaklar altındaki yeteneklere otomatik dağıtılıyor. Örnek vermek gerekirse bir pilotun gelişim odağını “Yarış Stratejisi” olarak belirlersek kullanım, geçiş yapma, savunma ve tepki verme kabiliyetlerinde değişim yaşanıyor. Öte yandan “Gelişim Oranı” değeri gelişim sürecini etkilerken, yaşlanan ya da bu değeri düşük olan pilotların reyting değerleri düşmeye başlıyor.

Pilotlarda yedi farklı gelişim odağı seçeneği mevcut © Frontier Developments Personel tarafında ise farklı rollerin farklı gelişim odakları bulunuyor © Frontier Developments

Formula 1 yarışlarında sonuca etki eden değişkenlerden biri de pit stop’lar. F1 Manager 2022’de bu konuyu daha çok dışarıdan takip ediyorduk, yeni oyunda ise Sportif Direktör rolü ile beraber pit ekibini yönetme fırsatı buluyoruz . Motorsport Manager’daki gibi pit ekibi çalışanlarını işten çıkarma ve yerlerine yenilerini alma şansımız yok ancak Pit Ekibi bölümündeki Çalışma Programı altından aylık programlar -hazır setler sayesinde ya da gün gün- düzenlenebiliyor. Yapılan tercihler farklı alanlarda gelişim sağlarken, pit ekibini olması gerekenden fazla çalıştırmak hatalara sebep olabiliyor.

45 dakika Pit Stop'un Tarihi Günümüzde pit stop süresini 1.82 saniyeye kadar indiren gelişimin ardında kimler var merak ediyor musun? İşte bu film tam da onların hakkında: "Pit Stop'un Tarihi!" Şimdi Türkçe altyazı ile izle.

04 Parça Geliştirme ve F2/F3 Şampiyonaları

Başarıya ulaşmak için sadece pilotu, personeli ve pit ekibini geliştirmek yeterli değil. Otomobili geliştirmek de en az bunlar kadar, belki de daha önemli. Sezon boyunca diğer takımlar gelişim gösterirken geride kalmamak için kaynaklar en doğru şekilde kullanılmalı. F1 Manager 2023'te parça geliştirme sürecine ağırlık değişkeni eklendi . Artık bir parçanın performansı ve dayanıklılığı arasında tercih yaparken ağırlığı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Daha hafif parçalar üretmek performans artışı sağlıyor, daha ağır parçalar üretmek ise performanstan götürürken dayanıklılığı artıyor. Elbette ki karar verirken bütçe sınırı göz önünde bulundurulmalı.

Parça tasarım sürecinde artık ağırlık da bir değişken © Frontier Developments

Otomobil çok iyi seviyeye gelse de istenen sonucu almak her zaman mümkün olmuyor. Eğer iyi bir pilot ikilisine sahip değilseniz tüm geliştirme çabası boşa gidebilir. Hele ki iki pilot arasında gözle görülür bir performans farkı varsa değişim için beklemeye gerek yok. F1 Manager 2022’de F2 ve F3 serilerinde yarışan pilotlar yer alıyordu ama onların performanslarını takip edemiyorduk. Yeni oyunda ise artık F2 ve F3 serileri simüle ediliyor , böylece sezon boyunca her yarış hafta sonunun her bir seansının sonucunu görebiliyoruz. Bir pilota sözleşme önerirken de onu direkt olarak takıma dahil etmek yerine bir sonraki sezon için kontrat imzalayabiliyoruz.

05 Yarış Simülasyonu

Oyunun takım yönetimi tarafında irili ufaklı birçok değişiklik mevcut ancak merak edenler için artık pist üstü aksiyonda ne gibi yenilikler olduğundan bahsedeyim. Öncelikle geçen yıl pas geçilen “sprint yarışları” bu yıl oyuna eklenmiş . Böylece pit stop stratejilerinin etkili olduğu ana yarışların dışında lastik yönetiminin ve uygulanan pilot taktiklerinin sonuç getirdiği farklı bir yarış deneyimi yaşayabiliyoruz. Taktiklerden bahsetmişken artık pilotlara yüksek riskli kerblerden kaçın, temiz havada sür ve takım arkadaşınla yarışma dışında Geçiş Saldırganlığı ve Savunma Yaklaşımı taktikleri verebildiğimizi not düşeyim.

