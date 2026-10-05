FC 27 Kariyer Modu’ndaki en iyi serbest oyuncular

EA FC 27'nin Kariyer Modu’nda seçtiğin takımın başına geçerek onu başarıya taşımaya çalışıyorsun. İster küçük bir kulübü üst lige çıkar, ister eski günlerini arayan bir devi yeniden Avrupa’nın zirvesine taşı, doğru taktiklere, güçlü bir scout ağına ve akıllı transferlere ihtiyacın var. Serbest oyuncular ise yüksek bonservis bedelleri ödemeden kadronu güçlendirmenin en iyi yollarından biri.

Serbest oyuncu havuzu ilk sezonun ardından kariyerine göre değişiklik gösterebilir ancak ilk yaz transfer döneminde herkes için aynıdır. Bu listedeki oyuncuları ise genel puanları, potansiyelleri ve maaşlarına karşılık sundukları performansı dikkate alarak sıraladık.

01 Memphis Depay

Depay bonservis bedeli olmadan kadrona katabileceğin en iyi isimlerden biri © EA Sports

Pozisyon : Santrfor

Genel Puan : 80

Potansiyel : 85

Yaş : 32

Memphis Depay, EA FC 27’deki en tanınmış serbest oyunculardan biri. 32 yaşında olmasına rağmen güçlü hücum özellikleri sayesinde farklı seviyelerdeki takımlara önemli katkı sağlayabilir.

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Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Depay, beş yıldızlı beceri hareketleri ve üç yıldızlı zayıf ayağıyla rakip savunmaları zorlayabilecek bir oyuncu.

Kariyerinin son dönemlerine yaklaşsa da 85 potansiyeli, 80 genel puanını biraz daha geliştirebileceğini gösteriyor. Uygun maaşı da hesaba katıldığında Depay, bonservis bedeli ödemeden deneyimli bir forvet arayan orta ve büyük ölçekli kulüpler için iyi bir seçenek.

02 Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta tam anlamıyla bir oyun kurucu © EA Sports

Pozisyon : Orta Saha

Genel Puan : 83

Potansiyel : 83

Yaş : 32

De Arrascaeta tam anlamıyla bir oyun kurucu. Güçlü pas, top sürme ve hız özellikleri sayesinde hem kanatlarda hem de hücumu yönlendiren ofansif orta saha rolünde etkili olabiliyor. Dört yıldızlı zayıf ayağı ise pas ve şutlarda ona ekstra esneklik kazandırıyor.

Tek dezavantajı, De Arrascaeta’nın artık potansiyelinin zirvesinde olması. Ancak mevcut özellikleri senin için yeterliyse hücum hattında hala güçlü bir seçenek.

03 Angel Yondjo Matah

Angel Yondjo Matah, uzun süre hücum hattına güç katabilecek potansiyelde © EA Sports

Pozisyon : Santrfor

Genel Puan : 60

Potansiyel : 74

Yaş : 19

Yondjo Matah, yüksek potansiyele sahip genç bir forvet. Başlangıçta bazı özelliklerinin gelişmesi gerekse de düzenli forma şansı ve doğru gelişim planıyla uzun vadede güçlü bir oyuncuya dönüşebilir.

Üstelik oldukça düşük maaşı sayesinde alt liglerden başladığın kariyerlerde veya genç oyuncuları geliştirerek ilerlediğin bir takımda iyi bir seçenek. Bonservis bedeli ödemeden kadrona katıp geliştirebilir, ileride yüksek bir bedelle satabilir ya da hücum hattının önemli isimlerinden biri haline getirebilirsin. Hızlanma, sprint hızı, pozisyon alma ve bitiricilik özellikleri de gelecek vadeden bir forvet için sağlam bir temel sunuyor.

04 David Alaba

David Alaba, Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giydi © EA Sports

Pozisyon : Stoper

Genel Puan : 80

Potansiyel : 87

Yaş : 34

Listenin öne çıkan isimlerinden Alaba, en hızlı stoper olmasa da diğer özellikleriyle bu açığı kapatıyor. Top kapma becerisinin yanı sıra gücü ve pas kalitesiyle geriden oyun kurarken de etkili olabiliyor.

34 yaşında olmasına rağmen 87 potansiyeli, mevcut genel puanını geliştirebileceğini gösteriyor. Bunun için düzenli forma şansına ihtiyaç duysa da düşük maaş talebi, onu deneyimli bir stoper arayan takımlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

05 Lucas Paquetá

Lucas Paquetá, avantajlı bir forvet seçeneği © EA Sports

Pozisyon : Orta Saha

Genel Puan : 79

Potansiyel : 82

Yaş : 29

Lucas Paquetá, birkaç özelliğiyle EA FC 27 Kariyer Modu’nun en iyi serbest oyuncularından biri. 29 yaşında olduğu için önünde hala birkaç iyi sezon var. Üstelik potansiyeli mevcut genel puanının üzerinde ve hem kanatlarda hem forvette hem de ofansif orta sahada görev yapabiliyor.

