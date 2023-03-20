Sergio Pérez’den Suudi Arabistan’da Kusursuz Galibiyet

Geçen sezon Cidde’de kariyerinin ilk pole pozisyonunu alan Sergio Pérez , güvenlik aracının kötü bir zamanlama ile devreye girmesi sonrası podyum dışında kalmıştı. Aradan geçen bir yılın ardından yaşadığı şanssızlığı telafi etmek şans ayağına geldiğinde ise fırsatı tepmedi.

Pérez’in kariyerinde elde ettiği beşinci zafer, aynı zamanda onun sokak pistlerindeki dördüncü yarış galibiyeti (Azerbaycan 2021, Monaco 2022, Singapur 2022) oldu ve bu pistlerde ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kızıldeniz’in kıyısındaki pistte birinciliğe giderken oldukça rahat görünüyordu, hele ki 15. sıradan başlayıp ikinci sıraya kadar tırmanan takım arkadaşı Max Verstappen ’e kıyasla.

Pérez sokak pistlerinde dördüncü, toplamda beşinci zaferine ulaştı © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen’in bitime 25 tur kala Aston Martin’den Fernando Alonso’yu geride bırakmasının ardından Red Bull Racing pilotları ilk iki sıraya yerleşti ve yarışın sonunda iki pilottan hangisinin sürücüler şampiyonası liderliğini elde edeceği merak konusu oldu. En hızlı tur zamanına imza atan ve yarışı ilk 10 içinde bitiren pilot ekstra bir puan alacaktı.

Her iki pilot da yarışın sonlarına doğru sorunlarla karşılaştılar, Perez fren pedalından ve Verstappen sıralama turu seasında da başını ağrıtan tahrik milinden şikayet etti. Günün sonunda ise son turda temposunu artıran Hollandalı pilot, 1:31.906’lık turu ile ekstra puanın sahibi oldu ve iki yarışın sonunda şampiyona liderliğini korudu.

Üst üste ikinci yarışta da podyumda Red Bull pilotlarına Alonso eşlik etti etti ancak bu sonucun onaylanması birkaç saat aldı. İspanyol pilotun ilk pit stop’unda hata yaptığı açıklandı ve yarış sonunda derecesine 10 saniye süre cezası eklendi, bu nedenle Mercedes’ten George Russell’ın gerisine düştü. İlerleyen saatlerde yapılan inceleme sonunda ceza iptal edildi ve Alonso F1 kariyerinin 100. podyumunu dramatik bir şekilde elde etmiş oldu.

Şimdi pazar günü Cidde sokaklarında gerçekleşen Suudi Arabistan Grand Prix’sinin detaylarına bakalım.

Checo'nun zafer yolculuğu

Tarih Perez’in Suudi Arabistan’daki yarışa ilk sıradan başladığını ve yarışı kazandığını yazacak ancak bu çok da kolay olmadı.

Meksikalı pilot sıralama turlarından sonra tecrübeli Alonso’yu “aslan” olarak tanımladı ki beş kırmızı ışığın sönmesi ile İspanyol pilot daha iyi start alarak henüz ilk virajda Perez’i geçip liderliğe yükselmeyi başardı. Daha sonra bu iyi start’ın arkasında grid’deki cebine olması gerektiği şekilde yerleşmemesinin olduğu ortaya çıkınca Alonso’ya beş saniye süre cezası verildi.

Pérez elbette ki Aston Martin’in cezayı çekmesini beklemedi ve dördüncü turun ilk virajında hamlesini yaparak Alonso’yu geride bıraktı. Yarışın 18. turunda ise Aston Martin’den Lance Stroll fren arızası nedeniyle 13. virajda otomobilini kenara çekti.

