Bir Mühendisin Gözünden: Kanada, Avusturya ve Britanya Yarışları

Rakiplerinin aksine frenlemeyi ve tutuşu daha da artırmak isteyen Oracle Red Bull Racing (RBR) orta - yüksek yük arka kanatla gelerek hızını biraz düşürdü. Son antrenman seansına kadar RBR’den daha çok yarışa odaklanan uzun turlar gördük. Her ne kadar düşük motor modunda gidiyor olsalar da RBR %61’lik tam gaz kullanımıyla ilk sıradaydı . Bu sırada iki yeni ön kanat deneyen RBR garajında yeni kanadın iç alanında daha fazla yük (hem yere basma hem hava direnci) taşıyan genişletilmiş bir üst kanat elemanı vardı. Hem frenlemeyi iyileştirmek hem de yüksek hızlı virajlarda önden kaymayı engellemek için.

Sıralama turlarına geldiğimizde Max Verstappen’in inanılmaz frenleme potansiyeline tanıklık ettik. 150 - 300 km/s arasındaki frenlemelerde 5g’nin üstüne ulaştı. Alexander Albon’un kuru lastik ve düşük yük ayarlarında 343 km/s maksimum hıza ulaşması dışında ona en çok yaklaşan 337 km/s ile Verstappen oldu. Grid’deki diğer takımlar ise bu konuda hayli yavaştı. Fernando Alonso her ne kadar 10. viraja (hairpin) kadar önde olsa da Verstappen pistin geri kalanında zaman kazanarak öne geçti. Özellikle düşük hava direnci ile son düzlükteki ve şikandaki hızına kimse yaklaşamadı.

