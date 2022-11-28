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Speedriding
Valentin Delluc'un Fairy Flight Macerasına Ne Kadar Hakimsin?
Valentin Delluc, Fairy Flight projesi ile Kapadokya'ya imzasını attı. Peki bu sıra dışı maceraya ne kadar hakimsin? Testi çöz cevabı öğren!
Fransız Speedflying yıldızı Valentin Delluc, bir sıcak hava balonundan paraşütü ile atladıktan sonra Kapadokya'nın ikonik noktalarında maceraya daldı. Bu vesileyle dünyada da bir ilki gerçekleştiren Fransız maceracı özellikle Kapadokya'nın manzarasından oldukça etkilendi.
Peki Valentin Delluc'un Fairy Flight macerasına sen ne kadar hakimsin? Hemen aşağıdaki testi çözerek cevabı öğrenebilirsin.