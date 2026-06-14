Formula 1 takviminde iz bırakan pistlerden biri olan İstanbul Park, dünyanın en iyi pilotlarını yıllar boyunca ağırladı. Teknik yapısı, hızlı virajları ve sürücülere hata payı bırakmayan karakteri sayesinde Türkiye Grand Prix'si kısa sürede sporseverlerin favori yarışlarından biri haline geldi. Şampiyonluk mücadelelerini etkileyen kritik sonuçlar, unutulmaz zaferler ve tarihi anlar İstanbul Park'ta yaşandı. Geçmişten günümüze F1 Türkiye grand prix tarihine bakıldığında her yarışın ayrı bir hikâye taşıdığı görülmektedir.

Formula 1 takviminde iz bırakan pistlerden biri olan İstanbul Park, dünyanın en iyi pilotlarını yıllar boyunca ağırladı. Teknik yapısı, hızlı virajları ve sürücülere hata payı bırakmayan karakteri sayesinde Türkiye Grand Prix'si kısa sürede sporseverlerin favori yarışlarından biri haline geldi. Şampiyonluk mücadelelerini etkileyen kritik sonuçlar, unutulmaz zaferler ve tarihi anlar İstanbul Park'ta yaşandı. Geçmişten günümüze F1 Türkiye grand prix tarihine bakıldığında her yarışın ayrı bir hikâye taşıdığı görülmektedir.

Formula 1 takviminde iz bırakan pistlerden biri olan İstanbul Park, dünyanın en iyi pilotlarını yıllar boyunca ağırladı. Teknik yapısı, hızlı virajları ve sürücülere hata payı bırakmayan karakteri sayesinde Türkiye Grand Prix'si kısa sürede sporseverlerin favori yarışlarından biri haline geldi. Şampiyonluk mücadelelerini etkileyen kritik sonuçlar, unutulmaz zaferler ve tarihi anlar İstanbul Park'ta yaşandı. Geçmişten günümüze F1 Türkiye grand prix tarihine bakıldığında her yarışın ayrı bir hikâye taşıdığı görülmektedir.

Türkiye Grand Prix'si ilk kez 2005 yılında Formula 1 takvimine dahil edildi. 2011 sezonunun ardından uzun süre ara verilen organizasyon, 2020 ve 2021 yıllarında yeniden düzenlendi. Bu süreçte farklı takımlar ve dünya şampiyonları İstanbul Park'ta zafere ulaştı. Bazı sürücüler tek galibiyetle tarihe geçerken bazı isimler pist üzerinde özel bir başarı hikâyesi yazdı.

Türkiye Grand Prix'si ilk kez 2005 yılında Formula 1 takvimine dahil edildi. 2011 sezonunun ardından uzun süre ara verilen organizasyon, 2020 ve 2021 yıllarında yeniden düzenlendi. Bu süreçte farklı takımlar ve dünya şampiyonları İstanbul Park'ta zafere ulaştı. Bazı sürücüler tek galibiyetle tarihe geçerken bazı isimler pist üzerinde özel bir başarı hikâyesi yazdı.

Türkiye Grand Prix'si ilk kez 2005 yılında Formula 1 takvimine dahil edildi. 2011 sezonunun ardından uzun süre ara verilen organizasyon, 2020 ve 2021 yıllarında yeniden düzenlendi. Bu süreçte farklı takımlar ve dünya şampiyonları İstanbul Park'ta zafere ulaştı. Bazı sürücüler tek galibiyetle tarihe geçerken bazı isimler pist üzerinde özel bir başarı hikâyesi yazdı.