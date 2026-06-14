Formula 1 takviminde iz bırakan pistlerden biri olan İstanbul Park, dünyanın en iyi pilotlarını yıllar boyunca ağırladı. Teknik yapısı, hızlı virajları ve sürücülere hata payı bırakmayan karakteri sayesinde Türkiye Grand Prix'si kısa sürede sporseverlerin favori yarışlarından biri haline geldi. Şampiyonluk mücadelelerini etkileyen kritik sonuçlar, unutulmaz zaferler ve tarihi anlar İstanbul Park'ta yaşandı. Geçmişten günümüze F1 Türkiye grand prix tarihine bakıldığında her yarışın ayrı bir hikâye taşıdığı görülmektedir.
01
F1 Türkiye GP Şampiyonları
Türkiye Grand Prix'si ilk kez 2005 yılında Formula 1 takvimine dahil edildi. 2011 sezonunun ardından uzun süre ara verilen organizasyon, 2020 ve 2021 yıllarında yeniden düzenlendi. Bu süreçte farklı takımlar ve dünya şampiyonları İstanbul Park'ta zafere ulaştı. Bazı sürücüler tek galibiyetle tarihe geçerken bazı isimler pist üzerinde özel bir başarı hikâyesi yazdı.
02
21 Ağustos 2005 – Kimi Räikkönen (McLaren Mercedes)
Türkiye'nin Formula 1 ile ilk buluşması 21 Ağustos 2005 tarihinde gerçekleşti. İstanbul Park'taki ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Kimi Räikkönen, hafta sonu boyunca ortaya koyduğu üstün performansı galibiyetle tamamladı. Son turlarda Juan Pablo Montoya ile Fernando Alonso arasındaki mücadele dikkat çekse de liderlik el değiştirmedi. Türkiye'de düzenlenen ilk Formula 1 yarışını kazanan isim Kimi Räikkönen oldu. Bu nedenle F1 Türkiye ilk yarış denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Fin pilot olarak öne çıkmaktadır.
03
27 Ağustos 2006 – Felipe Massa (Ferrari)
2006 sezonu Felipe Massa için unutulmaz anlara sahne oldu. Ferrari pilotu İstanbul Park'ta kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti ve bu başarısını ilk Formula 1 galibiyetiyle taçlandırdı. Yarış boyunca temposunu koruyan Brezilyalı sürücü rakiplerine fırsat vermedi. Fernando Alonso ile Michael Schumacher arasında yaşanan mücadele ilgi çekse de damalı bayrağı ilk sırada gören isim Massa oldu.
04
26 Ağustos 2007 – Felipe Massa (Ferrari)
Bir yıl sonra İstanbul Park'ta yine Felipe Massa'nın üstünlüğü vardı. Yarışa ilk sıradan başlayan Ferrari pilotu liderliği finiş çizgisine kadar bırakmadı. Takım arkadaşı Kimi Räikkönen ikinci sırada yarışı tamamladı ve Ferrari önemli puanlar topladı. Üst üste ikinci kez kazanarak Türkiye Grand Prix'sinde ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.
05
11 Mayıs 2008 – Felipe Massa (Ferrari)
Felipe Massa'nın İstanbul Park'taki etkileyici serisi 2008 yılında da devam etti. Pole pozisyonundan start alan Brezilyalı pilot yarışı kontrol altında tutarak üçüncü kez üst üste galibiyete ulaştı. Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken Kimi Räikkönen podyumun son basamağında yer aldı. Bu sonuçla birlikte Massa, Türkiye Grand Prix'si tarihinin en başarılı sürücüsü konumuna yükseldi.
06
7 Haziran 2009 – Jenson Button (Brawn GP)
2009 sezonunda kazanan isim değişti ve sahneye Jenson Button çıktı. Yarışın ilk bölümünde liderliği elinde tutan Sebastian Vettel küçük bir hata yapınca avantajını kaybetti. Fırsatı değerlendiren Button liderliği ele geçirdi ve yarış sonuna kadar bırakmadı. Brawn GP'nin şampiyonluk yürüyüşünde İstanbul Park zaferi önemli kilometre taşlarından biri oldu.
07
30 Mayıs 2010 – Lewis Hamilton (McLaren Mercedes)
2010 Türkiye Grand Prix'si unutulmaz olaylarla hatırlanmaktadır. Yarışın liderliğini paylaşan Red Bull pilotları Sebastian Vettel ile Mark Webber'in temas yaşaması dengeleri tamamen değiştirdi. Vettel yarış dışı kalırken Lewis Hamilton oluşan fırsatı değerlendirdi. McLaren pilotu damalı bayrağı ilk sırada görerek İstanbul Park'taki ilk galibiyetini elde etti.
08
8 Mayıs 2011 – Sebastian Vettel (Red Bull Racing)
2011 sezonunda Sebastian Vettel hafta sonu boyunca rakiplerinden daha hızlıydı. Pole pozisyonundan başlayan Alman sürücü yarışın kontrolünü elinde tuttu ve rahat bir galibiyet aldı. Takım arkadaşı Mark Webber ikinci olurken Fernando Alonso üçüncü sırayı elde etti. O dönemde kimse farkında olmasa da bu yarış uzun süre Türkiye Grand Prix'sinin son organizasyonu olarak kalacaktı.
09
15 Kasım 2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)
Dokuz yıllık aranın ardından Formula 1 yeniden İstanbul Park'a döndü. Yağmur ve düşük tutunma seviyesi nedeniyle sürücüler son derece zor şartlarda mücadele etti. Yarış boyunca deneyimini konuşturan Lewis Hamilton rakiplerinden ayrılarak galibiyete ulaştı. İngiliz pilot yalnızca yarışı kazanmadı. Kariyerindeki yedinci dünya şampiyonluğunu da Türkiye'de ilan etti. Geçmiş yıllara dönüp bakıldığında F1 Türkiye kim kazandı sorusunun en çok hatırlanan cevaplarından biri Lewis Hamilton'ın 2020 zaferidir.
10
10 Ekim 2021 – Valtteri Bottas (Mercedes)
Türkiye Grand Prix'sinin şu ana kadarki son yarışı 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlendi. Nemli pist şartlarında hata yapmayan Valtteri Bottas kusursuz bir performans sergileyerek zafere ulaştı. Max Verstappen ikinci sırada finiş görürken Lewis Hamilton yarışı beşinci sırada tamamladı. İstanbul Park'ta gerçekleştirilen en güncel Formula 1 yarışı olması nedeniyle F1 Türkiye en son ne zaman düzenlendi sorusuna verilecek yanıt 2021 sezonudur.
F1 en son ne zaman Türkiye'ye geldi?
Formula 1 son kez 10 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Park'ta yarıştı. Yarışı Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Organizasyon şu an için Türkiye'de düzenlenen son Formula 1 yarışı konumundadır.
F1 Türkiye'de en son ne zaman oldu?
Türkiye Grand Prix'si son olarak 2021 sezonunda gerçekleştirildi. İstanbul Park'taki yarışta Valtteri Bottas damalı bayrağı ilk sırada gördü. Max Verstappen ikinci sırada yer aldı.
F1 Türkiye GP ilk yarışı ne zamandı?
Türkiye Grand Prix'sinin ilk yarışı 21 Ağustos 2005 tarihinde düzenlendi. İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarışın galibi McLaren Mercedes pilotu Kimi Räikkönen oldu. Formula 1'in Türkiye macerası bu yarışla başlamış oldu.