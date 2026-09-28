FC 27'de Yer Alacak Şarkılar

Yeni EA SPORTS FC sezonunun heyecanı yalnızca sahada yaşanmıyor. Serinin yıllardır önemli parçalarından biri olan oyun müzikleri, FC 27'de de dünyanın farklı noktalarından sanatçıları bir araya getiriyor. 36 ülkeden toplam 120 parçanın bulunduğu soundtrack'te Interpol, The Neighbourhood, The Strokes, The War on Drugs, Royal Blood ve Barry Can't Swim gibi isimlerin yanı sıra yeni sanatçılar da seni bekliyor.