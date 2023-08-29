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F1 Manager 2023 Modları
F1 Manager 2023 için hazırlanan en iyi modları senin için derledik.
Formula 1 takımı yönetme oyunu F1 Manager 2023 için daha önce inceleme yazısı hazırlamıştık. Şimdiyse oyuna farklı bir hava katan en iyi modları sıralayalım istedik. Oyunu daha gerçekçi hale getiren ya da oyuna alternatif bir gerçeklik katmayı hedefleyen sayısız mod arasından en iyilerini aşağıda bulabilirsin.
Bu arada şu notu düşelim. F1 Manager 2023 için hazırlanan modlara RaceDepartment sitesi ev sahipliği yapıyor. Hem mod yapımcılarının ilk tercihi olan hem de mod dosyalarının barındırıldığı siteden dosya indirmek için öncelikle ücretsiz üyelik açmak gerekiyor. Güncellemeleri de siteden takip etmek mümkün.
Son bir not da Formula1 tutkunları için gelsin! Eğer pilotaj yeteneklerine güveniyor ve Red Bull Ring'de eşsiz bir deneyim yaşamak istiyorsan, Red Bull Tryouts ile yeteneklerini test edebilir ve sıralamada zirve mücadelesi verebilirsin. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan oyun için kurabileceğin en iyi modlara geçelim.
Database Editor
İsminden tahmin edileceği üzere Database Editor, oyunun veritabanı üzerinde değişiklik yapılmasını sağlıyor. Bu modu kullanabilmek için kayıtlı bir oyun dosyasına ihtiyaç var. Sonrasında ise editör ile bu dosyayı açarak takımlar, pilotlar, çalışanlar, kontratlar ve hatta F1 takvimi üzerinde değişiklik yapmak mümkün.
Maximal Graphic Preset
F1 Manager 2023’ün görselliği fazlasıyla etkileyici olsa da birçok ince ayar yaparak bu görselliği çok daha ileri seviyeye taşımak mümkün. F1 Manager 2022 için de hazırlanan Maximal Graphic Preset modu sayesinde lastikler, gölgeler, yansımalar daha iyi hale geliyor ve oyuna ekstra çözünürlük seçenekleri ekleniyor.
White Red Bull RB19
Oracle Red Bull Racing’in yeniden şampiyonluğa ulaştığı sezonlarda motor üreticisi olarak takıma destek veren Honda için özel bir otomobil kaplaması hazırlanmıştı. 2021 yılındaki Türkiye Grand Prix’sinde kullanılan ve büyük beğeni toplayan bu beyaz kaplamayı oyunda da görmek isteyenler White Red Bull RB19’u indirebilirler.
2023 Livery Updates
Sezon içinde takımların sponsorluk anlaşmalarında değişiklikler yaşanabiliyor ve bu durum otomobillerin kaplamalarına da yansıyor. Kimi zaman tüm renk düzeninde, kimi zaman detaylarda gerçekleşen değişiklikler resmi güncellemeler ile oyuna gelmese de 2023 Livery Updates’i kurarak güncel kaplamaları oyuna aktarabilirsin.
Hugo Boss Racing 2024
Red Bull'un kardeş takımı olan ve daha önce Scuderia Toro Rosso olarak bilinen takım, 2020 itibariyle Scuderia AlphaTauri ismini almıştı. Söylentilere göre gelecek sezon bir isim değişikliği daha yaşanacak ve iddialardan biri de yeni ismin Hugo Boss Racing olacağı yönünde. Bu değişimi erkene almaya ne dersin?
Audi F1 Team 2026
Yeni takımların Formula 1’e girme çabaları her geçen yıl artıyor. Ford’un 2026 sezonu itibariyle Oracle Red Bull Racing’e destek verecek olması dışında Audi de aynı sezon Sauber ile ortaklık kuracak ancak bu ortaklık için 2026’yı beklemene gerek yok. Audi F1 Team 2026’yı kurarak Alfa Romeo’yu Audi’ye çevirebilirsin.
Red Bull Miami Livery
Oracle Red Bull Racing’in özel kaplamalarından biri de bu yılki Miami Grand Prix’sinde boy gösterdi. Takımın hayranları tarafından gönderilen çizimler ile şekillenen bu özel kaplama, otomobilin bilindik görüntüsüne güzel dokunuşlarla renk katmıştı. Sen de Red Bull Miami Livery’yi indirip bu görünüşe sahip olabilirsin.
1 Bilion Start
F1’de takımlar arası dengenin kurulması için yapılan düzenlemelerden biri de bütçe kısıtlaması. Sonsuz bütçeye sahip büyük takımlar, bu kısıtlama sonrası harcamalarını çok daha dikkatli yapmaya başladı. 1 Bilion Start ise sınırları ortadan kaldırıyor ve yeni bir kariyere 1 milyar dolar bütçe ile başlanmasını sağlıyor.