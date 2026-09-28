FC 27'de Yer Alacak Şarkılar

Yeni EA SPORTS FC sezonunun heyecanı yalnızca sahada yaşanmıyor. Serinin yıllardır önemli parçalarından biri olan oyun müzikleri, FC 27'de de dünyanın farklı noktalarından sanatçıları bir araya getiriyor. 36 ülkeden toplam 120 parçanın bulunduğu soundtrack'te Interpol, The Neighbourhood, The Strokes, The War on Drugs, Royal Blood ve Barry Can't Swim gibi isimlerin yanı sıra yeni sanatçılar da seni bekliyor.
Listenin Red Bull takipçileri için ayrı bir sürprizi de var. Sayf'ın “TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)” parçası da FC 27 müzikleri arasındaki yerini alıyor. Peki yeni sezonda menülerde ve maçlara hazırlanırken hangi parçaları duyacaksın? FC 27'nin resmi soundtrack listesine yakından bakalım.
01
FC 27'de Hangi Şarkılar Var?
EA SPORTS FC 27'nin resmi soundtrack'i farklı türleri ve müzik sahnelerini aynı listede buluşturuyor. Oyunda yer alan 120 parça şöyle:
- Adé: More Love
- Adult DVD: Do As I Please
- AKA: It Grows On Trees (Money)
- Alcalá Norte: El Hombre Planeta
- Alexia Gredy: Un peu plus souvent (Yuksek Remix)
- alexsucks: Autopilot
- Amigo de Sanatçılar, godie., V.I.C: UN DÍA NUEVO (FUEGO)
- Angèle, ####ers, Justice: What You Want (####ers Remix)
- Apache, Reke, Faker: POR ESTAS CALLES
- arøne: dramatique
- Bakermat ft. RANI: I Love Life
- Barry Can't Swim: Dance Dance Dance
- bed: デトロイト｜Detoroito
- BEN plg: Nickel
- Blossoms: Husband
- Bluprint, Confz, Hayley May: This World Of Mine
- Bonobo: Drift
- Bradley Simpson: Ready To Go
- Bruvvy: Little Shiva
- BSEARL & CA$PAR: BELIEVE ME
- CA7RIEL & Paco Amoroso: Muero
- Cage The Elephant: Dying In Reverse
- Cami: Pena Negra (ANNA EL SHOW)
- Carli, Seinabo Sey: The Runner
- Cazzu: Dolce
- Chalk: Can't Feel It
- Chase & Status ft. Little Simz: Carnage
- cheapcuts ft. Franksy: Business
- Chien Méchant: Étoile Filante
- Cobrah: Platinum
- Crooked Colours: Pink Limo
- Cypress Hill ft. Poe Leos: Run
- Dahi ft. Kendrick Lamar, Amber Mark: How To Pray
- Dante Spinetta: Starlight
- Delfina Dib, Willy Bronca, Tomy B: GARDEL EN EL AVIÓN
- Digitalism: Achtung! Optimizasyon
- disiz ft. Theodora: melodrama
- DJ Pone: BCN SQUAD
- DOPAMOON ft. Romain Muller: Chat dans la nuit
- Dreamhouse: Dreaming Alone
- FaceBrooklyn: el combito
- Fat Dog: Cancel Me (I'm Tired)
- Feli Colina: Diabla
- French 79 ft. New Constellations: Colors Collide
- GENER8ION & Yung Lean: STORM I
- GENER8ION & Yung Lean: STORM II
- Gentleman's Dub Club ft. Jolie P: Bop
- Grace Ives: Avalanche
- H JeuneCrack: Au Max
- Hex Girlfriend: Gathering Dust
- Interpol: See Out Loud
- Jadakins x DEE MAD x MJ Nebrada: Va Va Vroom
- Jamie T: Waist 36 Leg 32
- JAMIE WEBSTER: Small Town Life
- JayaHadADream: The Bank
- Jeanne Bonjour: Métamorphose
- Jim Legxacy: idk idk
- Joaquín Coronel: Chirotear
- Joji: Last of a Dying Breed
- KuleeAngee: Pretty Love
- Kumo 99: Eyesore
- Kyan, Enzo from the Block, Mu540: Garage
- La Yegros: Trocitos de Madera
- Lala Lala: Arrow
- Laylow: MEGATRON
- LB aka LABAT ft. Skin on Skin: Feel So Good Around U
- LEMONSUCKR: Stain
- Lime Garden: 23
- Lolo Zouaï ft. Lous and The Yakuza: Lemon Squeeze
- Macha Kiddo: Monster
- Maria Becerra, El Alfa, XROSS: HACE CALOR
- MaWayy ft. Wagathoni: Moon And Back
- Max Baby: Hardcore
- Miel De Montagne: Le Summerlove
- miki: particule
- Milo j: Bajo De La Piel
- MIYACHI, Yvng Patra, Doc Pauly: WAY UP
- Monsieur Periné: Aguaráchate
- MOOJO, KASHOVSKI: FREEDOM
- Ms Nina x Don Elektron: Quiero Mas
- Mura Masa: My Generation
- NATHY PELUSO: APRENDER A AMAR
- Nia Archives: Vertical
- Nicki Nicole: SHEITE
- nimino: Orla
- Nonô: Joga Bonito
- NOTION & Slew: KONDİSYON İLK SIRADA
- Of The Trees, EARTHGANG: Look Into My Eyes
- ORKID: Ethereal
- oskar med k: On The Ground
- Paul Prier: The Rush
- Placid Angles, Sophia Stel: I Want What I Want
- Rose Gray: Blink Twice
- Royal Blood: Dead Company
- Rubio ft. Montoya: Calla - Montoya Remix
- Rylo & Le Prof: Motivation
- Sayf: TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)
- SDM: NZELA
- Shygirl: Alyse
- Small Town Kid: Your Eyes
- Smallx, Saib: BLOOM
- Snail Mail: Tractor Beam
- spill tab: Assis
- Squeezie: ça fait pas mal
- Steel Beans & Anderson .Paak: Too On
- Sycco: Look Up
- Tao mon amour: Adieu Clémence
- Temper City: Self Aware
- The Itch: No More Sprechgesang
- The Neighbourhood: Red Flag
- The Strokes: Lonely in the Future
- The War on Drugs: Who's That
- Thee Diane: Sweet Sauce
- TOMORA ft. AURORA, Tom Rowlands: SOMEWHERE ELSE
- Trueblood: Come Back, I Miss You
- TWO LANES, Nohr: Sign (Revision)
- Yard Act: Cherophobe Rock
- Yves, Lolo Zouaï: NAIL
- ZAINAB: Her Eyes
- ZEP: FIGURE IT OUT
FC serisinin müzikleri uzun süredir oyunun kendine özgü atmosferinin önemli parçalarından biri. FC 27 de 120 parçalık geniş listesiyle farklı ülkelerden ve müzik türlerinden isimleri aynı soundtrack'te buluşturuyor. Sayf'ın Red Bull 64 Bars performansından The Strokes ve Interpol'e kadar uzanan listeyi keşfederken yeni favori parçanı da bulabilirsin.