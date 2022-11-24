Valentin Delluc: Kapadokya Manzarasında Uçmak İnanılmaz Bir Deneyimdi

Valentin Delluc , speedflying sporunun en ünlü isimlerinden biri. Fransız sporcu daha evvel gerçekleştirmiş olduğu pek çok proje ile ekstrem spor tutkunlarının radarına girmiş ve beğenisini kazanmıştı. Delluc, yeni projesinde rotasını Türkiye'ye, Kapadokya'ya çevirdi. Fairy Flight projesinin detaylarını Valentin Delluc ile konuştuk.

Valentin Delluc © Mahmut Cinci

Speedflying sporunu tanımlar mısın?

Speedflying sporu, yamaç paraşütüne çok benzer. Sadece rüzgarlar farklı. Benim rüzgarım 6-8 metrekare arasında. Speedflying’te yukarıya çıkarsın, çok hızlı uçarsın, rüzgarı alarak hızla aşağıya inersin. Dağları görürsün, çizgini yakalarsın ve havada süzülürsün. Yani çok az rüzgarla çok hızlı gidersin.

Bu spora ne zaman başladın?

18 yaşındayken başladım. Ama daha öncesinde de kayak takımlarımla birlikte speedriding yapmıştım. Birkaç inişten sonra bu rüzgara alıştığımı düşündüm ki o da çok hızlı bir rüzgardı. Tabii kış mevsiminde karda yapmak güvenliydi, çünkü en kötü ihtimalle kayak takımlarıyla yumuşak kar üzerine iniş yapıp kayarak bitirebiliyordum. Sonra kış mevsiminin bitiminde de denemeye karar verdim ve kayak takımları olmadan yapmaya başladım.

Valentin Delluc kalkışa hazır © Mahmut Cinci

Kapadokya'da manzara inanılmazdı

Başlangıçtaki deneyimlerinden en akılda kalanı hangisi?

Red Bull takımına gelmeden önce, 2014 yılında bir uçuşum olmuştu ve eğer başarırsam takıma katılmadan önce kendi başıma yaptığım en büyük speedflying performansı olacaktı. Bunu başarmış olmak harikaydı.

Kapadadokya'da uçmayı neye benzetiyorsun?

Daha önce uçtuğum yerlerden tamamen farklıydı. Manzara inanılmazdı. Kapadokya daha önce uçtuğum yerler kadar yüksek değildi ama mesafe daha kısa olduğu için çok ama çok daha fazla teknik gerektiriyordu. Hem uçmak hem de çok çabuk olmak zorundaydım. Hem de iniş için çok az zamanım vardı. Her şey için çok az zaman vardı…

Valentin Delluc tarihe yakından tanıklık ediyor © Nuri Yılmazer

Her şey teknikle alakalı Valentin Delluc

Seni en çok zorlayan ne oldu?

Tüm projelerde olduğu gibi sadece tek bir şey söyleyemem. Çünkü bütün proje birkaç büyük aksiyondan oluşuyordu. Yani sadece tek bir aksiyon yok. İlk olarak rüzgar hızına uyum sağlamam gerekiyordu ve tam olarak nasıl davranacağımı bilmiyordum. Ekibim de bana sürekli: Yüksekten atla, sonra doğru yerde bükül, tedbirli ol diyorlardı. Ben de “Bu kez çok daha fazla dikkatli olmalıyım,” diye düşündüm sürekli. Sonraki denemeler daha iyiydi. Rüzgarı değiştirdik ve farklı şekilde kullandık. Burada tabii önemli nokta, bu rotanın çok teknik olması. Uçuşu yaptıktan sonra hemen karşında ineceğin yeri görüyor olmak yaşadığın en iyi his olmuyor. Her şey teknikle alakalı…

Projenin en sevdiğin yanı neydi?

İmza hareketimi yaptığım an… Rüzgarı arkama alıp, yere doğru gittim ve yeniden uçuşa geçtim. Bu bölümü çok seviyorum. Tabii bunları yaparken manzarayı da kullanmak inanılmaz oluyor.

Valentin, manzaranın tadınu çıkartmayı ihmal etmiyor © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool Küçük bir dokunuş © Samo Vidic

Global bir projede çalışmak nasıl hissettirdi?

Aslında çok yoğun hisler var… En başta epey stresli. Enerjiyi yönetmek ve odaklanmak çok kolay değil. Koşullara, kalkışa ve inişe odaklanmak zor. Koşullar da Fransa’dan farklı. Tabii doğa, rüzgar, güneş hepsi seni zorluyor. Ama ben tüm bunlara saygı duymak ve kendimi adamak zorundayım.

İlk kez bir balondan atladın ve bu bir video projesiydi. Neler hissettin?

Harika hissettim. Her şey çok yoğun gerçekleşiyor çünkü rüzgar çok agresif. Uçarken çok güçlü bir şekilde önünüze geliyor. Eğer yeteri kadar fren yapmazsan rüzgar tüm planı bozabilir. Benim en büyük uğraşım bunu yaşamamaktı. Bu yüzden paraşütümde bir back-up sistemim vardı, sırtımda. Özel olarak bu proje için geliştirdik. Çünkü buradaki rüzgar çok farklı. Üç yüz metreden düşmeye başlıyorsunuz ve eğer kendinizi tamamen rüzgara bırakırsanız hemen aşağıya düşersiniz. Eğer bu olursa diye önlem de aldım elbette. Çok fazla önlem aldık ama yine de bunları yapmak hala çok etkileyici. Çünkü daha önce hiç yapmadığım bir şey.

Şahane bir manzara © Samo Vidic

Eğer doğa koşullarına saygı duyarsanız ve adım adım giderseniz işler yolunda gider Valentin Delluc

Speedflying Türkiye’de çok yeni bir spor. Yeni başlayanlara neler önerirsin?

Başlamalısınız… Ben başlamadan önce videolar izliyordum ve bu çılgınca diyordum. Eğer doğa koşullarına saygı duyarsanız ve adım adım giderseniz işler yolunda gider. Araba kullanmak gibi, orada da yağmur yağabilir, yerler ıslak olabilir ya da yüzlerce çeşitli durum sayabiliriz. Her zaman risk var. Burada da güvenli şekilde uçup keyif almak önemli. Speedflying bana doğayla çok daha fazla bağlantı kurma fırsatı verdi. Motora ihtiyacım yok. Sırt çantamı alıp dağların arasından süzülebiliyorum.