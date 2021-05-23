Monaco'nun Yeni Prensi: Max Verstappen

Formula 1'de 2021 sezonu nun beşinci yarışı Monaco pistinde gerçekleştirildi ve Red Bull Racing pilotu Max Verstappen zafere ulaştı. Yarışı baştan sonra önde götüren ve kusursuz bir sürüş sergileyen Max Verstappen, bu sonucun ardından pilotlar şampiyonasında da 105 puanla liderliğe yükseldi.

Cumartesi günkü sıralama turları pistin kısa olması nedeniyle ciddi bir yoğunluğa ve büyük bir çekişmeye sahne oldu. Q1’de şampiyonluk adayı Max Verstappen üçüncü, Sergio Perez sekizinci sırada yer aldı. Q2’de derecelerini iyileştiren ikiliden Verstappen ikinci, Perez beşinci olurken, Q3’te ise Verstappen ikinci ve Perez dokuzuncu sırayı elde etti.

Max Verstappen iyi bir kalkış yaparak ilk viraja lider girdi. © Red Bull Content Pool

78 turluk yarışa ilk sırada başlayacak olan Charles Leclerc teknik bir sorun yaşayınca yarışta start alamadı. Bunun sonucu olarak yarışa en ön sırada başlayan Max Verstappen , kritik ilk viraja önde girmeyi başarınca yarışın ilk turlarını da lider olarak geçti. Herhangi bir geçişin yaşanmadığı bu süreçte Sergio Perez de sırasını korumayı başardı.

Yarışın dörtte birlik kısmı geride kalırken Monaco’nun dar sokakları nedeniyle herhangi bir geçiş yaşanmadı ve yarıştaki sıralama başlangıçtaki gibi devam etti. Max Verstappen start’tan itibaren istikrarlı bir tempo sergileyerek ikinci sıradaki Valtteri Bottas ile arasındaki farkı iki - üç saniye civarında tuttu.

Sergio Perez ilk pit stop'lar sonunda dördüncü sıraya yükseldi. © Red Bull Content Pool

Monaco Grand Prix’sinin kaderini belirleyecek olan pit stop’lar ilk olarak 30. turda Lewis Hamilton’ın pit’e girmesiyle başladı. Bir tur sonra pit’e giren Valtteri Bottas’ın sağ ön lastiği sıkışınca değişiklik yapılamadı ve Bottas yarış dışı kaldı. Bu sırada Red Bull Racing pilotları en hızlı turları atmaya devam ederek pistte kalmayı sürdürdüler.

Max Verstappen 34. turda pit stop yaparak sert hamur lastiğe geçiş yaptı, 35. turda da Sergio Perez pit stop yaparak yarışa dördüncü sırada dönüş yaptı. Geç pit stop stratejileri sayesinde yarışta büyük bir kazanç elde eden Red Bull Racing, böylece yarışın kontrolünü ele geçirdi .

Red Bull Racing pit ekibi yine mükemmel bir iş çıkardı. © Red Bull Content Pool

Yarışın kalan kısmında hata yapmayan Max Verstappen , sezonun beşinci yarışından zaferle ayrılarak puanını 105'e yükseltti ve pilotlar şampiyonasında liderliğe oturdu . Sergio Perez'in dördüncülüğü ile beraber Red Bull Racing de puanını 149'a çıkardı ve ilk sıraya yükseldi.

Öte yandan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly sıralama turlarında elde ettiği altıncılığı yarış boyunca korumayı başardı ve yarışı da altıncı sırada bitirdi. Bu sonuçla takımına 8 puan kazandıran Pierre Gasly, pilotlar şampiyonasındaki toplam puanını 16 yaparak dokuzuncu sıraya yükseldi.