Kült Bilgisayar Oyunu Amazon Dizisi Oluyor: Arkasında Westworld Ekibi Var!

Televizyon dünyası günümüzde altın çağını yaşıyor desek yalan olmaz. Özellikle son on yılda birçok kaliteli dizi izleyicilerle buluştu ve dizi bütçeleri de sinema yapımlarıyla kolaylıkla yarışır hâle geldi. Streaming servislerinin rekabeti de yapımların kalitesini arttıran bir diğer unsur oldu. Bu rekabette önemli bir payı olan Amazon Studios da geçtiğimiz günlerde, Westworld yaratıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yapımcı olarak yer alacağı Fallout televizyon dizisini duyurdu.

Oyun dünyasında hatırı sayılır bir yeri olan Bethesda şirketine ait olan ve oyun meraklılarının bir klasik olarak adlandırdığı popüler RPG video oyunu serisine dayanan Fallout dizisi, post-apokaliptik bir dünyada geçen bir hayatta kalma savaşına ev sahipliği yapacak. Toz içinde ve radyasyonun korkunç etkilerine maruz kalmış bitik bir dünya, köhne yeraltı şehirleri, tehlikeli mutantlar ve tüm sistemin değiştiği bir evren… Oyuncuların aklını başından alan Fallout, televizyon dünyasında da bir klasik olmak için gereken her şeye sahip aslında.

Gelen ilk haberlere göre Bethesda Game Studios dizinin geliştirilme sürecinde de bizzat yer alacak ve oyun serisinin yönetmeni Todd Howard dizide yönetici yapımcı olarak görev yapacak. Stüdyodan ve yönetmenden gelecek olan yakın destek dizinin bir hayal kırıklığı olmayacağını da ilk elden gösteriyor.

Westworld ile büyük başarı elde eden Joy ve Jonathan Nolan, ”Fallout tüm zamanların en büyük oyun serilerinden biri,” diye açıklıyor. “Bu çılgın hikayenin her bölümü bize aile ve arkadaşlarımızla geçirebileceğimiz sayısız saate mal oldu. Bu yüzden Todd Howard ve diğerleriyle ortak olmaktan son derece heyecanlıyız. Amazon Studios ile bu devasa, yıkıcı ve karanlık evreni hayata geçirmek için Bethesda’daki yapımcılarla birlikte çalışacağız.”

Fallout dışında The Elder Scrolls serisinde de çalışan Todd Howard ise, "Son on yılda Fallout’u televizyon ekranına getirmenin birçok yolunu inceledik," diyor yaptığı bir açıklamada. "Ama birkaç yıl önce Jonah ve Lisa ile ilk konuştuğum andan itibaren, kendileri ve Kilter Films takımının bu projeyi doğru yapacak kişiler olduğu ortaya çıktı.”

RPG oyuncularının bileceği gibi Fallout, dünyayı kasıp kavurmuş bir nükleer savaşın post-apokaliptik ve çorak topraklarında geçen bir video oyunu RPG serisi. Bethesda, 2007 yılında oyunun yaratıcısı olan Interplay'den Fallout markasını satın aldı ve o yıllarda izometrik olan RPG serisini Fallout 3 ile birinci şahıs açısıyla oynanan bir RPG'ye dönüştürdü. Bethesda o zamandan beri Fallout 4 ve Fallout 76'yı da oyuncularla buluşturdu. Her oyun milyonlarca sattı ve dünya çapında birçok fanatik yarattı.

Dizinin konusunun ayrıntıları veya hikayenin nasıl bir yol izleyeceği ise henüz açıklanmadı, bu nedenle Jonathan ve Joy Nolan’ın Bethesda'nın Fallout oyunlarından hangisine odaklanacağı veya Fallout evreninde geçen yeni bir hikayeye dayanıp dayanmayacağı henüz belli değil.

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