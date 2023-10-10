Formula 1'in Gizli Kahramanları

Herhangi bir Formula 1 yarışını izlediğinizde kaçınılmaz olarak takımların bir sollamayı kutladıkları ya da yarışın gidişatını endişeyle izledikleri padok görüntülerini göreceksiniz. Peki ama etrafta koşuşturan bu insanlar kim ve neden bu kadar çoklar? İşte gerçekte tanınmayan ancak her F1 yarışı için çok önemli olan ekip üyelerine kısa bir genel bakış.

01 Takım patronu

Christian Horner has enjoyed plenty of success at Oracle Red Bull Racing © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Gruba liderlik eden kişiyle başlayalım: Takım Patronu. Bu kişinin temel amacı personelin lojistiğini yönetmek ve aşağıya doğru delege ederek ekipteki herkesin işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmasını sağlamaktır. Ayrıca sürücülerle de iletişim halindedirler.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner , 2005 yılında göreve geldiğinden bu yana Red Bull ilebeş Dünya Şampiyonluğu ve altı Dünya Pilotlar Şampiyonluğu kazanmış, motor sporlarında ikonik bir isim. Şampiyonadaki rakipleri Mercedes'in takım patronu olan mevkidaşı Toto Wolff da düzenli olarak pistlerde görülen bir diğer etkili isim.

Neredeyse sürücüler kadar önemli olan takım patronu, özellikle FIA yönetmeliklerine ve F1 spor kurallarına kusursuz bir şekilde uyulmasını sağlamaktan sorumludur.

02 Mühendisler

Mühendisler, tahmin edebileceğiniz gibi, pistteki en prestijli pozisyonlardan birini işgal ederler ve görevleri de en çeşitli olanlardan biridir. Peki ama ne iş yaparlar?

İlk olarak, performans mühendisleri şasi ve çeşitli ayarlarıyla ilgili tüm unsurlardan ve dolayısıyla performansını tahmin etmekten sorumludur.

Sergio Pérez in discussion with his engineers in Brazil © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Ardından vites kutusunun çalışmasını, destekli frenleme haritasını ve kalkışları sağlayan ve motorun aşırı hızlanmasını izleyen kontrol mühendis leri gelir.

Adından da anlaşılacağı üzere aerodinamik mühendisleri tek koltuklu aracın tüm aerodinamik yönleriyle ilgilenir. Pistlerden topladıkları verileri takım patronlarına ve tasarım fabrikasına ileterek her şeyin plana uygun şekilde işlemesini sağlarlar.

Bu arada motor mühendisleri , F1 güç ünitesinin performansı ve güvenliğiyle bağlantılı tüm parametrelerden sorumludur. Güç aktarma organlarının hazırlanması ve ayarlanmasından sorumlu olan mühendisler, araç içi deneyimle ilgili sürücü geri bildirimlerini dikkate alır ve ayrıca elektrik enerjisinin dağıtım bölgelerini yönetir.

Strateji mühendisleri takımın ve aynı zamanda rakiplerin performansını değerlendirmekten sorumludur. Ayrıca çeşitli olası senaryoları inceler ve verilecek tepkileri tahmin ederler.

03 Teknik Şef

Adrian Newey first joined Red Bull Racing as a technical director in 2006 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Teknik şef yukarıdaki tüm mühendislik çalışmalarının koordinasyonundan sorumludur ve şasiden motora ve lastiklere kadar tek kişilik aracın her unsurunun mükemmel bir uyum içinde çalışmasını sağlamalıdır.

04 Baş mekaniker

Baş mekaniker pistlerdeki (devasa) mekaniker ekibini denetler. Bu kişi, aracın tüm özelliklerinin doğru olmasını sağlamalı, çeşitli mekanik sorunları çözmeli ve aracın tüm ayarlarının en yüksek standartlara uygun olmasını sağlamalıdır.

05 Mekanikler

The pit crew work their magic © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Padoksuz bir sürücü hiçbir şeydir. Gölgede çalışan mekanikerler, sürücünün yüksek performanslı, güvenilir ve her şeyden önce güvenli bir araca sahip olmasını sağlamalıdır. Pit stoplar sırasında olağan kontrolleri yaparlar, araca yakıt doldururlar ve lastik değiştirme hızında dünya rekorunu kırarlar . Aşağıdaki videoda görüldüğü gibi, bunu sıfır yerçekimi ile bile yapabilirler.

2 dakika Zero-G: Aston Martin Red Bull Racing'den Dünya Dışı Bir Pit Stop Sıfır yerçekimli bir ortamda pit stop yapmak mümkün mü? Formula 1'in en hızlı pit stop'u rekorunu elinde bulunduran Aston Martin Red Bull Racing bu sorunun cevabını arıyor.

06 Veri bilimci

Veri bilimci, araç tarafından gerçek zamanlı olarak iletilen bir dizi veriyi analiz eder (motor performansı, aerodinamik verimlilik, yağ basıncı, lastik tutuşu, fren aşınması, vb) Bu veriler, tüm teknik ekiplerin ve kokpitteki sürücünün pistte her zaman tam olarak neler olduğunu bilmesini sağlar. Bir Formula 1 takımı için bir diğer önemli rol de teknolojik ilerlemelerle senkronize bir şekilde gelişmektir.

Bu liste kesinlikle kapsamlı değildir ve yalnızca pistlerde fiziksel olarak bulunan kişilerin meslekleriyle ilgilidir. Pistlerin dışında da pek çok çalışan var. Geçen yıl Oracle Red Bull Racing takımı için toplamda 800'den fazla kişi çalıştı.