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F1
Meksika GP'de Red Bull Racing'ten Çifte Podyum
Formula 1 araçları Meksikalı F1 severlerin önünde sahne alırken, yarışa Red Bull Racing sürücüleri damga vurdu. Max Verstappen zafere ulaşırken, Sergio Perez de kendi evinde üçüncü olup podyuma çıktı.
Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yine Kuzey Amerika'da devam etti. ABD GP'nin ardından F1 takımları biraz güneye doğru hareket ederek, Meksika GP'de buluştular. Güneşli bir havada koşulan Meksika GP, oldukça keyifli bir start'a sahne oldu. Yarışın başından sonuna kusursuz bir sürüş sergileyen Red Bull Racing pilotu Max Verstappen Meksika'da zafere ulaşarak, şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti. Takım arkadaşı Sergio Perez ise podyumda yer almayı başardı.
Sıralama turlarında Mercedes'ler başarılı bir performansa imza atarak Valtteri Bottas'ın önderliğinde ilk iki sırayı almayı başardılar. İkinci çizgiye Max Verstappen ve Sergio Perez'den oluşan Red Bull Racing ekibi yerleşirken, beşinci sırada ise Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yer aldı.
Meksika GP müthiş bir start'la başladı ve Max Verstappen yeteneklerini konuşturarak ilk virajda liderliğe yükselmeyi başardı. Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo'nun teması sonrası spin atarak son sıralara gerilerken, Hamilton ikinci, Perez üçüncü, Gasly dördüncü ve Leclerc ise beşinci sırada yer alıyordu.
İlk virajdaki karmaşada Yuki Tsunoda ve Mick Schumacher yarış dışı kalırken, yedi sıra yükselerek dokuzunculuğa yerleşen Russell ile beş sıra kazanarak altıncılığa yerleşen Giovinazzi krizi fırsata çeviren isimler arasında yer aldı. Bu esnada güvenlik aracı piste girdi ve yarışı normale dönmesi için F1 severlerin beşinci tura kadar beklemesi gerekti.
Ön sıralarda çok uzun süre büyük bir değişiklik yaşanmazken, 30. turda Hamilton'ın pit stop yapması yarışı biraz renklendirdi. Ferrari'ler ve Gasly de kısa bir süre sonra pit yolunu tutarken, lider Verstappen de 33. turda lastiklerini yeniledi. Yarışın yeni lideri pit'e girmeyen Perez olurken, Verstappen ikinci, Hamilton ise üçüncü sırada yer aldı.
Perez 40. turda pit'e girerken, piste Hamilton'ın yaklaşık 9 saniye ardında üçüncü sırada döndü. Perez'in hemen ardında Carlos Sainz Jr. yer alırken, Gasly beşinci, Leclerc ise altıncı sırada takibini sürdürdü. Lider Verstappen de Hamilton'ın yaklaşık 10 saniye önünde nispeten rahat bir sürüş gerçekleştiriyordu.
Lastik avantajını elinde bulunduran Perez, Hamilton'la arasındaki farkı gittikçe azaltmaya başladı. Bitime 15 tur kala fark 3 saniyenin altına inerken, Hamilton üzerindeki baskı bir hayli arttı.
Yarışın son anlarında Hamilton ve Perez arasında mücadele keyif verirken, Max Verstappen damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı. Hamilton ikinciliği korumayı başarırken, Sergio Perez ise kendi evinde podyuma çıkmayı başardı. Hafta sonu başarılı performansıyla dikkat çeken Gasly dördüncülüğü elde ederken, hemen arkasında Leclerc ve Sainz ile Ferrari'ler yer aldı.
Sergio Perez, Meksika GP'de podyuma çıkan ilk Meksikalı pilot olurken, yarış sonundaki atmosfer görülmeye değerdi. Max Verstappen de şampiyonluk yolunda Hamilton ile arasındaki puan farkını artırmayı başardı.
Formula 1 heyecanı önümüzdeki hafta sonu Güney Amerika'ya taşınacak ve Brezilya GP'de takımlar ve sürücüler yine en iyi olmak için mücadele verecek.