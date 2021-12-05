Suudi Arabistan GP: Olaylı Yarışta Verstappen İkinci Sırayı Aldı

Formula 1 'de sezonun sondan ikinci yarışı Suudi Arabistan'da koşuldu. İlk kez düzenlenen Suudi Arabistan GP şampiyonluk mücadelesinin en önemli duraklarından birine dönüşürken, heyecan verici bir yarışa sahne oldu. Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen , ikinci sırayı alırken şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı.

Sıralama turlarında Max Verstappen son anda yaşadığı şanssızlık nedeniyle üçüncü sırada kendine yer bulurken, ilk iki sırayı Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'tan oluşan Mercedes takımı elde etti. Ferrari pilotu Charles Leclerc dördüncü sırada yer alırken, Red Bull Racing'den Sergio Perez ve Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly, beş ile altıncı sıraları alarak üçüncü çizgiye yerleştiler.

Sergio Perez yarışa beşinci sırada başladı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Start'ta ön sıralarda önemli bir değişiklik yaşanmadı ve ilk beş sıra sabit kaldı. Yarış Hamilton'ın liderliğiyle sakin bir şekilde ilerlerken, 10. turda Haas sürücüsü Mick Schumacher'in kendini bariyerlerde bulması senaryonun hızla değişmesine neden oldu.

Güvenlik aracının piste girmesini fırsat bilen Mercedes sürücüleri pit'e girerken; Perez ve Leclerc de bu furyaya katılan isimler arasında yer aldılar. Hamilton pit'ten ikinci sırada dönerken Verstappen ise pite girmeyerek risk almış gibi görünüyordu. Ancak 13. turda gelen kırmızı bayrak kararı her şeyi değiştirdi ve tüm pilotlar pit'e döndü. Böylece pite girmeyen pilotlar lastik değiştirme şansı elde ederken, daha önce pit'e girenlerin avantajı kayboldu ve pist üstü liderlik Verstappen'e geçmiş oldu.

Max Verstappen, güvenlik aracına eşlik ediyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Tekrar verilen start'ta ise bu kez büyük bir karmaşa vardı. Hamilton hızlı başlayarak Verstappen'in önüne geçerken, ikinci virajda biraz pist dışına çıkan Verstappen tekrar liderliği aldı. Momentumunu kaybeden Hamilton, Ocon'a da geçilerek üçüncü sıraya geriledi. Bu esnada arka sıralarda geçekleşen kaza nedeniyle tekrar kırmızı bayraklar sallandı ve Haas'tan Nikita Mazepin, Williams'tan George Russell, Red Bull Racing'ten Sergio Perez yarış dışı kaldılar.

Start tekrar verilmeden önce haksız bir şekilde pozisyon avantajı elde ettiği gerekçesiyle Verstappen üçüncü sıraya düşürüldü. Ocon ilk sırada start almaya hak kazanırken, Hamilton yine ikinci çizgide yer buldu.

Üçüncü kez verilen start'ta Verstappen müthiş bir hamle yaparak Hamilton ve Ocon'u geçmeyi başardı. Bu sırada Ocon ve hamilton arasında bir temas yaşanırken, kısa bir süre sonra yarış sıralama belirgin bir hal aldı. Hamilton ikinci sırada yer alırken, Ocon üçüncü, Daniel Ricciardo dördüncü, Bottas ise beşinci sırayı aldı.

Verstappen liderliği ele geçiriyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

İlerleyen turlarda yaşanan temaslar sonucu pist yüzeyinde araç parçaları kalınca bu kez pistin temizlenmesi için sanal güvenlik aracı uygulamasına başvuruldu.

Daha sonra ise gözler sadece Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadeleye döndü. Hamilton, Verstappen'le arasındaki farkı eritip onu geçerken Verstappen pist dışına çıkarak kendisine avantaj sağladı. Bunun üzerine Verstappen'e sırasını geri vermesi talimatı gitti. Verstappen yavaşladığı sırada, Hamilton'la aralarında bir temas gerçekleşirken, Hamilton'ın ön kanadında hafif bir hasar oluştu. Yarışın son anlarına doğru ise Hamilton, Verstappen'i geçerek liderliğe yerleşti.

Lastikleri aşınmaya başlayan Verstappen tekrar bir hamle şansı yakalayamazken, ikinci sıraya tutunmayı başardı. Cidde'de ilk sırayı alan Hamilton ile Verstappen'in puanları eşitlenirken şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşındı. Bottas son anda üçüncülüğü elde ederek podyuma çıkarken, Ocon ise dördüncü sırada yer aldı. Nefesleri kesen bu unutulmaz sezonda şampiyonluk düğümü 12 Aralık'ta Abu Dabi'de çözülecek.