Alonso ilk viradaj Pérez'i geride bıraksa da Meksikalı yerini geri aldı © Getty Images/Red Bull Content Pool

Güvenlik aracının piste girmesi sonrası Perez’in kalbi daha hızlı atmaya başladı denebilir çünkü tam bir yıl önce, yine bu pistte güvenlik aracının kötü zamanlamayla devreye girmesi sonrası liderliğini kaybetmişti. Ancak bu sefer endişe edeceği bir şey yoktu, güvenlik aracı periyodunda pit stop’unu yaptı ve yeşil ışıklar yandığında liderliğini korudu. Turlar bir bir geride kalırken telsizden fren pedalına dair endişesini dile getirse de yarışı 5.355 saniye farkla kazanmayı başardı.

Perez, güvenlik aracının sadece bir kez devreye girdiği Suudi Arabistan’daki yarış için “Beklenenden daha zor olduğu ortaya çıktı.” şeklinde konuştu. Bundan önceki iki yarışta güvenlik aracı sekiz kez devreye girmişti.

“İlk stint’te çok iyi bir iş ortaya koyduk, güvenlik aracı bir kez daha zaferi elimizden almaya çalıştı ama bu kez başaramadı.”

Perez, Verstappen son turda ele geçirene kadar en hızlı turun sahibiydi ve 2011 yılında başlayan kariyerinde ilk kez sürücüler şampiyonasına liderlik etme şansı vardı. Neyse ki önünde daha çok yarış, altında da bunu elde edebileceği bir otomobil var.

50 turun 47’sine liderlik ettiği yarıştan sonra şunları söyledi: “Takım şahane bir iş yaptı, hafta sonu boyunca çok çalıştılar. Pek çok mekanik sorun yaşadık ve her şeyin üstesinden geldiler. Bu nedenle onlar adına çok mutluyum.”

“Zorlamaya devam edeceğiz, bugün en hızlı otomobil bizdik ve bundan dolayı çok mutluyum.”

Max'tan müthiş geri dönüş

Verstappen geriye dönüp baktığında Suudi Arabistan’da elde ettiği ikinciliğin büyük bir başarı olduğunu hatırlayacak çünkü sezonun ikinci yarışında hızını ve temposunu dizginleyen sorunlarla boğuştu.

Verstappen’in yaşadığı zorluklar Cidde’ye gitmeden başladı. Hafta başında mide rahatsızlığı geçirince ilk antrenman seansından bir gün öncesine kadar Suudi Arabistan’a gidemedi, ardından sıralama turu seansının ikinci bölümünde tahrik mili arızası nedeniyle yolda kaldı ve pole pozisyonunu kovalama şansını kaybetti. Üç antrenman seansını da zirvede bitirdikten sonra yarışa 15. sıradan başlamak beklediği bir şey değildi.

Kendisine stratejik anlamda esneklik sağlayan orta hamur lastiklerle yarışa başlayan Verstappen, 2021 yılındaki kaotik Suudi Arabistan GP’sine nazaran daha güvenli bir sürüş ortaya koydu. Yarışın ortasına doğru devreye giren güvenlik aracından sonra iyi bir pozisyonda ve pit stop’lar tamamlandıktan sonra bitime 25 tur kala ikinci sıradaydı. Bu noktadan sonra pit duvarı ile endişe verici telsiz konuşmaları yaşanmaya başladı ve Perez’i kovalarken tahrik mili sorunu olabileceğini söyledi. Son turda ise otomobili sonuna kadar zorlayarak en hızlı tur puanını kapıp şampiyona liderliğini korudu.

Verstappen son turda en hızlı tur zamanına imza attı © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sözlerine “Yarışı tamamlamak çok kolay olmadı.” şeklinde başladı Verstappen. “Pistin ilk sektöründe öndekileri takip etmek çok zordu ve otomobil çok fazla kayıyordu. Onları bir bir geride bıraktıktan sonra ritim yakaladım ve podyuma çıkabildiğim için mutluyum.”

“Sonlara doğru ikinciydim ve arkadakiler ile farkı açmayı başardık. Bir noktadan sonra güvenli şekilde gitmeye ve ikinciliği korumaya karar verdik çünkü bu çok iyi bir geri dönüş oldu. Sonuna kadar elimden geleni yaptım ve neyse ki işe yaradı.”

