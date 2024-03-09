Red Bull Racing Suudi Arabistan'da Duble Yaptı!

Dördüncü turda Sergio Perez, Leclerc'e bir atak yaptı ve onu geçmeyi başardı. 7'inci turda Lance Stroll'un yaptığı kaza sonrasında sarı bayraklar çıktı ve güvenlik aracı piste girdi. Bu sebeple erken bir şekilde pite giren pilotlar oldu ki Max Verstappen de onlardan biriydi. Lando Norris, pit sonrası Max Verstappen'in önüne geçti. Pite giren tüm pilotlar yola sert lastiklerle devam etti.