F1 Türkiye GP: Intercity İstanbul Park Yarış Saati ve Program Detayları

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için geri sayım sona ermek üzere. 2020 sezonunun ardından 2021 sezonunda da F1 takvimine giren Türkiye, Intercity İstanbul Park ile organizasyona dokuzuncu kez ev sahipliği yapacak. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in en büyük şampiyonluk adayı olduğu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağı 8 - 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Beş seanstan oluşan hafta sonunun programı şöyle:
8 Ekim Cuma
- 12:30 - 13:30 1. Antrenman Turları
- 16:00 - 17:00 2. Antrenman Turları
9 Ekim Cumartesi
- 13:00 - 14:00 3. Antrenman Turları
- 16:00 - 17:00 Sıralama Turları
10 Ekim Pazar
- 16:00 - 18:00 Yarış