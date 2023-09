Bir Mühendisin Gözünden: Macaristan, Belçika, Hollanda ve İtalya Yarışları

. RBR her ne kadar lastik korunumu yapsa da özellikle düzlüklerin sonunda motor gücü limiti ile, orta ve sert hamurda yarış temposunda hızlı kalmayı başardı. Her üç noktada da sabit hızda ilerleyen Verstappen, birinci ve üçüncü düzlükte tam güç giden takım arkadaşından 0.282 saniye daha hızlıyken, en çok düzlüklerden sonra viraj girişinde zaman kaybediyordu. (Sırasıyla 0.092, 0.07 ve 0.073 saniye.) Daha agresif frenleme ile zaman kazanan Pérez ise daha çok viraj çıkışlarında gazı daha geç açarak zaman kaybetti.

Yarış sırasında en yüksek maksimum hız 327 km/s ile Pérez’de iken Verstappen için bu 318 km/s ile sınırlıydı. Bu hız, Tsunoda’dan 2 km/s daha azına ve Ricciardo’dan 2 km/s daha fazlasına denk geliyor. Yarışın en ekstrem noktası ise 1.9 saniyede lastikleri değiştiren RBR pit ekibiydi. Pit stoplarda ortalama 21.45 saniye harcayan RBR’a en yakın takım 0.1 saniye daha yavaştı. Yarış başlangıcında 100 km/s hıza en çabuk Tsunoda (3 saniye) ulaşırken, Verstappen 200 km/s hıza ulaşmada daha hızlıydı . RBR her ne kadar lastik korunumu yapsa da özellikle düzlüklerin sonunda motor gücü limiti ile, orta ve sert hamurda yarış temposunda hızlı kalmayı başardı. Her üç noktada da sabit hızda ilerleyen Verstappen, birinci ve üçüncü düzlükte tam güç giden takım arkadaşından 0.282 saniye daha hızlıyken, en çok düzlüklerden sonra viraj girişinde zaman kaybediyordu. (Sırasıyla 0.092, 0.07 ve 0.073 saniye.) Daha agresif frenleme ile zaman kazanan Pérez ise daha çok viraj çıkışlarında gazı daha geç açarak zaman kaybetti.

Sıralama turlarında ise Parabolica’da muhteşem bir performans göstermesine rağmen Verstappen pole’ü alamadı. Özellikle seçtikleri arka kanat nedeniyle düzlüklerde yeterince hızlı değillerdi ve en düşük maksimum hızlı üç takım arasına girdiler. İlk düzlükte 0.08 saniye kaybeden RBR’de Pérez ilk şikanın girişinde geç frenleme yaparak 0.469 saniye kazansa da ikinci apekse kadar 7 km/s yavaş giderek 0.576 saniye kaybetti. Her iki otomobil de son virajda Charles Leclerc’e karşı apeks hızlarını 9 km/s yüksek tutarak 0.085 saniye kazandı. RBR ortalama 15 - 20 metre geç frenleme yaparak çoğu virajın girişinde Ferrari’lerin önüne geçti.

