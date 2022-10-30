Max Verstappen'den Bir Rekor Daha

Formula 1'de 22 yarışlık sezonun 20. ayağı Meksika'daki Autódromo Hermanos Rodríguez pistinde koşuldu. Oracle Red Bull Racing'in ev sahibi Meksikalı pilotu Sergio Pérez büyük sevgi seliyle karşılaşırken, 71 turluk yarışta zafer Max Verstappen 'in oldu. Pérez ise üst üste ikinci sezon üçüncü sırada yer aldı.

Cumartesi günkü sıralama turları üç takımın çekişmesine sahne oldu. Q1'de ikinci ve Q2'de dördüncü en hızlı zamana imza atan Verstappen, Q3'te en yakın rakibinden 0.304 saniye daha hızlı tur atarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Pérez ise 0.353 saniye farkla grid'in dördüncü sırasında kendine yer buldu.

Carlos Slim Domit ve Max Verstappen © Red Bull Content Pool

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber Verstappen çok iyi start alarak liderliğini korudu. Pérez önündeki iki Mercedes pilotunu geçmek için fırsat kovalarken turun ortasına doğru George Russell'ı geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi. Verstappen'in arkasında ise diğer Mercedes pilotu Lewis Hamilton yer aldı.

Yarışın ilk turları oldukça sakin geçerken sıralama Verstappen, Hamilton, Pérez, Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lando Norris şeklindeydi. Takımların pit stop stratejileri merak edilirken pit'e giren ilk isim 17. tur sonunda Aston Martin'den Lance Stroll oldu.

Max Verstappen pit stop'a kadar yarışı lider götürdü. © Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing'de ilk olarak 24. tur sonunda Pérez pit'e girdi ve Meksikalı pilot yumuşak hamurdan orta hamura geçiş yaptı. Verstappen ise iki tur sonra 2.5 saniyelik pit stop yaparak Pérez gibi yumuşak hamurdan orta hamura geçti. Verstappen pit çıkışında yarışa Sainz'ın önünde çıkmayı başardı.

Verstappen'in pit stop'u sonrası yarışı lider götüren Hamilton, 29. tur sonunda pit'e gelerek orta hamurdan sert hamura geçiş yaptı ve takımın tek pit stop strateji uygulayacağını gösterdi. Mercedes'in diğer pilotu Russell ise 34. turda pit stop yaparak takım arkadaşı gibi orta hamurdan sert hamura geçti.

Sergio Pérez kendi seyircisi önünde podyum mücadelesi verdi © Red Bull Content Pool

Yarışın 51. turunda Daniel Ricciardo'nun temasıyla otomobilinde hasar oluşan Yuki Tsunoda pit'e girerek yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Bu temas sonrası yarış yönetiminden Ricciardo'ya 10 saniye zaman cezası geldi. Tsunoda'nın takım arkadaşı Fransız pilot Pierre Gasly ise yarışa 13. sırada devam ediyordu.

Verstappen ve Pérez ikilisinin yumuşak hamurla başladığı yarışta rakiplerine göre nispeten erken pit stop yapması ve orta hamura geçmesi, herkese çift pit stop stratejisi uygulanacağını düşündürdü. Ne var ki iki pilot da turlar ilerledikçe beklentilerin aksine yarış sonuna kadar gidebileceğini gösterdi.

Meksika GP'sini 395 binin üzerinde seyirci yerinde takip etti © Red Bull Content Pool

Russell en hızlı tur puanı için bitime iki tur kala pit'e girerken, şampiyon Verstappen kusursuz performansı ile 14. yarış galibiyetine ulaştı. Podyumun ikinci basamağında Hamilton ve üçüncü basamağında ise Pérez yer aldı. Bu üçlüyü Russell, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Ocon, Norris ve Bottas takip etti.

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