Serhan Acar ve Çağıl Özge Özkul'dan Sezon Öncesi F1 Değerlendirmeleri
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F1 2021 için artık her şey hazır. Büyük heyecan öncesinde Serhan Acar ve Çağıl Özge Özkul, özel bir video serisiyle takımların son durumlarını değerlendiriyor.
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Motor sesleri kulağımıza gelmeye başladı. Artık Formula 1 2021 sezonu için her şey hazır. Takımlar hamlelerini yaptı, pilotlar yerlerini aldı, son teknoloji ürünü F1 araçları ise uzun bir sezon için hazırlandı.
Bu süreçte biz de boş durmadık ve yeni sezon öncesi F1 2021'le ilgili merak ettiğin her şeyin cevabını bulabileceğin özel bir video serisi hazırladık. Bu seride Serhan Acar ve Çağıl Özge Özkul bir araya geliyor ve takımların son durumunu özenle değerlendiriyor.
Red Bull Racing
F1 2021 Sezonu Başlıyor: Red Bull Racing Değerlendirmesi
Serhan Acar ve Çağıl Özge Özkul, seriye Red Bull Racing'le başlıyor. Formula 1 2021 sezonunda, Max Verstappen ve Sergio Perez'in pistlerde temsil edeceği Red Bull Racing, sezona iddialı bir şekilde giriyor.
Kısa süren sezon öncesi testlerinde Red Bull Racing'in göz doldurduğunu belirten Serhan Acar, bu dönemi şu şekilde özetledi: "Red Bull'da İsviçre saati gibi çalışan bir otomobil ve takım gördük."
Peki Red Bull Racing, 2021 sezonunda neler yapabilir? Red Bull Racing'in takımlar şampiyonluğu mücadelesinde şansı ne? Sergio Perez eline geçen büyük fırsatı nasıl değerlendirecek? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası için hemen videoya göz at.
Scuderia AlphaTauri
F1 2021 Sezonu Başlıyor: Scuderia AlphaTauri Değerlendirmesi
Serinin ikinci bölümünde Serhan Acar ve Çağıl Özge Özkul, geçen sezonun flaş ekibi Scuderia AlphaTauri'yi masaya yatırıyor. Geçen sezon Pierre Gasly'nin taşıdığı AlphaTauri'nin sürücü kadrosuna bu sezon Yuki Tsunoda da katıldı.
Serhan Acar, Gasly'nin geçen seneki performansını hatırlatıyor ve olumlu geçen sezon öncesi test sürecini anlatıyor. Çağıl Özge Özkul ise Japon pilot Tsunoda'nın uyum sürecini çabuk atlatmasına değiniyor.
Çaylak sürücü Tsunoda ilk sezonunda Formula 1'de neler yapabilir? Scuderia AlphaTauri takımlar sıralamasında nasıl bir performans gösterebilir? Gasly'nin tecrübesi ve Tsunoda'nın enerjisi AlphaTauri'yi nereye taşıyabilir? Scuderia AlphaTauri'yle ilgili merak edebileceğin her şey bu videoda yanıt buluyor.