Max Verstappen Rusya'da Müthiş Bir Geri Dönüşe İmza Attı

Formula 1 , Rusya'nın Sochi kentini ziyaret etmek için yağmurlu bir günü seçti. Yağış, sıralama turlarından itibaren takım stratejilerinin sık sık değişmesine neden olurken, alışılmışın dışında bir grid sıralaması F1 severleri bekliyordu.

Yağış yarışa da damgasını vururken, Red Bull Racing pilotu Max Verstappen müthiş bir geri dönüşe imza atarak ikinci sırada yer aldı ve podyuma çıktı.

Sergio Perez Sochi'de puan toplamayı başardı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Türkiye GP 'sinden önceki son yarış hafta sonunun sıralama turlarında genç sürücülerin performansları öne çıktı. Lando Norris sıralama turlarını ilk sırada tamamlarken, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz Jr. , ikinci, Williams'tan George Russell ise üçüncü sırada start almaya hak kazandı.

Start büyük bir heyecana sahne olurken pek çok sürücünün sıralaması değişti. Sainz liderliği ele geçirirken, Norris ikinciliğe geriledi. Russell yerini korudu ancak Lewis Hamilton dördüncü sıradan altıncı sıraya düştü.

Max Verstappen Rusya'da podyumda © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Red Bull Racing sürücüsü Sergio Perez start'ın ardından yedinciliğe kadar yükselmeyi başardı. Grid cezası nedeniyle son sıradan start alan Verstappen ise sekizinci tur geçilirken aralarında Valtteri Bottas 'ın da bulunduğu pek çok pilotu geride bırakarak 11. sıraya kadar çıktı. 13. turda Norris güzel bir atakla Sainz'ı geride bıraktı ve liderliği tekrar elde etti.

Pit stop'ların ardından sıralama tekrar şekillenirken Norris'in liderliği devam etti. Hamilton yarışın başında kaybettiği avantajı tekrar kazanarak ikinciliğe yükselirken, Sainz da üçüncü sırada yer aldı. Onları ise Daniel Ricciardo ve Sergio Perez takip etti. 38. tur geçilirken oldukça hızlı görünen Fernando Alonso altıncı sıraya yükselmişti. Hemen arkasında da Verstappen yer aldı.

Verstappen'den müthiş geri dönüş © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın yaklaşık son 15 turunda gözler Norris ve Hamilton arasındaki mücadeleye odaklanırken, Hamilton zaman farkını gitgide azaltıyordu. Bitime dokuz tur kala Perez, Ricciardo'yu geride bırakmayı başardı ve dördüncü sıraya yükseldi.

Son beş turda yağmur etkisini artınca bütün hesaplar tekrar alt üst oldu. Lando Norris liderliğini sürdürmek umuduyla pite girmezken , son anlarda yoğun yağmurda aracının kontrolünü sağlayamadı. Yağmur lastiklerine geçen Hamilton, başı belada olan Norris'i geçmeyi başardı ve kariyerinin 100. yarış galibiyetine ulaştı.

Verstappen hafta sonunun en kazançlı isimleri arasında © Getty Images / Red Bull Content Pool

Hafta sonunun en kazançlı isimlerinden biri ise hiç kuşkusuz Red Bull Racing pilotu Max Verstappen oldu. Son sırada başladığı yarışta tam 18 sıra birden yükselen Verstappen, son anlarda yağmur lastiklerine geçerek yarışı ikinci sırada bitirmeyi başardı ve büyük dezavantajına rağmen podyumda yer aldı.

Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr. podyum seviyesine tekrar tırmanmayı başarırken, Ricciardo dördüncü, Bottas ise beşinci oldu. Perez ise yağmurdan kötü etkilenenler arasında yer aldı ve yarışı başladığı noktada, dokuzuncu olarak tamamladı. Şampiyonluk yarışında Hamilton 2 puan farkla liderliğe yerleşirken, hemen arkasında ise Max Verstappen var.