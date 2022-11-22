BİR KAPADOKYA MACERASI: FAIRY FLIGHT

Kapadokya’nın peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştiren Red Bull sporcusu havada süzülerek Uçhisar Kalesi, Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi noktalar arasında maceraya daldı!
Delluc, bu atlayışıyla speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu!
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Bir Kapadokya Macerası: Fairy Flight
Speedflying yıldızı Valentin Delluc sıcak hava balonundan atlayıp Kapadokya semalarında yolculuğa çıktı.
Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz.
Peki Fransız speedflying yıldızı Valentin, Kapadokya’nın ikonik noktalarında bir ilki gerçekleştirirken muhteşem bir manzaraya karşı paraşütü ile saatte ne kadar hız yaptı dersiniz? 110 km! Evet, tam 110 km!
Kapadokya'da İkonik Bir Macera
Uçmak için doğru zamanı belirlemek için coğrafyaya ve doğaya saygı duymalısın.