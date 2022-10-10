F1 Pilotları Florida'da Karşı Karşıya

F1 tarihinin ilk Miami Grand Prix’si enfes plajlar, gösterişli gece hayatı ve "Art Deco" mimarisi eşliğinde takvimdeki yerini aldı. Oracle Red Bull Racing pilotu Max Verstappen ve Scuderia AlphaTauri pilot Yuki Tsunoda ise Florida’da bambaşka bir yarış deneyimi yaşamak için Miami’nin tüm cazibesini geride bırakarak bölgenin en büyük rekabetlerinden birine, bataklık arabası yarışına dahil oldular.

Florida'da bataklık arabası yarışı © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Miami’nin iki saat batısında yer alan Naples şehri, Florida bataklıkları ile çevrili ve 1949 yılından beri bölgenin geleneksel bataklık arabası yarışlarına ev sahipliği yapıyor. 172 santimetrelik tekerleklere ve 900 beygir V8 motorlara sahip araçların bataklık üstündeki kapışması kalabalık izleyici grupları tarafından takip ediliyor. Florida’nın diğer ucundan bölgeye gelen Verstappen ve Tsunoda, gerçek bir Florida deneyimi yaşamak ve bataklıkta kozlarını paylaşmak için Supercross şampiyonu Jett Lawrence ve kaykaycı Zion Wright ikilisine katıldı.

Stratejiler konuşuluyor © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Dört sporcu koyu bir sohbete başlarken bu sohbet, bataklık arabası yarışı araçlarının kulakları sağır eden motor sesi ve dokuz metrelik tekerleklerin püskürttüğü su eşliğinde kesildi. Bu ilginç araçların iki vitese ve debriyaja sahipken bir frene sahip olmaması, sürüş talimatları anlatılırken dört ismin yüzünde de gülümsemenin yanı sıra endişeli bakışlara neden oldu.

Antrenman hazırlığı © Garth Milan/Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda antrenman öncesi aracını inceliyor © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Akıllardaki son soru işaretleri giderildikten sonra Tsunoda ve Wright kemerlerini bağlayıp antrenman turları için bataklığa yöneldiler. Sürüş ve kayış karışımı bu aksiyon sırasında hem Tsunoda ve Wright hem de Lawrence ve Verstappen antrenmanda oldukça hızlı göründüler. Özellikle Verstappen’in korkusuzca attığı ilk tur bölge halkını bir hayli büyüledi. Bu performans pist yönetimini de etkilerken yetkililer Verstappen’i Aralık ayındaki şampiyonaya davet ettiler, Verstappen ise önce takvimine bakması gerektiğini söyledi.

Farklı türde birkaç araç kullanmıştım ama bu kesinlikle bambaşka bir seviyeydi. Max Verstappen

Yuki Tsunoda bataklığın suyunu kaldırdı! © Garth Milan/Red Bull Content Pool Max Verstappen antrenmanda oldukça hızlı! © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Antrenman turları sona erdikten sonra sıra Verstappen ile Wright arasındaki ilk eşleşmeye geçildi. Başlarda ibre Wright lehine gözükse de yarışın ikinci yarısında Verstappen’den etkileyici bir geri dönüş ve zafer geldi. Bu zaferin ardından Tsunoda ve Lawrence arasındaki mücadeleye geçildi, Tsunoda agresif bir start aldı ve hatta bir anda aracın önünü havaya kaldırdı. Aslında böyle bir kalkışa gerek yoktu çünkü Lawrence’ın aracı ilk metrelerde durdu, suya gömüldü ve yarış onun için sona erdi. Finalde ise Verstappen ile Tsunoda karşı karşıya geldi. Tsunoda bir kez daha önünü kaldırarak hızla öne atıldı ve liderliğe yükseldi. Turun devamında Verstappen ivme kazansa da bu yeterli olmadı ve şampiyonluk Tsunoda’ya gitti.

Tsunoda şampiyonluk sonrası şunları söyledi: “Hayatımda ilk kez bataklık arabası yarışına katıldım ve bundan büyük keyif aldım, çok güzel bir gündü. Bu aracı sürmek jet ski kullanmak gibiydi, tam gazdayken dönemiyorsun ama beklediğimden kolaydı ve kısa sürede adapte oldum.”

Max Verstappen ve Yuki Tsunoda bataklık arabası yarışında karşı karşıya! © Garth Milan/Red Bull Content Pool

“Başlarda biraz şok oldum çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim ama gerçekten harikaydı.” diyen Verstappen sözlerine şöyle devam etti: “Bu araçlardan birini kullanmak çok eğlenceliydi. Alıştığımızdan oldukça farklı ve daha önce hayatımda hiç görmediğim bir şeydi. Bu aracın koltuğuna ilk kez oturmak ve onun neler yapabildiğini hissetmek etkileyiciydi. Farklı türde birkaç araç kullanmıştım ama bu kesinlikle bambaşka bir seviyeydi.”

Yarış tamamlandı, kupa sahibini buldu ve sporcular vedalaştılar. Verstappen ve Tsunoda bataklık arabası yarışının ardından Miami Grand Prix ’si için Miami’nin yolunu tuttu.