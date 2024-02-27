Max Verstappen ile Drone Karşı Karşıya

Shaggy: Heyecan vericiydi. Testler sırasında Formula 1 otomobilleri ile çekim yaptık, bu yüzden bazı açılardan ne bekleyeceğimizi biliyorduk. Çekim gününde sadece tek bir çekim şansımız vardı ve otomobilden çok fazla sprey geliyor, bu da işleri zorlaştırıyordu. Yepyeni bir otomobil ve antrenman yaptığımızdan farklı bir pilot vardı, bu yüzden hızın ve kırılma anlarının ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bu tek çekime adapte olmak, doğaçlama yapmak ve pratiğini yaptığımız her şeyi gerçekten uygulamak gerekiyordu.