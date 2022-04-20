Nasıl F1 Pilotu Olunur?

Formula 1 pilotu olmak motor sporları tutkunlarının en büyük hayallerinden biridir. Bu hayali gerçekleştirmek için Red Bull Junior Team’e katılan birçok isim an itibariyle F1 grid’inde yer alıyor. Dört kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel, son dünya şampiyonu Max Verstappen , Daniel Ricciardo, Pierre Gasly , Alexander Albon ve daha nicesi.

İki yıl önce Red Bull Junior Team’e katılan Jehan Daruvala’nın hedefi de F1’e adım atmak. Daha önce hem Formula 3'ü hem de F3 Asya Şampiyonası'nı sezon üçüncülüğü ile noktalayan Daruvala’ya F1 pilotu olmanın sırlarını sorduk. Bu sezon F2’de Prema Racing takımı için yarışan Hintli pilotun profesyonel yarışçı olmak isteyenlere tavsiyeleri şöyle...

Karting ile sağlam bir temel oluştur

Jehan Daruvala'ya göre F1 sürücüsü olmak için beş ila yedi yıl arası süre boyunca rekabetçi karting tecrübesi edinmek gerekiyor.

Jehan “Karting, tek koltuklu serilerde gerekli olan yarış becerisini kazanmak için çok önemli.” diyor.

“Tek koltuklu serilerin en iyilerinden biri olmak için karting’in en iyilerinden biri olmana gerek yok. Ancak tek koltuklu serilerde iyi olmak istiyorsan çok iyi bir karting kariyerine sahip olman gerekir.” diye ekliyor.

Erkenden Avrupa sahnesine geçiş yap

Jehan Daruvala © James Gasperotti

Jehan, Hindistan’daki karting etkinliklerinin mükemmel olduğunu düşünüyor ancak F1 potansiyelini ortaya çıkaranın da Avrupa’daki yarışlar olduğunu söylüyor.

"Hindistan’da 10 ila 15 arası rakibiniz oluyor, bu sayı Asya’da 30’a kadar çıkabiliyor ama Avrupa’da 60’ın üzerinde pilottan oluşan grid’ler görürsünüz.” diyor Jehan. Avrupa karting yarışlarında düzenli olarak ilk 10’da yer almanın F1 potansiyeline sahip olduğunu işaret ettiğini de ekliyor.

İyi bir akıl hocası bul

Jehan’a göre bir akıl hocasına sahip olmak çok önemli çünkü motor sporları dünyasında bilgi ve deneyim eksikliği yüzünden karşılaşılabilecek tüm zorluklar bu sayede aşılabilir.

“Hindistan’daki ve Asya’daki ilk yıllarım boyunca Rayomand Banajee’nin desteğine sahip olduğum için şansılıyım.” diyor Jehan.

Doğru takıma girmeye çalış

Karting’den tek koltuklu serilere geçerken doğru takıma katılmak oldukça önemli. Bu serilerde genç pilotlarla çalışan takımlar en iyi performansı sergileyen pilotlarla yarışmak ve bu sayede rekabetin zirvesinde yer almak ister.

"En iyi takımlardan birine girerseniz, en iyi pilotlardan biriyle takım arkadaşlığı yapmaya zihinsel açıdan da hazır olmanız gerekir. Aynı takım için yarışırken takım arkadaşınızdan sürüş hakkında çok şey öğrenirsiniz ve ondan daha hızlı olursanız, F1 takımları tarafından çabucak fark edilirsiniz.” diyor Jehan.

Kariyerini sponsorlarla güvence altına al

Kendini hızlıca geliştirmeye devam ederken Avrupa yarışlarına geçmek kariyerini finanse etmene yardımcı olabilir. Avrupa köklü bir motor sporları geçmişine sahip, F3 ve F2 yarışları Avrupa’nın birçok ülkesinde canlı yayınlanıyor ve bu durum doğal olarak sponsor bulma ihtimalini artırıyor.

Yeteneklerini geliştirmek için simülatörde çalış

Antrenman yapmak istediğin her an gerçek bir otomobile binmek mümkün olmayabiliyor. Jehan, simülatörlerde çalışmanın oldukça faydalı olduğunu söylüyor, özellikle de daha önce yarışılmamış bir pistte.

“Karting yarışlarına katılmak da yeteneklerini geliştirmeni sağlar ve her zaman eğlencelidir.” diyor Jehan.

Sokak yarışlarından uzak dur

Profesyonel yarışçıların hiçbiri tehlikeli ve kariyerine zarar vereceğini bildiği sokak yarışlarına katılmaz. Jehan, sokak yarışlarının sorumsuzluk olduğunu ve yarış dünyası için güvenliğin en önemli şey olduğunu söylüyor.

“Sokak yarışları yarış pistinde daha hızlı sürmeni sağlamaz. Bu yüzden sokaklarda sürat yapmanın hiçbir anlamı yok.” diyor Jehan.

Kondisyonunu koru

Jehan Daruvala © James Gasperotti

Jehan profesyonel yarışlarda kondisyonun çok önemli olduğunu belirtiyor. Bir yarış otomobilini idare edebilmek için güç, uzun süre ve yüksek hızda otomobil sürebilmek için de dayanıklılık çok önemlidir.

Jehan “Basamakları çıkıp daha üst seviye otomobilleri kullanmaya başladığında, yüksek hızlarda boynun 3 - 4 G kuvvetine maruz kalacağı için bu bölgedeki kasları güçlendirmek önemli.” tavsiyesinde bulunuyor. Jehan güç antrenmanlarının yanı sıra koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi kardiyo çalışmaları yapıyor.

Disiplinini koru

Bir yarış pilotunun beslenme konusunda disiplinli olması son derece önemlidir. Jehan, fit kalmanın ve zihinsel açıdan keskin olmanın pistteki farklı durumlarla baş etmeye yardımcı olduğunu söylüyor. “Yiyecekler ve beslenme zihinsel keskinliğe yardımcı oluyor.”

Fedakarlığa hazır ol

Jehan, yetenekli bir pilotun F1’e kadar yükselebilmesi için kendini bu spora adaması gerektiğini söylüyor.

“Çok küçük yaştan itibaren evinden, ailenden ve arkadaşlarından ayrı kalmaya hazırlıklı olmalısın. Motor sporlarında birçok iniş - çıkış olduğu ve bazı şeyler kontrolün dışında gerçekleştiği için pozitif ve zihinsel açıdan güçlü olmak önemlidir. Her şeye olumlu açıdan yaklaşmak gelişim için yardımcı olur.” diyor Jehan.