Max Verstappen, Türkiye GP 2021
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F1

F1 Türkiye GP: Intercity İstanbul Park Yarış Saati ve Program Detayları

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde yarış tutkunlarını neler bekliyor? Hafta sonunun programına göz atın.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Bu haberin içinde

Max Verstappen

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MeksikaMeksika

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Japonya'nın en yeni F1 fenomeni müthiş …

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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için geri sayım sona ermek üzere. 2020 sezonunun ardından 2021 sezonunda da F1 takvimine giren Türkiye, Intercity İstanbul Park ile organizasyona dokuzuncu kez ev sahipliği yapacak. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in en büyük şampiyonluk adayı olduğu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağı 8 - 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Beş seanstan oluşan hafta sonunun programı şöyle:

8 Ekim Cuma

  • 12:30 - 13:30 1. Antrenman Turları
  • 16:00 - 17:00 2. Antrenman Turları

9 Ekim Cumartesi

  • 13:00 - 14:00 3. Antrenman Turları
  • 16:00 - 17:00 Sıralama Turları

10 Ekim Pazar

  • 16:00 - 18:00 Yarış
Türkiye GP
Türkiye GP
© Formula 1
Bu haberin içinde

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu …

HollandaHollanda

Sergio Pérez

Formula 1 tarihindeki en başarılı Meksikalı pilot.

MeksikaMeksika

Pierre Gasly

Scuderia AlphaTauri'yi F1 Podyumunun Zirvesine …

FransaFransa

Yuki Tsunoda

Japonya'nın en yeni F1 fenomeni müthiş …

JapanJapan
F1
FORMULA RACING