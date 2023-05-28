Monaco GP'de Zaferin Adı Max Verstappen

Formula 1 takviminin en özel ve en ikonik pistlerinden biri, belki de birincisi Monaco. Yıllar içinde boyutları gitgide büyüyen otomobiller nedeniyle geçiş imkanının epey azaldığı Monaco Grand Prix’si, yarışın ikinci bölümünde yağmaya başlayan yağmur sayesinde heyecan kazandı. 78 turluk yarışın galibi Max Verstappen olurken, Sergio Pérez ise yarışı 16. sırada tamamladı.

Cumartesi günkü sıralama turları müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Oracle Red Bull Racing pilotu Pérez, Q1’deki ilk denemesinde Verstappen’e yakın bir derece elde etse de ilk virajdaki hatası sonrası bariyerlerle buluşunca seansa veda etti. Q3’ün son saniyelerine Fernando Alonso ilk sırada girdi ancak Verstappen son sektördeki performansı ile ilk sırayı almayı başardı .

Sıralama turlarında Verstappen ve Alonso arasındaki mücadele nefes kesti © Getty Images / Red Bull Content Pool

Geçişin zor olduğu pistte en çok merak edilen konulardan biri start’ın nasıl olacağıydı. Beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber Verstappen yerini korudu ve ilk virajı lider geçti . İlk dokuz sıradaki pilotların tamamı yerlerini korurken, Fairmont virajına 19. sırada gelen Pérez ise otomobillerin neredeyse durma noktasına gelmesi sonrası yeniden son sıraya geriledi.

Yarışa Verstappen dahil pilotların neredeyse yarısı orta hamurla başlarken, Alonso dahil diğer yarısı sert hamuru tercih etmişti. İlk turda Nico Hülkenberg ve Logan Sargeant arasında yaşanan temas ile ilgili inceleme başlatıldı, Hülkenberg’e beş saniye zaman cezası verildi . Tur sonunda Pérez, Hülkenberg ve Zhou Guanyu erken pit stop yaparak sert hamura geçiş yaptı.

İlk virajda pilotların hemen hemen tamamı pozisyonlarını korudular © Getty Images / Red Bull Content Pool

78 turluk yarışın 10. turu geride kalırken en hızlı tur zamanının sahibi olan Pérez, pit stop yapmasına rağmen öndeki konvoyu yakaladı ve Lance Stroll’ün arkasındaki yerini aldı. 11. turda Esteban Ocon’u geçiş için fırsat kollayan Carlos Sainz, rakibine temas edince ön kanadının sol tarafına hasar verdi ancak pit’e girmek yerine yarışa devam etmeyi tercih etti.

Uzun süre Sargeant’ın arkasında kısa bir tren oluşturan Hülkenberg, Stroll ve Pérez üçlüsü aynı tur içinde Amerikalı çaylak pilotu geride bırakarak birer sıra yükseldi. Yine aynı turda Valtteri Bottas’a geçilen Alexander Albon da tur sonunda pit’e girerek sert hamura geçiş yaptı. Bu sırada Verstappen ile Alonso arasındaki fark sekiz saniyenin üzerinde seyrediyordu .

Sergio Pérez yarışı beş pit stop ile tamamladı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen 30. turdan itibaren tur bindirmelere başlarken, ön grupta pit stop yapan ilk isim Lewis Hamilton oldu . Pérez, önündeki Stroll’e tur bindiren Verstappen’in peşinden rakibine yaklaştı ve ikili arasında temas yaşandı. Şikanı düz geçmek zorunda kalan Pérez rakibini geride bıraktı ancak sonraki tur aynı virajda Magnussen ile temas edince ön kanadı hasar aldı.

İkinci kez pit stop yapmak zorunda kalan Pérez orta hamura geçti ve ön kanadını değiştirdi . Yarışın 45. turu koşulurken üçüncü sıradaki Charles Leclerc pit stop yaparak orta hamura geçiş yaptı. Böylece yarışı lider götüren Verstappen ile üçüncü sıradaki pilot arasında bir pit stop’luk sürenin üzerinde zaman farkı oluştu. Alonso ise dokuz saniye farkla ikinci sıradaydı.

Yağmur sonrası pistte tam anlamıyla kaos yaşandı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın orta noktasından itibaren pilotlar ve pit duvarları arasında yağmur ihtimalleri konuşulmaya başladı . Bu durum birçok pilotun pit stop’unu geciktirmesine neden oldu. 50. tur civarında yağmurun çiselediği bilgisi geçilirken, birkaç tur içinde yağmur pistin belli bölümlerini ıslatmaya başladı. Bu bölümlerde pilotların otomobilini kontrol etmekte zorlandığı görüldü.

55. turda pit’e giren Alonso yağmur lastiği yerine orta hamuru tercih etti. Aynı turda birçok pilot ıslak zemin lastiğine geçiş yaptı ve Verstappen de sonraki turda bu grubu takip etti. Orta hamur takarak risk alan Alonso bir tur sonra yeniden pit’e girip ıslak zemin lastiklerini taktı. Birkaç tur süren kaos sırasında otomobili hasar alan Stroll yarışa veda etti .

Yağmur işleri zorlaştırsa da Verstappen zafere ulaşmayı başardı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Beşinci virajda piste tehlikeli şekilde dönüş yapan George Russell’a beş saniye zaman cezası geldi . Bu sırada pistteki yağmur miktarı artarken Pérez ve Magnussen yoğun yağmur lastiğine geçmek için pit’e girdi. Yarışın 62. turu koşulurken lider Verstappen ile ikinci Alonso arasında 19 saniyelik fark vardı ve bu ikiliyi sırasıyla Ocon, Hamilton, Russell takip ediyordu.

Tüm pilotlar pit stop’larını tamamladıktan sonra yarış yeniden rutin bir şekilde seyretmeye başladı. 78 tur tamamlandığında yarışı baştan sona lider götüren Verstappen, bu sezonki dördüncü yarış galibiyetine uzandı . Ona podyumda Aston Martin’den Alonso ve Alpine’den Ocon eşlik etti. Yarıştaki en hızlı tur zamanına imza atan Hamilton ise ekstra bir puanın sahibi oldu.

F1 Monaco GP Sonuçları

Max Verstappen, 1:48:51.980 Fernando Alonso, +27.921 Esteban Ocon, +36.990 Lewis Hamilton, +39.062 George Russell, +56.284 Charles Leclerc, +61.890 Pierre Gasly, +62.362 Carlos Sainz, +63.391 Lando Norris, +1 tur Oscar Piastri, +1 tur Valtteri Bottas, +1 tur Nyck de Vries, +1 tur Zhou Guanyu, +1 tur Alexander Albon, +1 tur Yuki Tsunoda, +2 tur Sergio Pérez, +2 tur Nico Hülkenberg, +2 tur Logan Sargeant, +2 tur Kevin Magnussen, DNF Lance Stroll, DNF