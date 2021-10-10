Türkiye GP'de Red Bull Racing'den Çifte Podyum!

Cuma günü antrenman turları ile başlayan Türkiye GP serüveni, cumartesi günü sıralama turlarıyla devam etmişti. İstanbul Park'taki F1 hafta sonu, heyecanın dorukta olduğu müthiş bir yarışla unutulmaz bir final yaptı.

Red Bull Racing'in Türkiye GP'ye özel tasarımı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Red Bull Racing pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez İstanbul Park'taki yarış hafta sonunda başarılı performanslarını podyumda yer alarak taçlandırdılar. Verstappen ikinci sırada yer alırken, Perez ise üçüncülüğü elde etti. Yarışta zafere ulaşan isim ise Valtteri Bottas oldu. Bu sonuçlarla Max Verstappen şampiyonada tekrar zirveye çıktı.

Mercedes'te son sezonunu geçiren Valtteri Bottas, Verstappen'in hemen önünde pol pozisyonunda start almaya hak kazanmıştı. İkinci çizgi ise Ferrari pilotu Charles Leclerc ve hemen ardındaki Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'ye emanetti. Üçüncü çizgide Alpine'den Fernando Alonso ve Red Bull Racing pilotu Sergio Perez vardı. Şampiyona lideri Lewis Hamilton ise aldığı 10 sıralık ceza nedeniyle grid'in 11. sırasında yer aldı.

Max Verstappen Türkiye GP'ye hazır © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yağış beklentisi heyecan verici bir yarışın habercisi olurken, takımlar da yeşil logolu orta hamur yağmur lastikleriyle araçlarını grid'e dizdiler. Formasyon turunun ardından kırmızı ışıklar sırasıyla yandı, bir anda söndü ve eğlence başladı.

Bottas, Verstappen ve Leclerc'ten oluşan ilk üç sıra sorunsuz start aldı. Gasly ve Alonso arasındaki temasın ardından, Alonso son sıralara düşerken, Perez ise dördüncülüğe yükseldi. Alonso daha sonra Mick Schumacher'la da temas etti ve Alman pilotun spin atmasına neden oldu. İlk turda spin atan isimlere katılan diğer pilot ise Williams'dan Nicholas Latifi oldu. Gasly, Alonso ile yaşadığı temas, Alonso ise Schumacher'le yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye cezası aldı.

Sergio Perez ve Pierre Gasly İstanbul Park tribünleri önünde © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın ilk turlarında ön sıralarda büyük bir değişiklik yaşanmazken, arka sıralarda ise son sıradan start alan Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr.'ın yükselişi dikkat çekti. 11 tur sonunda 11. sıraya kadar yükselen Sainz'ın yanı sıra, şampiyona lideri Hamilton da sırasıyla Vettel, Tsunoda, Stroll ve Norris'i geride bırakarak 6. sıraya kadar tırmandı.

Verstappen, Leclerc'in önünde © Getty Images / Red Bull Content Pool

İlerleyen turlarda Hamilton, Gasly'yi geçerek 5. sıraya, Sainz da Vettel ve Tsunoda'yı geçerek 9. sıraya kadar yükseldi. İlk pit stop, 22. turda McLaren pilotu Daniel Ricciardo'dan gelirken, 23. turda spin atan Tsunoda arka sıralara doğru geriledi. 24. turda ise yavaş yavaş tur bindirmeler başladı.

Yarışın ortalarında doğru Hamilton'ın Perez üzerindeki baskısı artmaya başladı. 35. turda ise yarışın en güzel anlarından biri yaşandı. Hamilton'ın atağına mükemmel bir şekilde direnen Perez, rakibine fırsat vermedi. Bottas'la arasındaki fark açılmaya başlayan Verstappen 37. turda pite girdi ve üçüncü sırada geri döndü.

Pit stop mesaisi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Pit'e giren Sainz oldukça fazla vakit kaybederken, Bottas ve Perez de 38. turda pit stop yapan pilotlar arasına katıldılar. İki tur sonra Gasly de pit'e geldi ve bu esnada 5 saniyelik cezasını da çekti. Pit'e girmeyen Leclerc yarışa liderlik ederken, Hamilton da yarış mühendisinin "pit'e gel" çağrısına olumsuz yanıt verdi. 43. tur geçilirken pit'e hiç girmeyen üçüncü isim ise 8. sırada yer alan Esteban Ocon'du.

Red Bull Racing'den Türkiye GP'de çifte podyum © Getty Images / Red Bull Content Pool

46. turdan itibaren Bottas, Leclerc üzerindeki baskısını artırırken bir tur sonra ise rakibini geçmeyi başardı ve liderliği tekrar kazandı. Liderliği kaybeden Leclerc soluğu pit'te alırken, Verstappen ikinciliğe, Hamilton ise üçüncülüğe yükseldi. 51. turda ise Hamilton ilk kez pite girdi ve yarışa 5. sırada geri döndü. Bir tur sonra Perez, müthiş bir atakla Leclerc'i geride bıraktı ve podyum pozisyonuna yükseldi.

Türkiye GP'de Valtteri Bottas zafere ulaşırken, Red Bull Racing pilotlarından Max Verstappen ikinciliği, Sergio Perez ise üçüncülüğü elde etti. Leclerc dördüncü olurken Hamilton beşinci, Gasly ise altıncı sırada yarışı tamamladı. Bu sonuçla Red Bull Racing pilotu Max Verstappen şampiyonada tekrar zirveye çıktı.