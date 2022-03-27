Max Verstappen'den Sezonun İlk Zaferi

Formula 1 'de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan'nın Cidde Cadde Pisti'nde koşuldu. F1 takvimine ilk kez 2021 sezonunda dahil olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen yarış boyunca müthiş bir çekişme yaşandı. Son turlarda Charles Leclerc ile kıyasıya bir mücadeleye giren son şampiyon Max Verstappen, yarışı sadece 0.549 saniye farkla kazanarak bu sezonki ilk zaferini elde etti.

Cumartesi günkü sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Scuderia AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda 'nın zaman turu atmadığı seansta Lewis Hamilton ise Q1'de elendi. Red Bull Racing ve Ferrari pilotları arasındaki yakın mücadelenin galibi ise kariyerinin ilk pole pozisyonunu alan Sergio Perez oldu. Charles Leclerc ikinci ve Carlos Sainz üçüncü olurken son şampiyon Max Verstappen dördüncü sırada yer aldı.

Sergio Perez kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti. © Getty Images / Red Bull Content Pool

6 kilometrenin üzerindeki mesafesi ile 50 tur üzerinden koşulan yarışın nasıl bir start alacağı merak ediliyordu. Beş kırmızı ışığın sönmesi ile Sergio Perez çok iyi bir start alarak ilk virajları önde geçti. Max Verstappen de henüz ilk virajda Carlos Sainz'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi ve ilk tur Sergio Perez, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Esteban Ocon, George Russell sıralamasıyla geçildi.

Yarışın ilk turlarında çok fazla geçiş yaşanmazken Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon arasındaki çekişme nefes kesti. Takım arkadaşlarının rekabetine Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen katılınca yarışın odağı bu gruba döndü. Beşte birlik kısım geride kalırken Sergio Perez'in liderliği iki saniyenin üzerinde bir farkla devam etti. Max Verstappen ise iki Ferrari arasında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Sergio Perez ilk 16 tur boyunca liderliğini sürdürdü. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ön grupta pit stop yapan ilk isim 16. turda lider Sergio Perez oldu. Orta hamurla başladığı yarışta sert hamura geçiş yapan Meksikalı pilot yarışa beşinci sırada dönüş yaptı. Aynı tur içinde Nicholas Latifi'nin kaza yapması ile sanal güvenlik aracı ve hemen ardından güvenlik aracı devreye girdi. Bu gelişme üzerine Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz üçlüsü de pit'e girdi ve Sergio Perez üçüncü sıraya geriledi.

Güvenlik aracının 20. tur sonunda pisti terk etmesiyle beraber yarış yeniden başladı. Max Verstappen yarış lideri Charles Leclerc'in arkasındaki pozisyonunu korurken takımdan gelen talimat sonrasında Sergio Perez üçüncülüğü Carlos Sainz'a devretti. Yarışın orta noktası geçilirken sıralama Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Perez, George Russell, Lewis Hamilton şeklindeydi.

Max Verstappen'in Charles Leclerc'i yakın takibi turlar boyunca sürdü. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın 36. turunda hem Fernando Alonso hem de Daniel Ricciardo güç ünitesi sorunu yaşayınca sarı bayraklar sallanmaya başladı. Kısa süre sonra sanal güvenlik aracı devreye girerken her iki otomobilin pit girişinde durmasıyla beraber pit girişi kapatıldı. Bu aralıkta pit'e girmeyi başaran Kevin Magnussen ve Nico Hülkenberg ikilisi orta hamura geçiş yaptı. Sanal güvenlik aracı uygulaması 41. turda ise sona erdi.

Yarış temposuna dönülmesiyle Max Verstappen ve Charles Leclerc arasında müthiş bir mücadele başladı. 42. turda Max Verstappen, 43. turda Charles Leclerc liderliği devraldı. Devam eden turlarda mücadele sürerken Max Verstappen 47. turda bir kez daha liderliği ele geçirdi. Kalan turlarda temposunu koruyan Max Verstappen yarışı 0.549 saniye farkla önde tamamladı ve sezonun ilk zaferine imza attı. Sergio Perez ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

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