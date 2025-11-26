League of Legends efsanesi Faker hakkında bilmen gereken 10 şey

Öldürülemez Şeytan Kral. Tüm Zamanların En İyisi. Lee Sang-hyeok'un birçok lakabı var ancak herkesin onu hatırlayacağı lakap Faker. 2013'te T1 için bir dahi çocuk olarak profesyonel League of Legends oyuncusu olduğundan bu yana tarihin en başarılı oyuncusu hâline geldi.

Şu ana kadar Dünya Şampiyonası'nı (LoL Worlds) altı kez kazanan tek oyuncu ve bireysel başarıları herhangi bir bölgedeki herkesi açık ara geride bırakıyor. League of Legends espor dünyasını takip ediyorsan, muhtemelen Faker'ı biliyorsunuzdur ancak oyunun en iyi oyuncusu hakkında bilemeyebileceğin 10 şeyi senin için sıraladık.

01 Bir oyuncudan fazlası

2020'de Faker, T1 ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Elbette yıldız oyuncunuzun takımda kalacağını söylemesi her zaman iyi bir haberdir ancak bu duyuruyla birlikte çok daha büyük bir haber geldi. Faker aynı zamanda T1 Entertainment & Sports'un ortaklarından biri oldu.

Ayrıca oyunculuk kariyerinin ötesine baktığını, mouse'u ve klavyeyi bir gün tamamen bıraktığında organizasyonun lider ekibiyle birlikte çalışacağını açıkladı. T1 birkaç yıl sonra nasıl bir hâl alırsa alsın, her zaman tarihin en deneyimli ve teknik açıdan en yetenekli oyuncularından biri yanlarında olacak.

02 Takımına sadık

LoL Worlds 2025 şampiyonu T1 ve altıncı Sihirdar Kupası © Colin Young-Wolff/Riot Games

Bugünlerde Faker şüphesiz T1 organizasyonuyla neredeyse eş anlamlı çünkü çok uzun süredir orada ve onlara çok fazla başarı getirdi. Tarihte kimse bir takıma Faker kadar sadık olmamıştır zira herhangi birinin tek bir takımda sahip olduğu en uzun kariyere sahip.

2023'te organizasyondaki 10. yılını kutladı ve en az 2025'e kadar kalmak için imza attı. O zamandan beri Faker, T1 ile yeni bir sözleşme daha yaptı ve böylece 2029'a kadar mouse'unun ve klavyesinin başında olacak. Bu da Faker'ın büyük mirasını geliştirmeye devam etmesi ve rekorlar kırmayı sürdürmesi için dört yıl daha anlamına geliyor. Bu onu tüm zamanların en uzun süre mücadele eden espor oyuncularından biri, hatta birincisi de yapıyor.

03 Sağlıklı besleniyor

Bazı taraftarlar 2015 Dünya Şampiyonası finallerinden sonra şaşkına döndü. Faker daha yeni ikinci Worlds kupasını kazanmıştı ama sahnede yaptığı ilk şeylerden biri bir parça brokoliyi mideye indirmek oldu.

Bunu bir hayranına cevaben yaptı ki görünüşe göre o hayran ona saçlarının brokoliye benzediğini söylemiş... Bu olay daha sonra oyunda ölümsüzleştirildi ve oyuncular için bir "brokoli kafa" emojisi eklendi.

04 Çok yönlü bir yetenek

Altı dünya şampiyonluğu ile Faker en iyi orta koridor oyuncusu olduğunu kanıtladı ancak G2 Esports'taki rol değiştirme şakalarıyla Luka "Perkz" Perkovic ve Rasmus "Caps" Winther ikilisinin de kanıtladığı gibi, orta koridor oynamak başka bir pozisyonda da üstün olamayacağın anlamına gelmiyor.

Faker başka bir role zorlanmış olsaydı ormanı seçerdi ve nitekim tercih ettiği rolü alamadığı zaman solo kuyruğunda ormana girdiğini yayınlarda sık sık görürsünüz.

Ayrıca 83 şampiyonla en fazla farklı şampiyon seçen orta koridor oyuncusu. Gerçek bir yetenek.

05 Diğer takma adları

Faker'a karşı oynamış ve bunu fark etmemiş olabilirsin © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

Peki ormancıların en iyi yaptığı şey nedir? Çalılarda gizlenip rakipler koridorlarında habersizken saldırmak için mükemmel anı beklemek.

