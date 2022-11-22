Fairy Flights Story Image
© Redbull TR
Speedriding

BİR KAPADOKYA MACERASI: FAIRY FLIGHT

Speedflying yıldızı Valentin Delluc’tan yine bir ilk!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Valentin Delluc

Fransız sporcu Valentin Delluc, speedriding'i keşfettiği günden beri bu sporun sınırlarını zorlamaktan çekinmiyor.

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Kapadokya’nın peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştiren Red Bull sporcusu havada süzülerek Uçhisar Kalesi, Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi noktalar arasında maceraya daldı!
Delluc, bu atlayışıyla speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu!

21 dakika

Bir Kapadokya Macerası: Fairy Flight

Speedflying yıldızı Valentin Delluc sıcak hava balonundan atlayıp Kapadokya semalarında yolculuğa çıktı.

Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz.
Valentin Delluc
Peki Fransız speedflying yıldızı Valentin, Kapadokya’nın ikonik noktalarında bir ilki gerçekleştirirken muhteşem bir manzaraya karşı paraşütü ile saatte ne kadar hız yaptı dersiniz? 110 km! Evet, tam 110 km!

Kapadokya'da İkonik Bir Macera

Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Samo Vidic
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Samo Vidic
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Samo Vidic
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Samo Vidic
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Samo Vidic
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Samo Vidic
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Samo Vidic
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Samo Vidic
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Samo Vidic
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Nuri Yılmazer
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Nuri Yılmazer
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Nuri Yılmazer
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Nuri Yılmazer
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Nuri Yılmazer
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Nuri Yılmazer
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Nuri Yılmazer
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Nuri Yılmazer
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Mahmut Cinci
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Mahmut Cinci
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Mahmut Cinci
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Mahmut Cinci
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Mahmut Cinci
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Mahmut Cinci
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Mahmut Cinci
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Mahmut Cinci
Fairy Flight
© Redbull TR
Vallentin Delluc - Fairy Flight Kapadokya
© Mahmut Cinci
Uçmak için doğru zamanı belirlemek için coğrafyaya ve doğaya saygı duymalısın.
Valentin Delluc

Bu haberin içinde

Valentin Delluc

Fransız sporcu Valentin Delluc, speedriding'i keşfettiği günden beri bu sporun sınırlarını zorlamaktan çekinmiyor.

FransaFransa
Profili Görüntüle
Speedriding
Yamaç Paraşütü