Bu çok yönlülüğü sayesinde rotasyonda farklı rollerde kullanabilir veya sakatlanan hücum oyuncularının yerini onunla doldurabilirsin. Hızı çok yüksek olmasa da beş yıldızlı beceri hareketleri ve dört yıldızlı zayıf ayağıyla hücumda etkili olabilir. Etrafını hızlı oyuncularla desteklediğinde ise Paquetá’dan daha fazla verim alabilirsin.

06 Hugo Souza

Hugo Souza, yüksek potansiyele sahip güçlü bir kaleci © EA Sports

Pozisyon : Kaleci

Genel Puan : 78

Potansiyel : 83

Yaş : 27

Listenin tek kalecisi olan Hugo Souza, aynı zamanda en genç seçeneklerden biri. 1,98 metrelik boyuyla kalede önemli bir avantaj sağlıyor. Başlangıç özellikleri zaten güçlü olan Souza, potansiyeline ulaştığında üst düzey kalecilerle yarışabilecek seviyeye gelebilir.

Makul maaş talebiyle Souza, kalesini güçlendirmek ve üst lige yükselmek isteyen takımlar için iyi bir seçenek olabilir.

07 Luiz Henrique

Luiz Henrique kanatlara hız kazandırıyor © EA Sports

Pozisyon : Sağ Kanat

Genel Puan : 78

Potansiyel : 81

Yaş : 25

Hızlı ve teknik bir kanat oyuncusu arıyorsan Luiz Henrique güçlü bir seçenek. Dört yıldızlı beceri hareketleri ve zayıf ayağının yanı sıra 86 top sürme, 89 hızlanma ve 87 sprint hızıyla üst düzey birkaç kulüp dışında pek çok takımda ilk 11’de kendine yer bulabilir.

81 potansiyeline düzenli forma şansı ve doğru gelişim planıyla ulaşabilir. Bu da Henrique’yi şampiyonluk hedefleyen takımlarda bile maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girip yorgun savunmalara karşı fark yaratabilecek bir seçenek haline getiriyor.

08 Toni Fruk

Toni Fruk, takımını etrafında kurabileceğin bir oyuncu © EA Sports

Pozisyon : Orta Saha

Genel Puan : 79

Potansiyel : 84

Yaş : 25

25 yaşındaki Hırvat oyuncu, uzun vadeli ve uygun maliyetli bir transfer arıyorsan öne çıkan serbest oyunculardan biri. Önünde uzun bir kariyer bulunan Fruk’un başlangıç özellikleri de oldukça dengeli; güç ve top kapma dışında belirgin bir zayıflığı yok.

Onu asıl pozisyonunda oynattığında rakibini geçebilen, yavaş savunmacılardan sıyrılabilen ve gol yollarında etkili bir oyuncuya sahip olabilirsin. 84 potansiyeli sayesinde gelişimini sürdürerek orta seviye bir takımın hücumdaki kilit isimlerinden birine dönüşebilir.

09 James Rodríguez

James Rodríguez ilerleyen yaşına rağmen hala çok iyi © EA Sports

Pozisyon : Orta Saha

Genel Puan : 80

Potansiyel : 88

Yaş : 35

James Rodríguez, güçlü şut, pas ve top sürme özellikleriyle ofansif orta saha veya merkez orta saha pozisyonlarında hala etkili bir seçenek. Sağ kanatta da oynayabilse de 52 hızlanma ve 48 sprint hızı, hızlı savunmacılara karşı etkili olmasını zorlaştırıyor.

88 potansiyeli, 35 yaşındaki bir oyuncu için oldukça yüksek. Emekli olmadan önce bu seviyeye ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz olsa da mevcut özellikleriyle bile faydalı bir transfer. Genel puanını biraz geliştirebilirsen alt lig takımlarında veya kümede kalma mücadelesi veren ekiplerde önemli katkı sağlayabilir.

10 José Manuel López

José Manuel López, uzun boyu ve fizik gücüyle öne çıkan bir forvet © EA Sports

Pozisyon : Santrfor

Genel Puan : 79

Potansiyel : 82

Yaş : 25

José Manuel López, fizik gücüyle öne çıkan klasik bir santrfor. 1,88 metrelik boyu, 87 zıplama ve 78 kafa vuruşu isabetiyle ceza sahasına yapılan ortalarda etkili bir hedef hâline geliyor. 81 pozisyon alma ve 83 bitiricilik değerleri de gol yollarında ihtiyaç duyduğu temel özellikleri tamamlıyor.

25 yaşındaki forvet, takımınla birlikte gelişerek 82 potansiyeline yaklaştıkça gol yollarında daha güvenilir bir seçeneğe dönüşebilir.

Yazar hakkında Chris Jecks kimdir? Chris, 10 yılı aşkın süredir PCGamesN, GameRant, Destructoid ve Twinfinite gibi çeşitli yayınlar için oyun haberleri yazıyor. Bu süre boyunca binlerce rehber ve incelemeye imza atan Jecks, aksiyon RPG’leri, nişancı oyunları ve yarış oyunları konusunda uzman. Kariyeri boyunca bu türleri kapsamlı biçimde ele alan Jecks, aynı zamanda iyi bir bağımsız oyuna da her zaman ilgi duyuyor.