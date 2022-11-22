BİR KAPADOKYA MACERASI: FAIRY FLIGHT

Valentin Delluc Fransız sporcu Valentin Delluc, speedriding'i keşfettiği günden beri bu sporun sınırlarını zorlamaktan çekinmiyor.

Kapadokya’nın peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştiren Red Bull sporcusu havada süzülerek Uçhisar Kalesi, Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi noktalar arasında maceraya daldı!

Kapadokya’nın peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştiren Red Bull sporcusu havada süzülerek Uçhisar Kalesi, Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi noktalar arasında maceraya daldı!

Kapadokya’nın peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştiren Red Bull sporcusu havada süzülerek Uçhisar Kalesi, Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi noktalar arasında maceraya daldı!

Delluc, bu atlayışıyla speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu!

Delluc, bu atlayışıyla speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu!

Delluc, bu atlayışıyla speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu!

Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz.

Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz.

Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz.