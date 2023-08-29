F1 Manager 2023 Modları

hazırlamıştık. Şimdiyse oyuna farklı bir hava katan en iyi modları sıralayalım istedik. Oyunu daha gerçekçi hale getiren ya da oyuna alternatif bir gerçeklik katmayı hedefleyen sayısız mod arasından en iyilerini aşağıda bulabilirsin.

Bu arada şu notu düşelim. F1 Manager 2023 için hazırlanan modlara RaceDepartment sitesi ev sahipliği yapıyor. Hem mod yapımcılarının ilk tercihi olan hem de mod dosyalarının barındırıldığı siteden dosya indirmek için öncelikle ücretsiz üyelik açmak gerekiyor. Güncellemeleri de siteden takip etmek mümkün.