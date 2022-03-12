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F1
F1 2022 Sezonu: Takımlar ve Pilotlar
Formula 1 2021 sezonunun takımları ve pilotların bu seneki yerleri neler merak ediyorsan, F1 2021 sezonunun ayrıntıları Red Bull'da.
Formula 1'in 2022 sezonunda 10 takım için 20 pilot piste çıkacak. Oracle Red Bull Racing'in şampiyonluk adayı olduğu sezonda yer alan takımları, pilotları ve takımların bugüne kadar elde ettiği başarıları bu sayfada bulabilirsin.
Oracle Red Bull Racing
- Pilotlar: Max Verstappen, Sergio Perez
- Dünya Şampiyonluğu: 4
- Yarış Birinciliği: 75
- Pole Pozisoynu: 73
- En Hızlı Tur: 76
- Şasi: RB18
- Motor: Red Bull Powertrains
Scuderia AlphaTauri
- Pilotlar: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda
- Dünya Şampiyonluğu: 0
- Yarış Birinciliği: 2
- Pole Pozisyonu: 1
- En Hızlı Tur: 2
- Şasi: AT03
- Motor: Red Bull Powertrains
Mercedes-AMG Petronas F1 Team
- Pilotlar: Lewis Hamilton, George Russell
- Dünya Şampiyonluğu: 8
- Yarış Birinciliği: 115
- Pole Pozisyonu: 127
- En Hızlı Tur: 85
- Şasi: W13
- Motor: Mercedes
Scuderia Ferrari
- Pilotlar: Charles Leclerc, Carlos Sainz
- Dünya Şampiyonluğu: 16
- Yarış Birinciliği: 239
- Pole Pozisyonu: 223
- En Hızlı Tur: 253
- Şasi: F1-75
- Motor: Ferrari
McLaren F1 Team
- Pilotlar: Daniel Ricciardo, Lando Norris
- Dünya Şampiyonluğu: 8
- Yarış Birinciliği: 183
- Pole Pozisyonu: 156
- En Hızlı Tur: 160
- Şasi: MCL36
- Motor: Mercedes
BWT Alpine F1 Team
- Pilotlar: Fernando Alonso, Esteban Ocon
- Dünya Şampiyonluğu: 2
- Yarış Birinciliği: 21
- Pole Pozisyonu: 20
- En Hızlı Tur: 15
- Şasi: A522
- Motor: Renault
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team
- Pilotlar: Sebastian Vettel, Lance Stroll
- Dünya Şampiyonluğu: 0
- Yarış Birinciliği: 1
- Pole Pozisyonu: 1
- En Hızlı Tur: 0
- Şasi: AMR22
- Motor: Mercedes
Williams Racing
- Pilotlar: Nicholas Latifi, Alexander Albon
- Dünya Şampiyonluğu: 9
- Yarış Birinciliği: 114
- Pole Pozisyonu: 129
- En Hızlı Tur: 133
- Şasi: FW44
- Motor: Mercedes
Alfa Romeo F1 Team ORLEN
- Pilotlar: Valtteri Bottas, Zhou Guanyu
- Dünya Şampiyonluğu: 0
- Yarış Birinciliği: 1
- Pole Pozisyonu: 1
- En Hızlı Tur: 5
- Şasi: C42
- Motor: Ferrari
Haas F1 Team
- Pilotlar: Mick Schumacher, Kevin Magnussen
- Dünya Şampiyonluğu: 0
- Yarış Birinciliği: 0
- Pole Pozisyonu: 0
- En Hızlı Tur: 2
- Şasi: VF-22
- Motor: Ferrari