Monaco'da Yeni Prens Sergio Perez

Formula 1 araçları sezonun yedinci mücadelesi için Monaco sokaklarındaki yerini aldı. İkonik Monaco GP bu sezon da hafta sonunun başından itibaren büyük bir heyecana sahip olurken yarış öncesi bastıran yağmur tüm hesapları değiştirdi. Rekabetin üst düzeyde yaşandığı yarışın ardından gülen isim Oracle Red Bull Racing'ten Sergio Perez oldu. Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr ikinci sırayı alırken, podyumu tamamlayan sürücü ise son şampiyon Max Verstappen'di.

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında Ferrari'nin Monacolu yıldız pilotu Charles Leclerc 1:11:864'lük derecesiyle grid'in en önünde yer alma şansını elde etti. Takım arkadaşı Carlos Sainz Jr ilk çizgide ona eşlik ederken ikinci çizgi ise sırasıyla Sergio Perez ve Max Verstappen 'den oluşan Oracle Red Bull Racing ikilisine aitti.

Cumartesi günü sıralama turları açık bir havada tamamlandı © Getty Images - Red Bull Content Pool

Start öncesi başlayan yağmur hesapların değişmesine neden olurken, önce start ertelendi sonra ise formasyon turunun güvenlik aracının ardında başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Yarış yönetiminin açıklamaları sonrasında tüm araçlar yağmur lastiklerine geçiş yaptı. Güvenlik aracıyla atılan formasyon turu esnasında yağmur iyice kuvvetini artırınca start tekrar ertelendi.

Bir saatten fazla süren bekleyişin ardından Monaco GP hareketli start ile başladı. İlk turlarda zemin şartları, birçok takımı erken pit stop'larla lastik değiştirmeye yöneltti. Ön sıralarda uzun süre bir değişiklik yaşanmazken ilk gruptaki ilk pit stop 17. turda Sergio Perez'den geldi. O ana kadar beşinci sırada yer alan McLaren sürücüsü Lando Norris de 18. turda pit'e geldi. Bir tur sonra Leclerc ve Verstappen pit'e geldi ve pit çıkışında Leclerc, Perez'in ardında kalarak avantajını kaybetti. Liderlik ise o henüz pit'e girmeyen Sainz'da kaldı.

Yağmur, Monaco GP'de tüm planların değişmesine neden oldu © Getty Images / Red Bull Content Pool

22. turda Ferrari ekibi, Sainz'i pite çağırdı. Ancak aynı anda Leclerc de ikinci kez pite geldi ve sert lastiklere geçiş yaptı. Bir tur sonra Red Bull'un iki pilotu da pit'e gelerek sert lastiklere geçerken yeni sıralama Perez, Sainz, Verstappen ve Leclerc şeklinde oluştu.

27. turda Mick Schumacher kendini bariyerlerde bulunca güvenlik aracı yarışa dahil oldu. 30. turda ise kırmızı bayraklar sallandı ve yarışa ara verildi. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından yarış hareketli start'la tekrar başladı. 35. tur devam ederken zaman kısıtlaması nedeniyle yarışın yaklaşık 29 tur daha devam edeceği belirtildi. 39. turda ise yarışın 77 tura tamamlanamayacağı ve 31 dakika sonra saat 19:00'da sona ereceği belirtildi.

Oracle Red Bull ekibi pit stop stratejisiyle avantajı ele geçirdi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın son 10 dakikasına girilirken ilk dört sıradaki sürücülerin arasındaki fark iyice azaldı. İlk sıradaki Perez'le dördüncü sıradaki Leclerc arasında 3 saniyeden az bir fark vardı. Heyecan dozu iyice artarken, lastikleri iyice yıpranan Perez de liderlik koltuğunu elinde tutmaya çalışıyordu. Yarış süresi tükenmeye devam ederken dört sürücü 2 saniyelik bir aralığa sıkıştılar.

Süreyi ustaca tüketmeyi başaran Sergio Perez müthiş bir performansın ardından kariyerinin üçüncü, Monaco'daki ise ilk zaferine ulaşmayı başardı. Carlos Sainz Jr ikinci sırayı elde ederken, Max Verstappen ise üçüncü sırada yer aldı ve podyumda yer aldı.

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