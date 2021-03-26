Serhan Acar ve Çağıl Özge Özkul'dan Sezon Öncesi F1 Değerlendirmeleri

araçları ise uzun bir sezon için hazırlandı.

sezonu için her şey hazır. Takımlar hamlelerini yaptı, pilotlar yerlerini aldı, son teknoloji ürünü

'le ilgili merak ettiğin her şeyin cevabını bulabileceğin özel bir video serisi hazırladık. Bu seride

Bu süreçte biz de boş durmadık ve yeni sezon öncesi

Tarihin en uzun F1 takvimi bizi bekliyor. Hızlı çaylaklar, yıldız sürücüler, herkes hazır. İşte yeni sezon için heyecanlanmanı gerektiren 10 sebep!

Tarihin en uzun F1 takvimi bizi bekliyor. Hızlı çaylaklar, yıldız sürücüler, herkes hazır. İşte yeni sezon için heyecanlanmanı gerektiren 10 sebep!

Red Bull Racing

Serhan Acar ve Çağıl Özge Özkul, seriye Red Bull Racing 'le başlıyor. Formula 1 2021 sezonunda, Max Verstappen ve Sergio Perez 'in pistlerde temsil edeceği Red Bull Racing, sezona iddialı bir şekilde giriyor.

Serhan Acar ve Çağıl Özge Özkul, seriye Red Bull Racing 'le başlıyor. Formula 1 2021 sezonunda, Max Verstappen ve Sergio Perez 'in pistlerde temsil edeceği Red Bull Racing, sezona iddialı bir şekilde giriyor.

Kısa süren sezon öncesi testlerinde Red Bull Racing'in göz doldurduğunu belirten Serhan Acar, bu dönemi şu şekilde özetledi: "Red Bull'da İsviçre saati gibi çalışan bir otomobil ve takım gördük."

Kısa süren sezon öncesi testlerinde Red Bull Racing'in göz doldurduğunu belirten Serhan Acar, bu dönemi şu şekilde özetledi: "Red Bull'da İsviçre saati gibi çalışan bir otomobil ve takım gördük."

Kısa süren sezon öncesi testlerinde Red Bull Racing'in göz doldurduğunu belirten Serhan Acar, bu dönemi şu şekilde özetledi: "Red Bull'da İsviçre saati gibi çalışan bir otomobil ve takım gördük."