Onu Öldürülemez Şeytan Kral olarak tanıyorsun ancak Faker'ın birçok alternatif League of Legends hesabından biri "Hide on bush" olarak adlandırılıyor ve bu ismin varyasyonlarını birçok bölgede görebilirsin. Muhtemelen yüksek sıralamadaki birçok oyuncu fark etmeden Faker'a karşı oynamıştır.

06 Kostümsüz oynuyor

Riot Games, insanların favori League of Legends şampiyonları için kostüm satın almasından çok para kazanıyor. Ancak oyunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu oyun içi kozmetiklere servet dökmüyor.

Faker neredeyse hiç kostüm kullanarak oynamaz; oynadığı karakterlerin animasyonları yerine, Sihirdar Vadisi'ni kendi göz alıcı oyunlarıyla aydınlatmayı tercih eder ve bu, oyun içindeki üstün yeteneğini onurlandıran dokuz kostümü olmasına ve bir yenisinin de yolda olmasına rağmen böyle.

07 Medya yıldızı

Kore'de espor yıldızları zaten oldukça ünlü ancak Faker 2018'de televizyon programı Hello Counselor'a çıktığında ilk kez ana akıma adım attı. Profesyonel oyuncu olmasıyla ilgili şakaları gayet doğal karşıladı ve hatta en sevdiği gruplardan biri olan Red Velvet'in üyeleri Seulgi ve Joy ile birlikte göründü. O zamandan beri başka programlarda da ortaya çıktı ancak Vadi'de yaptıklarının konuşmasını tercih ediyor.

08 Okul arkadaşı

Okul arkadaşlığından Dünya Şampiyonası rekabetine: Faker ve Deft © Colin Young-Wolff/Riot Games

Güney Kore'de 51 milyon insan yaşıyor, yani Faker'ın League of Legends'ın diğer en iyi oyuncularından biriyle aynı liseye gitmiş olma ihtimali nedir? Kim "Deft" Hyuk-kyu ile aynı okula gitti ve hatta League of Legends Champions Korea'ya (LCK) 2013 yılında aynı anda katıldılar.

Yıllar içinde Sihirdar Vadisi'nde onlarca kez karşı karşıya geldiler ki 2023 sezonunun başındaki bir 1v1 gösteri maçı da buna dahil. Deft, 2022'de DRX ile Sihirdar Vadisi'ni kaldırdı ve o yılki Dünya Şampiyonası finalinde Faker'ın takımını yendi ancak hangisinin daha iyi öğrenci olduğunu asla öğrenemedik.

09 Kana susamış...

Faker, eski takım arkadaşları Cuzz ve Teddy ile birlikte © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

Çok az oyuncu Faker kadar uzun süredir sahnede, bu nedenle League of Legends söz konusu olduğunda birçok rekora sahip olması anlaşılabilir. Orta koridor maestrosu, 2023'te dört Worlds şampiyonluğu kazanan ilk oyuncu oldu ve 27 yaşında turnuvayı kazanan en yaşlı oyuncuydu. Ve bu yıl, yani 29 yaşında, son üçü üst üste olmak üzere altı Dünya Şampiyonası kupasını kaldırdı.

10 ...ama çok da değil

Ancak Faker ne kadar kanlı canlı olsa da profesyonel oyunda yalnızca iki pentakill başardı. Belki de rakip takımlar artık ona yaklaşmaya bile korktuğu içindir ancak bu hâlâ şaşırtıcı bir istatistik.

İlki 2015'te LCK Champions 2015 Spring'de geldi. Faker, LeBlanc ile NaJin e-mFire'ı paramparça etti, rakip takımı kısa sürede yok etti ve oyunu 10/2/6 skoruyla bitirdi.

10 yıl sonra, Faker ikinci pentakillini LCK 1-2. Tur 6. Hafta'da DRX’e karşı aldı. İkonik şampiyonu Ahri ile oynayan Faker, önce üçlü skor alıp ardından tüm DRX kadrosunu temizleyerek rakiplerini peş peşe yok etti. 2024 Hall of Legends anı kostümleri için seçtiği şampiyonların Ahri ve LeBlanc olması ne kadar da uygun.