Daha hızlı ve kusursuz pit stop'lar için pit ekibi çalıştırılabiliyor © Frontier Developments

Yarış simülasyonu tarafında bu yıl iki başlık dikkat çekiyor; biri yarış çizgileri ve lastik lastiğe mücadele , diğeri ise performansı etkileyen ve detaylandırılmış lastik ısısı değişkeni. F1 Manager 2022’nin temel sorunlarından biri, yarış çizgisi üzerinde sık sık DRS treni oluşması ve pilotların çok fazla geçiş hamlesi yapmaması idi. Yeni oyunda yarış çizgileri artırılmış, böylece pilotların lastik lastiğe mücadele edebilmesi sağlanmış. Öyle ki bir pilot diğerinin yanına geldiğinde ve viraja girildiğinde pozisyonunu koruyor, hatta mücadele birkaç viraj boyunca sürebiliyor. Elbette ki agresif taktikler ve yakın mücadeleler riski de beraberinde getiriyor.

F1 Manager 2022’nin aldığı en büyük eleştirilerden biri de lastikler konusundaydı. Gerçekçilikten uzak lastik performansı sorunu yamalarla bir nebze olsun giderilse de bu yıl lastik modellemesi daha detaylı hale getirilmiş. Artık lastiklerin hem yüzey hem de karkas sıcaklığı takip edilebiliyor ve lastik ısısı performansa çok daha net etki ediyor. Bir pilota sürekli olarak agresif olması söylendiğinde lastik ısısı ve beraberinde aşınma da artıyor, olması gerekenden düşük tempoda gidiliğinde ise lastik ısısı ile beraber tutuş ve çekiş düşüyor. Pek tabii ki hava sıcaklıkları da lastik ısısını etkiliyor, haliyle bu detayı da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Oyuna bu yıl kask kamerası eklendi © Frontier Developments

Son olarak pist üstü aksiyona dair birkaç yenilikten daha bahsedeyim. Oyuna eklenen Pilot Güveni detayı, pilotların sıralama turu seansında ve yarışlarda yaptıklarına göre değişkenlik gösteriyor. Antrenman seanslarında belli bir noktaya kadar çekilebilen pilot güveni başarılı geçişler ve savunmalar yapınca artıyor, geriye düşme ve kazaya karışma gibi durumlarda düşüyor. Haliyle doğru zamanda verilecek taktikler ile güven seviyesini artırmak ve daha iyi performans almak mümkün. Yarışları hızlıca ileri sarmak yerine arkasına yaslanıp izlemek isteyenler için kamera seçenekleri arasına eklenen kask kamerası ile oyuna müthiş keyif katıldığını da ekleyeyim.

06 F1 Manager 2023 Sistem Gereksinimleri

PC’nin yanı sıra PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S platformları için geliştirilen oyun, içerik olarak yenilikler sunsa da görsel anlamda geçen yılki çizgisini koruyor. Bu nedenle F1 Manager 2023’ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, F1 Manager 2022 ile birebir aynı. Oyunu PC’de oynamayı düşünenlerin sahip olmaları gereken minimum ve önerilen bileşenler şu şekilde:

F1 Manager 2023 minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i5-4590 ya da AMD FX-8370 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon R9 280X ekran kartı

8 GB bellek

30 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi

F1 Manager 2023 önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i7-7700 ya da AMD Ryzen 7 2700 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1080 ya da AMD Radeon 580 ekran kartı

16 GB bellek

30 GB disk alanı

Windows 10/11 64-bit işletim sistemi