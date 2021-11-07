Meksika GP'de Red Bull Racing'ten Çifte Podyum

'de heyecan bu hafta sonu yine Kuzey Amerika'da devam etti. ABD GP'nin ardından F1 takımları biraz güneye doğru hareket ederek, Meksika GP'de buluştular. Güneşli bir havada koşulan Meksika GP, oldukça keyifli bir start'a sahne oldu. Yarışın başından sonuna kusursuz bir sürüş sergileyen Red Bull Racing pilotu

Meksika'da zafere ulaşarak, şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti. Takım arkadaşı

ise podyumda yer almayı başardı.