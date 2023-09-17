F1 Singapur GP'de Neler Oldu?

Formula 1 'de sezonun 15. yarışına Singapur’daki Marina Bay Cadde Pisti ev sahipliği yaptı. Son turları büyük heyecana sahne olan yarışın galibi Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz olurken, ona podyumda McLaren’dan Lando Norris ve Mercedes’ten Lewis Hamilton eşlik etti. Lance Stroll’ün start almadığı ve 15 pilotun finiş gördüğü yarışı Max Verstappen altıncı, Sergio Pérez sekizinci sırada tamamladı.

Red Bull Racing pilotları cuma ve cumartesi günü gerçekleşen üç serbest antrenman seansında da istediği ayarları bulamadılar. Bu nedenle sıralama turu seansının sonucu merak konusu oldu. Ricciardo’nun yerine yarışan Lawson kendini Q3’e atmayı başarırken, en hızlı tura Carlos Sainz imza attı. Onu sırasıyla Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Magnussen, Alonso, Ocon ve Hülkenberg takip etti.

Yarış raporuna geçmeden önce bir hatırlatma yapalım. Pilotaj yeteneklerine güveniyor ve Red Bull Ring'de eşsiz bir deneyim yaşamak istiyorsan, Red Bull Tryouts ile yeteneklerini test edebilir ve sıralamada zirve mücadelesi verebilirsin.

Liam Lawson sıralama turu seansında Q3'e kalmayı başardı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Beş kırmızı ışığın sönmesi ile beraber üçüncü sıradan start alan ve yumuşak hamur lastiğe sahip Leclerc, Russell’ı geride bıraktı ve takım arkadaşının gerisine yerleşti. Böylece Ferrari pilotları ilk iki sırayı alarak yarışın kontrolünü almış oldular. Sıralama turu seansında istediği turları atamayan ve 11. sıradan start alan Verstappen ise birkaç tur içinde sekizinciliğe yükselmeyi başardı.

Geçişin zor olduğu Marina Bay Cadde Pisti’nde yarışın ilk çeyreği geçilirken pilotların hemen hemen tamamı pozisyonunu korudu. İlk iki sıradaki Ferrari pilotlarını sırasıyla Russell, Norris, Hamilton, Alonso, Ocon, Verstappen, Magnussen ve Hülkenberg izliyordu. Yarışa sert hamur lastikle başlayan Pérez, Scuderia AlphaTauri pilotu Lawson’ın hemen arkasında ve 13. sırada yola devam ediyordu.

Verstappen ilk turlarda sekizinci sıraya kadar yükseldi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın 19. turunda bariyerlere çarpan Williams pilotu Sargeant’ın ön kanadı hasar aldı ve Amerikalı pilot pit yoluna gelene kadar pist üstüne bol miktarda parça saçınca güvenlik aracı devreye girdi. Bu sırada yarışa sert hamurla başlayan Red Bull Racing pilotları dışındaki tüm pilotlar pit stop yaparak sert hamura geçtiler. Güvenlik aracı 22. turda pistten çıkınca yeniden yarış temposuna dönüldü.

Pit stop’lardan sonra piste lider dönmeyi başaran Sainz pozisyonunu korurken, pit stop yapmayan Verstappen ve Pérez ikilisi ise taze lastiğe sahip rakipleri karşısında birkaç sıra geriledi. Yarışın orta noktası geçilirken sıralama Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Pérez, Alonso, Ocon, Magnussen, Gasly, Piastri, Lawson, Hülkenberg, Albon, Zhou, Bottas ve Sargeant şeklindeydi.

Sergio Pérez'in pit stop'u © Getty Images / Red Bull Content Pool

Red Bull Racing pilotları arasında pit stop yapan ilk isim 39. turda Perez oldu, bir sonraki turda da Verstappen pit stop yaptı. Sadece birkaç tur sonra ise Ocon otomobilinde sorun yaşayınca kenara çekti ve sanal güvenlik aracı kararı geldi. Bu karar sonrası Mercedes iki pilotunu birden pit’e çağırarak orta hamur lastikleri taktı. Aston Martin’den Alonso ise yumuşak hamura geçmeyi tercih etti.

Son turlar büyük heyecana sahne oldu. Sanal güvenlik aracı periyodunda lastiklerini tazeleyen Mercedes pilotları, rakiplerine göre daha iyi tempo tutturdular. Son dört tura dört pilot bir buçuk saniyenin içinde girerken, yarışın galibi ise Carlos Sainz oldu ve ona podyumda Norris ile Hamilton eşlik etti. Red Bull Racing pilotlarından Verstappen altıncı ve Pérez sekizinci sırada finiş gördü.

F1 Singapur GP Sonuçları

Carlos Sainz, 1:46:37.418 Lando Norris, +0.812 Lewis Hamilton, +1.269 Charles Leclerc, +21.177 Max Verstappen, +21.441 Pierre Gasly, +38.441 Oscar Piastri, +41.479 Sergio Pérez, +54.534 Liam Lawson, +65.918 Kevin Magnussen, +72.116 Alexander Albon, +73.417 Zhou Guanyu, +83.649 Nico Hülkenberg, +86.201 Logan Sargeant, +86.889 Fernando Alonso, +87.603 George Russell, DNF Valtteri Bottas, DNF Esteban Ocon, DNF Yuki Tsunoda, DNF