F1 Türkiye GP: Intercity İstanbul Park Yarış Saati ve Program Detayları

'de

Türkiye Grand Prix

'si için

sona ermek üzere. 2020 sezonunun ardından 2021 sezonunda da

giren Türkiye, Intercity İstanbul Park ile organizasyona dokuzuncu kez ev sahipliği yapacak. Red Bull Racing pilotu

'in en büyük şampiyonluk adayı olduğu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağı

8 - 10 Ekim tarihleri arasında

gerçekleşecek. Beş seanstan oluşan hafta sonunun programı şöyle: