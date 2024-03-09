Red Bull Racing Suudi Arabistan'da Duble Yaptı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, mükemmel bir start aldı. Üçüncü sıradan start alan Sergio Perez de Charles Leclerc'in yanında iç tarafı almayı başararak kalktı. Sergio Perez ve Charles Leclerc arasındaki küçük kapışma, Max Verstappen'e yaradı zira Verstappen aradaki farkı biraz daha açmayı başardı.
Dördüncü turda Sergio Perez, Leclerc'e bir atak yaptı ve onu geçmeyi başardı. 7'inci turda Lance Stroll'un yaptığı kaza sonrasında sarı bayraklar çıktı ve güvenlik aracı piste girdi. Bu sebeple erken bir şekilde pite giren pilotlar oldu ki Max Verstappen de onlardan biriydi. Lando Norris, pit sonrası Max Verstappen'in önüne geçti. Pite giren tüm pilotlar yola sert lastiklerle devam etti.
Güvenlik aracı çıktıktan sonra 13'üncü turda Max Verstappen, Lando Norris'i çok temiz bir şekilde, hiç zorlanmadan geçerek yine ilk sırayı aldı. Zaten kısa süre sonra Verstappen, DRS mesafesinden de çıktı. Öyle ki 33'üncü turda aradaki farkı 8 saniyenin üzerine çıkarmış durumdaydı.
Başlangıçta lastikler soğuktu ve işlerin rayına oturması biraz zaman aldı ama sonra her şey istediğim gibi gitti...
42'inci tura geldiğimizde ilk üç Verstappen, Perez ve Leclerc şeklindeydi. Leclerc ve Perez arasındaki mesafe de artınca, kalan bölümde Leclerc için de tek hedef kalan turlarda üçüncü sıradaki yerini koruyup podyumda yer almak oldu. Yarışa 11'inci sıradan başlayan 18 yaşındaki genç pilot Oliver Bearman ise, Hamilton'ın pite girmesinden sonra 44'üncü turda, 7'inci sıraya kadar yükseldi.
Kalan turlarda da hata yapmayan Max Verstappen, Suudi Arabistan'da damalı bayrağı ilk sırada geçti. Perez ikinci sırada, Charles Leclerc de yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma dahil oldular. Oracle Red Bull Racing, böylece Suudi Arabistan'da duble yapmış oldu.