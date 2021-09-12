F1 İtalya GP'de Neler Oldu?

İtalya’nın efsanevi pistlerinden Monza , bu hafta sonunda oldukça yoğun bir mesaiye sahne oldu. Cuma günü gerçekleşen sıralama turları, cumartesi günkü sprint yarışı için grid’i belirlerken, pazar günkü yarış ise hafta sonu için heyecan verici bir final oldu. Red Bull Racing pilotu Sergio Perez , başarılı bir performans sergilerken sekizinci sırada başladığı yarışı beşinci sırada bitirdi ve önemli puanlar topladı.

Cuma günü gerçekleşen sıralama turlarının ardından Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas ilk sırayı elde etti ve sprint yarışına en önde başlama hakkını elde etti. Hemen arkasında ise takım arkadaşı Lewis Hamilton yer alıyordu. Max Verstappen ise üçüncü sırada yer aldı.

Verstappen, sprint yarışını ikinci sırada tamamladı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sprint yarışı çok büyük bir rekabete sahne olmazken şüphesiz en büyük sürpriz Lewis Hamilton’ın üç sıra birden kaybederek beşinciliğe gerilemesiydi. Pazar günkü yarışın grid sıralamasını belirleyen sprint yarışında Valtteri Bottas ilk sırayı aldı ancak Finli pilotun aracındaki güç ünitesi değiştirildiği için bu galibiyeti pazar günü için bir avantaj sağlamadı. İkinci olan Max Verstappen pol pozisyonuna, McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris ise ikinci ve üçüncü sıraya yükseldiler.

Pazar günkü yarış heyecan verici bir başlangıca sahne oldu. Ricciardo çok iyi bir start alarak ilk sıraya yükselirken, Verstappen ikinci sıraya geriledi. Hamilton yarışın hemen başında avantaj elde etmek için atak yaparken genç McLaren sürücüsü Lando Norris üçüncü sırayı korumayı başardı. Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise beşinci ve altıncı sırada yer aldılar.

Sergio Perez, Red Bull Racing için puan toplamayı başardı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışa sekizinci sırada başlayan Red Bull Racing pilotu Sergio Perez , Antonio Giovinazzi'nin kaza yapmasının ardından yedinciliğe yükseldi. Dokuzuncu turda ise önündeki Carlos Sainz'ı geride bırakan Meksikalı pilot altıncılığa yükseldi.

Lider Ricciardo 23. turda pite girdi. Bir tur sonra pite giren Verstappen ise sorun yaşayıp yaklaşık 9 saniye kaybederken, pite girmeyen Hamilton da Norris’i geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. 26. turda ise bu kez Hamilton pit stop yaptı. Yavaş bir pit stop'la yaklaşık 1,5 saniye kaybeden Hamilton, pit çıkışından Verstappen'le yan yana geldi. Takip eden viraj ise iki sürücünün yarışa veda ettikleri ana sahne oldu.

Güvenlik aracı 30. turun sonunda pistten ayrılırken, Ricciardo lider, Leclerc ikinci, Lando Norris üçüncü, Perez dördüncü, Sainz ise beşinci sıradaydı. yarışa son sırada başlayan Bottas ise altıncı sıraya kadar yükseldi. Kısa bir süre sonra Norris, Leclerc'i geride bırakarak ikinciliği ele geçirdi. İlk iki sırada McLaren sürücüleri yer aldı.

Sergio Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

Takip eden turlarda Bottas, Sainz'ı geçerek beşinciliğe; Perez ise Leclerc'i geçerek üçüncülüğe yükseldi. Kısa bir süre sonra Bottas, Leclerc'i de geçerek dördüncülüğe yükseldi. 37. turda ise Perez'e pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 saniye ceza verildiği bilgisi ekranlara yansıdı.

Yarış, Daniel Ricciardo'nun liderliğiyle sona ererken, Lando Norris'in de ikinci sırayı elde etmesiyle McLaren takımı ilk iki sıranın sahibi oldu. Sergio Perez yarışı üçüncü bitirse de aldığı ceza nedeniyle beşinciliğe geriledi. Bottas podyumun son basamağına yerleşirken; Ferrari sürücüleri Leclerc dördüncü, Sainz ise altıncı sırayı elde etti.