F1 Portekiz GP: Verstappen Yine Podyumda

Portekiz'in Algarve pisti geçen sezonun ardından Formula 1 2021 sezonunda da bir Grand Prix'ye ev sahipliği yaptı. Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen , etkileyici bir performansın ardından ikinci sırayı elde ederek bir kez daha podyumda yer almayı başardı.

Hayli çekişmeli geçen sıralama turlarında Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas ilk sırayı elde ederken, takım arkadaşı Lewis Hamilton ise onu takip etti. Red Bull Racing sürücüleri de başarılı bir sıralama turu performansı gösterirken iki hafta önce koşulan son Grand Prix'de zafere ulaşan Max Verstappen üçüncü sırada yarışa başlama hakkı elde etti ve takım arkadaşı Sergio Perez de onun hemen ardında dördüncü sırada kendine yer buldu.

Verstappen ve Perez Portekiz GP'sinde © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start'ın ardından sıralamada dramatik bir değişiklik olmazken beşinci sıradaki Carlos Sainz , Sergio Perez'i geçerek bir sıra yükselmeyi başardı. İkinci turun başında Kimi Raikkonen takım arkadaşına temas ederek ön kanadını kırınca yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi.

Yedinci turda güvenlik aracı pistten çıkarken, Verstappen müthiş bir atakla Hamilton'u geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi. McLaren'dan Lando Norris dördüncü sıraya yükselirken, Perez beşinci sıradaki yerini korudu. Sainz ise altıncılığa geriledi.

Verstappen ve Hamilton mücadelesi © Getty Images / Red Bull Content Pool

11. turda son sektörde zaman kaybeden Verstappen, teker tekere bir mücadelenin ardından ikinciliği DRS avantajına sahip olan Hamilton'a kaptırdı. Birkaç tur sonra Perez de Norris'i geride bırakarak yarışa başladığı sırayı geri kazandı.

20. turda Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ı geçerek liderliğe yükseldi. Pit stop furyası ise 22. turda Carlos Sainz ile başladı. Red Bull Racing pilotu Verstappen 36. turda pite girerken, hemen önündeki Bottas ise bir sonraki turda onu takip etti. Bottas pitten çıktıktan sonra soğuk lastikler nedeniyle bir an kontrolünü kaybedince Verstappen fırsatı değerlendirdi ve Bottas'ı geride bıraktı.

Pite girmeyen Perez , liderliği elinde bulundururken; Hamilton, Perez'le arasındaki farkı her bir turda yaklaşık birer saniye azaltıyordu. 51. turda ise iyice kapanan farkın ardından Hamilton tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Perez ise bir tur sonra pit alanının yolunu tuttu.

Yarışın geri kalanında ön sıralarda bir değişiklik yaşanmazken, Lewis Hamilton bu sezonki ikinci yarış zaferine ulaştı. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen ikinci olarak yine podyumda kendine yer bulurken, sezonun ilk üç yarışında da ikinci sıranın altına düşmeme başarısı gösterdi. Valtteri Bottas'ın üçüncü olduğu Portekiz Grand Prix'sinde, bir diğer Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez ise dördüncü sırayı elde etti.