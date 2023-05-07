Red Bull Racing Miami GP'ye Damga Vurdu

Formula 1 'de heyecan Amerika kıtasına taşınırken güneşli bir Miami GP'si yarış tutkunlarını bekliyordu. Red Bull Racing'in başarılı pilotları yine rakiplerine karşı belirgin bir üstünlük kurmayı başardı. Max Verstappen sıralama turlarında dokuzuncu sırayı almasına rağmen müthiş bir yarış performansı ile zafere ulaştı. Takım arkadaşı Sergio Perez ise pol pozisyonunda başladığı yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyumda yer aldı.

F1 Miami GP'de hafta sonu eğlenceli ve bol sürprizli bir sıralama turuyla başladı. Azerbaycan GP'de zafere ulaşan Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez, üst düzey performansını Miami'ye de taşıdı. Sıralama turlarında ilk sırayı alan Perez'i, Fernando Alonso takip ederken, ilk çizginin son ismi Carlos Sainz oldu. İddialı isimlerden Charles Leclerc yedinci sırayı alırken son şampiyon Max Verstappen ise dokuzuncu sırada yer alarak üçüncü çizgide Leclerc'e eşlik etti.

Perez halkı selamlıyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start anında küçük temaslar haricinde bir olumsuzluk yaşanmazken, ilk üç sırada bir değişim de olmadı. Start'ın kaybeden isimlerinden Kevin Magnussen dördüncü sıradan yedinci sıraya kadar gerilerken, Oscar Piastri de beş sıra birden kaybederek 14. sırada mücadelesine devam etti.

Verstappen, başlangıçta bir sıra kaybetmiş olsa da kısa sürede bunu telafi etmeyi başardı. İkinci turda sekizinciliğe yükselen Verstappen dördüncü turda Magnussen ve Leclerc'i aynı anda geçerek altıncı sırayı elde etti. Magnussen, Leclerc'in önünde kalmayı başarırken, 10. tura gelindiğinde ise Verstappen dördüncü sıraya kadar yükselmişti.

Magnussen ve Leclerc arasındaki yedincilik mücadelesi yarışa renk katarken, 13. turda Carlos Sainz'ın ön lastiklerde sorun yaşadığına dair anonsu telsizlerde yankılandı. Bir tur sonra Verstappen, Sainz'ı da geride bırakarak pit stop'lar başlamadan kendini podyum seviyesine atmayı başardı.

Sergio Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

15. turda Magnussen pit'e girdi. Kısa bir süre sonra Verstappen, Alonso'yu da rahat bir şekilde geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti ve takım arkadaşını takip etmeye başladı. 19. turda Sainz pit stop yaptı. Gerilerden gelen Hamilton ise pit'e girmeyen grupta yer aldı ve altıncı sıraya kadar tırmandı.

Pit dönüşünden kısa bir süre sonra Sainz, Hamilton'ı geçerken; 20. turda Perez pit'e geldi ve Verstappen liderliğe yükseldi. Pit girişindeki hız limitine uymayan Sainz ise 5 saniye ceza aldı.

Sergio Perez ve lastik izleri © Getty Images / Red Bull Content Pool

34. turda Verstappen'in Sargeant'ın ardında belirmesi tur bindirmelerin başlayacağı anlamına geliyordu. Pit'e girmeyen Verstappen, Perez'le arasındaki farkı 17-18 saniye bandında tutmayı başardı. 45. turda ilk kez pit'e giren Hollandalı, pit çıkışında Perez'in hemen ardındaydı. Geri kalan turlarda bir Verstappen-Perez kapışması izlemek için her şey hazırdı.

Nefes kesen anların ardından 48. turda Verstappen, DRS ve taze lastik avantajıyla Perez'i geride bırakmayı başardı ve liderliğe yerleşti. 50. tur geçilirken Verstappen, Perez'le farkı 1,5 saniyeye çıkardı. Alonso üçüncü, Russell dördüncü ve Sainz da beşinci sırada yer alıyordu.

Yarışa 17. sıradan başlayan Tsunoda, 11. sıraya kadar yükselirken; eski takım arkadaşı Gasly ise altıncı sırada yoluna devam ediyordu. Yedinci sıradaki Leclerc, hemen ardındaki Hamilton'la mücadele ederken; Magnussen ise Ocon'un ardında 10. sırada kaldı.

Verstappen ve Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

Son turlara gelinirken Leclerc ve Hamilton, Gasly'yi geride bırakmayı başardı. Bitime üç tur kala Hamilton, Leclerc'in yıpranan lastiklerinden faydalandı ve altıncı sıraya yükseldi.

Max Verstappen, dokuzuncu sırada başladığı Miami GP'de harika bir performansla zafere ulaşmayı başardı. Takım arkadaşı Sergio Perez, ikinci sırayı elde ederken, Fernando Alonso ise üçüncü sırada yer aldı. Russell dördüncü, Sainz beşinci olurken Hamilton ve Leclerc de onları takip etti.

Max Verstappen, 1:27:38.241 Sergio Perez, +5.384 Fernando Alonso, +26.305s George Russell, +33.229s Carlos Sainz, +42.511s Lewis Hamilton, +51.249s Charles Leclerc, +52.988s Pierre Gasly, +55.670s Esteban Ocon, +58.123s Kevin Magnussen, +62.945s Yuki Tsunoda, +64.309s Lance Stroll, +64.754s Valtteri Bottas, +71.637s Alexander Albon, +72.861s Nico Hulkenberg, +74.950s Zhou Guanyu, +78.440s Lando Norris, +87.717s Nyck De Vries, +88.949s Oscar Piastri, +1 tur Logan Sargeant, +1 tur