2023 Formula 1 Sezonu için Yeni Kurallar ve Düzenlemeler

2022 Formula 1 sezonu, motor sporlarının en üst seviyesi için gerçek bir devrimdi. Yeni tasarlanan otomobiller; daha fazla hareket, daha düşük maliyet ve -hepsinden önemlisi- üç büyük takım (Mercedes, Ferrari ve Oracle Red Bull Racing) arasında daha az performans farkı vaat ediyordu. Heyecan verici ve nefes kesen 2022 sezonunun sonunda ise Max Verstappen üst üste ikinci kez F1 dünya şampiyonu olmuştu .

Geçen yıl kurallar açısından büyük değişiklikler yaşandı. Bu kural değişiklikleri, takımların otomobilleri en son aerodinamik düzenlemeleri karşılayacak şekilde yeniden tasarlamak zorunda kalmasına neden oldu. Otomobillerin minimum ağırlığında (798 kilograma yükseldi), kullanılan süspansiyonda ve lastiklerde (18 inç / 45,7 cm) değişiklikler gerçekleşti. 2023 sezonu için geçen sezona göre az da olsa değişiklikler mevcut.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

01 2023 F1 sezonu için yeni kurallar

Oracle Red Bull Racing'in 2023 otomobili © Getty Images/Red Bull Content Pool

2022 kuralları elbette ki 2023 sezonu için geçerli olmaya devam ediyor. Bu kuralların yanı sıra yeni F1 sezonu, güvenliğin biraz daha artmasına vesile olan daha büyük dikiz aynalarını beraberinde getiriyor.

Alfa Romeo sürücüsü Zhou Guanyu'nun 2022'de Silverstone'da yaşadığı korkunç kazanın ardından, takla ihtimali olan kazalarda sürücü güvenliğini sağlamak için otomobillerin takla barı (roll hoop) daha da güçlendirildi.

Yunuslama problemini ortadan kaldırmak için otomobillerin yerden 15 mm daha yüksekte olması şartı konuldu. Difüzörün minimum yüksekliği de yunuslama ve kıvılcımlanmayı en aza indirgenecek şekilde ayarlandı.

02 Ön ve arka kanatlar için yeni düzenlemeler

Ön kanat tasarımı FIA tarafından daha yakından takip ediliyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ön kanattaki kanatçıklar ve yan paneller konusunda daha net kısıtlamalar getirildi. Bu, FIA'in karmaşık tasarımlara son verme girişiminin bir parçası. Arka kanatlar ise önceki yıla göre 60 mm daha yükseğe monte ediliyor.

03 Diğer kural değişiklikleri

Üst üste gelen cezalar sonrası başlangıç pozisyonu prosedürünün tanıtımı daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla daha net hale getirildi.

Diğer küçük kural değişiklikleri arasında yakıt karışımı değerleri, yakıt ısısı ve güvenliği artırmak için yakın tankı basınç kontrol vanası zorunluluğu yer alıyor.