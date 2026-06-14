Bir Oyun Daha
EA FC 26'da harika çocuklardan oluşan kadronuza son dokunuşu yapmanın zamanı geldi. En iyi genç forvetler, orta sahaoyuncuları ve defans oyuncuları için transfer kasanızı çoktan doldurduysanız, şimdi son paranızı yüksek potansiyelli bir stopere harcama zamanı.
Kaleci adayları arasında birçok farklı seçenek yer alıyor. Ancak bazı oyuncuların potansiyeline ulaşabilmesi için zamana ihtiyaç var. Bu nedenle ilk birkaç sezon sabırlı davranmak veya onları alt liglerde tecrübe kazanmaya bırakmak daha mantıklı olabilir. Sonuçta 59 genel reytinge sahip bir kaleciyi doğrudan en üst seviyede sahaya sürmek her zaman en doğru tercih olmayabilir.
01
Konstantinos Tzolakis - GK
- 22, Yunanistan, Olympiacos FC
- Genel değerlendirme: 79
- Potansiyel: 86
Kalecilik canavarları dünya turumuza Yunanistan ile başlıyoruz. Ufak tefek KonstantinosTzolakis (1.98m) 22 yaşında, bir wonderkid için nispeten saygıdeğer bir yaş, ancak 79 genel reyting ile ilk günden itibaren garantili bir sağlamlık sunuyor. Dahası, ortalar konusunda harika bir özelliği var, bu yüzden Arsenal'e ve onların kornerlerden çığ gibi gelen gollerine karşı oynuyorsanız, geri dönebileceğiniz bir şey.
02
Guillaume Restes - GK
- 20, Fransa, Toulouse FC
- Genel değerlendirme: 78
- Potansiyel: 86
Fransa'da Toulouse FC kalecisi Guillaume Restes lider konumda, ancak Lucas Chevalier 23 yaşında olduğu için bu listede yer alamıyor. Her halükarda, La Ville Rose'un yerlisi büyük bir potansiyele ve Footwork özelliğine sahip.
03
Matthieu Epolo - GK
- 20, Belçika, Standard Liège
- Genel değerlendirme: 73
- Potansiyel: 85
Şu anki genel puanı şimdiye kadar gördüklerimizden biraz daha düşük olsa da, Belçikalı Matthieu Epolo, Standard Liège oyuncusunun üzerine inşa etmesi için iyi bir temel oluşturan ayak kullanımı ve geniş erişim alanına zaten sahip.
04
Roma-Jayden Owusu-Oduro - GK
- 21, Hollanda, AZ Alkmaar
- Genel değerlendirme: 71
- Potansiyel: 84
Edwin van der Sar'a layık bir halef bulduk mu? Belki tam olarak değil ama her halükarda, Roma-Jayden Owusu-Oduro ve 84 genel puanı, AZ Alkmaar'dan onu kapabilirseniz büyük bir değer olacaktır.
05
Dennis Seimen - GK
- 19, Almanya, SC Paderborn 07
- Genel değerlendirme: 66
- Potansiyel: 84
Şu anda 66 genel reytinge sahip olan Dennis Seimen, ikinci ligde oynadığı için uygun maliyetli bir transfer hedefi. İyi haber ise potansiyelinin 84'e kadar çıkabilmesi. Yine de bu gelişimi göstermesi için sabırlı olmak gerekecek.
06
Mike Penders - GK
- 20, Belçika, Strazburg
- Genel değerlendirme: 73
- Potansiyel: 84
Thibaut Courtois emekli olduğunda Belçika gözden düşecek mi? Electronic Arts'taki geliştiricilere güvenirsek, Kırmızı Şeytanlar taraftarları rahatlayabilir. Matthieu Epolo gibi Mike Penders de gelecek yıllarda parlamak için gereken her şeye sahip.
07
Jonas Urbig - GK
- 22, Almanya, Bayern Münih
- Genel değerlendirme: 74
- Potansiyel: 84
Jonas Urbig, bulunması zor olsa da bu listede olmayı hak ediyor. FC Köln'ün eski kalecisi, Manuel Neuer'in emekli olması halinde Bayern Münih'in kaledeki geleceğini temsil ediyor.
08
Robin Roefs - GK
- 22, Hollanda, Sunderland
- Genel değerlendirme: 74
- Potansiyel: 84
Ayak kullanımı ve geniş erişim alanı konusunda şimdiden güçlü bir temele sahip olan Robin Roefs'in, bundan sonraki hedefi istatistiklerini yükseltmek ve oyununu daha da geliştirmek olacak.
09
James Trafford - GK
- 22, İngiltere, Manchester City
- Genel değerlendirme: 76
- Potansiyel: 84
Hepimizin bildiği gibi, kaleci pozisyonu son yıllarda özellikle oyunu geriden kurma, top dağıtımı ve pas oyununa katkı konusunda büyük bir değişim geçirdi. James Trafford ise bu modern rol için gereken dört önemli özelliğe şimdiden sahip: hava toplarına hakimiyet, uzun taç benzeri el atışları, etkili ayak kullanımı ve uzun pas yeteneği. Eğer takımınız için bir süpürücü kaleci arıyorsanız, oldukça uygun bir seçenek.
10
Lucca Brughmans - GK
- 17, Belçika, KRC Genk
- Genel değerlendirme: 59
- Potansiyel: 82
Listeyi, potansiyeline ulaşması biraz sabır gerektiren bir genç yetenekle noktalıyoruz. Şu anki 59 genel reytingi çok dikkat çekici olmasa da, doğru gelişim süreciyle bu Belçikalı kaleci gelecekte fark yaratabilecek isimlerden biri olabilir.