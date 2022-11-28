Valentin Delluc'un Fairy Flight Macerasına Ne Kadar Hakimsin?

Fransız Speedflying yıldızı Valentin Delluc , bir sıcak hava balonundan paraşütü ile atladıktan sonra Kapadokya'nın ikonik noktalarında maceraya daldı. Bu vesileyle dünyada da bir ilki gerçekleştiren Fransız maceracı özellikle Kapadokya'nın manzarasından oldukça etkilendi.