İki kez dünya şampiyonu olan bir pilot için ikincilik yeterli olmasa da Verstappen en azından Cidde’deki her yarışta podyuma çıkarak serisini sürdürdü. Buradaki üç yarışta üç kupa elde eden Hollandalı pilot bir şanssızlığı da sona erdirmiş oldu; 165 yarışlık kariyerinde iki kez (Bahreyn 2015, Bahreyn 2018) grid’in 15. sırasında yer almış ve her iki yarışta da yarış dışı kalmıştı, Cidde’de ise yarışı podyumda tamamlamayı başardı.

Tsunoda puanı kaçırdı, de Vries ise veri topladı

Scuderia AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda , Suudi Arabistan GP’sinde sezonun ilk puanını almaya çok yakındı ancak ne yazık ki bunu başaramadı. Japon pilot 18. turdaki güvenlik aracı periyodunun en büyük kazananlarından biriydi ve kendini ilk 10 içine atmayı başardı.

Tsunoda son turlarda Haas pilotu Kevin Magnussen ile yarışın son puanı için büyük bir mücadeleye girişti. Bitime dört tur kala ilk virajda pozisyonunu kaybetti ve 16. sıradan başladığı yarışı birkaç saniye farkla 11. sırada tamamladı.

Tsunoda son turlarda Magnussen ile kıyasıya mücadele etti © Getty Images/Red Bull Content Pool

Hollandalı Nyck de Vries ’in de yarışı 14. sırada bitirmesi, AlphaTauri takımının yılın ilk puanları için biraz daha beklemesi anlamına geliyordu.

Cidde Korniş Pisti’nde ilk kez piste çıkan de Vries yarışa 18. sıradan başladı. Motor değişikliği nedeniyle bir saatlik üçüncü antrenman seansının tamamını kaçırdığından pisti rakiplerine göre daha az tanıyordu.

Alonso’nun gidip gelen podyumu

Fernando Alonso baştan sona iyi götürdüğü yarış sonunda F1 kariyerinin 100. podyumunu elde etmeyi başardı. Ondan önce bu başarıya sadece beş pilot (Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost, Kimi Räikkönen) ulaşmıştı. Start pozisyonundaki hata yüzünden beş saniye cezası aldı, Aston Martin pit ekibinin hatası sonrası ikinci bir ceza daha aldı ancak yarış sonrası yapılan inceleme sonunda bu cezanın iptaline karar verildi.

Alonso yarıştan sonra şunları söyledi: “Cezayı açıklamak ve uygulamak için 35 turunuz varken bunu yapmanın izleyiciler için iyi olmadığını düşünüyorum.”

“Podyumdan gerçekten keyif aldım. Kupayı aldım, fotoğraflarımı çektirdim, şampanyayla kutlamamı yaptım.”

Öte yandan motor bileşeni değişiklikleri nedeniyle 10 sıra grid cezası alan Monakolu pilot Charles Leclerc için Ferrari’nin yumuşak lastikle yarışa başlama stratejisi istenen sonucu vermedi. Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz’ın yedi saniye gerisinde ve yedinci sırada finiş gördü.

Sonraki durak Avustralya

F1 ’de sezonun en uzun yolculuklarından biri kapıda. 26. kez düzenlenecek Avustralya Grand Prix’si (2 Nisan) için takımlar Melbourne’e gidiyor. Verstappen’in kariyerindeki ilk yarış Scuderia Toro Rosso ile 2015 yılında Avustralya’daydı. Hollandalı pilot 2019’da podyuma çıkarken, geçen sezon ise yaşadığı teknik problem nedeniyle yarış dışı kalmıştı.

Pérez, şu an grid’de yer alan birçok pilot gibi ilk yarışına Albert Park’ta çıkmıştı. 2011’de Sauber için piste çıkan Meksikalı pilot, geçen sezon üçüncü sıradan başladığı yarışı ikinci sırada tamamladı ki bu da 11 podyum elde ettiği sezonun ilk podyumuydu.