Max Verstappen ile Drone Karşı Karşıya
Bu, insanların Formula 1'i izleme biçimini değiştirebilir
Hava o kadar yağmurluydu ki bunu doğru şekilde yapmak için tek şansın vardı. Baskı var mıydı?
Heyecan vericiydi. Testler sırasında Formula 1 otomobilleri ile çekim yaptık, bu yüzden bazı açılardan ne bekleyeceğimizi biliyorduk. Çekim gününde sadece tek bir çekim şansımız vardı ve otomobilden çok fazla sprey geliyor, bu da işleri zorlaştırıyordu. Yepyeni bir otomobil ve antrenman yaptığımızdan farklı bir pilot vardı, bu yüzden hızın ve kırılma anlarının ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bu tek çekime adapte olmak, doğaçlama yapmak ve pratiğini yaptığımız her şeyi gerçekten uygulamak gerekiyordu.
Max Verstappen çok etkilendiğini söyledi: "Drone'u göremiyordum, sürüş sırasında beni takip ettiğini bilmiyordum ve bazı yerlerde bana çok yakındı. Bunu görmek harika." Senin deneyimin nasıldı?
Drone görüş gözlüklerini kullanmak, kuş bakışı görüşe rağmen pisti bir otomobilden görmekten biraz daha zor olabiliyor. Max yolu tam olarak görebiliyor, 150 metre ve 100 metre işaretini görebiliyor, tam olarak fren yapabiliyor. Ben yukarıdan onu izliyorum, bu yüzden tamamen otomobile odaklanmam gerekiyor. Frenleme noktasının ne olacağını bilmiyorum, bu yüzden her zaman otomobilin ne yaptığına tepki vermek zorundayım.
Sadece ayak uydurmaya çalışmıyorsun, düşünmen gereken iki adet 4K kameran da var. Bu kadar yüksek hızlarda tüm bunları düşünmek zor muydu?
Benim için muhtemelen hızlı bir otomobil sürmeye benziyor çünkü sadece yaptığınız şeye odaklanmanız ve ne tür hızlar yaptığınızı düşünmemeniz gerekiyor. Daha hızlı gittiğimde kontrollerin değiştiğini ve daha hassas hale geldiğini biliyorum, bu yüzden drone'u düzgün bir şekilde uçurmak için bunu aklımda tutmam gerekiyor. Aksi takdirde sadece otomobilin yaptıklarına tepki veriyorum ve onu kadrajda tutmaya odaklanıyorum.
F1 otomobili kullanmak inanılmaz derecede fiziksel bir olaydır. Drone'u uçurmanın fiziksel yanı var mı?
Tam olarak aynı şey sayılmaz. Adrenalin açısından oldukça sakin kalmam gerekiyor ama bunu yapmak zor. Oldukça gergindim. Pek çok pilotun parmakları titrer ama ben zihnimde drone'un içindeymişim gibi hissediyorum. Tamamen ona bağlıyım, beden dışı bir deneyim gibi. Sandalyemde oturmama, hareket etmememe rağmen biraz adrenalin var.
Pilot gibi sadece tek bir hareket düzlemini düşünmüyor, yukarı ve aşağı da gidiyorsun. Bu işini nasıl etkiliyor?
Duruma göre her zaman irtifayı ayarlıyorum. Düzlüklerde biraz daha yükseğe çıkıyorum. Otomobilin arka kanadından hava geliyor, bu yüzden bunun üzerinde kalmak istiyorsunuz. Genellikle pistin 10 ila 20 metre üzerinde kalıyorum. Virajlarda otomobil yavaşlıyor, ben de daha iyi bir çekim yapabilmek için otomobile yaklaşmak üzere aşağıya dalıyorum. Bir noktada otomobilin sadece bir ya da iki metre üzerinde olabiliyorum.
Odaklanmaya yardımcı olması için hiç meditasyon yapıyor musun?
Düşünme biçimlerini ve öğretilerini sevmeme rağmen meditasyonla pek ilgilenmiyorum. Benim için odaklanma, drone'un her durumda tam olarak ne yapabileceğini bilmek ve her durumda ne yapabileceğimi bilmekle ilgili. Ve sonra kendimi sakin kalmaya ve gerginliğin dışarı yansımasına izin vermemeye zorluyorum. Bu, dışarıdan gelen tüm dikkat dağıtıcı unsurları engellemek ve o anda başka hiçbir şeyin beni rahatsız etmesine izin vermemekle ilgili.
Sırada ne var?
Bu drone gerçekten harika görünse ve amaçlandığı gibi çalışıyor olsa da tabii ki yapabileceğimiz daha çok şey var. Bence yapmamız gereken şeylerden biri, canlı yayında kullanabilmemiz için ondan yüksek kaliteli bir canlı video akışı elde etmeye çalışmak. Daha sonra da bu drone'un güvenli ve güvenilir olduğunu test edip kanıtlamak. Canlı yarışlarda pistin tamamına hakim bir drone'a sahip olmak harika olurdu ama belki gelecekte birden fazla drone'umuz olacak. Kim bilir?