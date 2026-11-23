Fenerbahçe Medicana, 2026/2027 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi’nde 14 kişilik bir kadroyla mücadele ediyor. Kaptan Eda Erdem Dündar’ın yanı sıra Melissa Vargas, Hande Baladın ve Alessia Orro da sarı-lacivertli formayı giyiyor. CEV Şampiyonlar Ligi’nde ise Beril Çoban ile Lal Lüleci’nin katılımıyla oyuncu sayısı 16’ya çıkıyor. İşte yerine doğrudan söylersek, Fenerbahçe kadın voleybol takımı kadrosunda yer alan isimler forma numarasına göre şöyle sıralanıyor.

01 Gizem Örge

Doğum Tarihi: 26 Nisan 1993

Boy: 170 cm

Pozisyon: Libero

Forma No: 1

Uzun yıllar VakıfBank forması giyen Gizem Örge, 2021’de Fenerbahçe’ye katıldı. Türkiye ile 2023 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan libero, sarı-lacivertlilerin arka alanındaki deneyimli isimlerden biri. Örge, 2026/2027 sezonunda da Fenerbahçe voleybol kadrosunda 1 numaralı formayı taşıyor.

02 Brenda Castillo

Doğum Tarihi: 5 Haziran 1992

Boy: 165 cm

Pozisyon: Libero

Forma No: 5

Brenda Castillo, Dominik Cumhuriyeti Millî Takımı’yla uzun yıllardır uluslararası turnuvalarda görev yapıyor. Uluslararası kariyerinde önemli bireysel ödüller kazanan Castillo, farklı ülkelerde edindiği kulüp deneyimini Fenerbahçe’ye taşıyor. Sultanlar Ligi’nde Gizem Örge ile birlikte takımın libero rotasyonunda yer alıyor.

03 Kübra Akman

Doğum Tarihi: 13 Ekim 1994

Boy: 198 cm

Pozisyon: Orta Oyuncu

Forma No: 6

VakıfBank’la Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluklar yaşayan Kübra Akman, kariyerinde Türk Hava Yolları formasını da giydi. A Millî Kadın Voleybol Takımı’nda görev alan Akman, 198 cm boyuyla Fenerbahçe Medicana voleybol kadrosunun en uzun oyuncusu. Deneyimli orta oyuncu sarı-lacivertlilerde 6 numarayı taşıyor.

04 Hande Baladın

Hande Baladın © Red Bull

Doğum Tarihi: 1 Eylül 1997

Boy: 189 cm

Pozisyon: Smaçör

Forma No: 7

Red Bull sporcusu Hande Baladın , Eczacıbaşı’nda geçen uzun bir dönemin ardından Fenerbahçe’ye katıldı. Türkiye’nin 2023 Avrupa şampiyonluğu yaşayan kadrosunda da bulunan Baladın, 2026/2027 sezonunda sarı-lacivertlilerin smaçör rotasyonunda görev yapıyor. Millî oyuncu, kanat hücumunun yanı sıra servis karşılamada da sorumluluk alıyor.

05 Alessia Orro

Doğum Tarihi: 18 Temmuz 1998

Boy: 180 cm

Pozisyon: Pasör

Forma No: 8

İtalya Milli Takımı ile uluslararası arenada önemli şampiyonluklar yaşayan Alessia Orro, turnuvanın en iyi pasörü seçildi. Fenerbahçe’ye gelmeden önce İtalya’da Milano forması giyen Orro, sarı-lacivertlilerde 8 numarayı taşıyor. Sultanlar Ligi’nde takımın pasör rotasyonunu Arelya Karasoy Koçaş ile paylaşıyor.

06 Arina Fedorovtseva

Doğum Tarihi: 19 Ocak 2004

Boy: 190 cm

Pozisyon: Smaçör

Forma No: 10

Rus smaçör Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe’ye ilk kez 2021/2022 sezonunda katıldı. Genç yaşta sarı-lacivertli formayı giymeye başlayan oyuncu, özellikle sıçrayarak kullandığı sert servislerle tanınıyor. Fedorovtseva, 2026/2027 sezonunda da Fenerbahçe kadın voleybol kadrosunda 10 numarayla görev yapıyor.

07 Chiaka Ogbogu

Doğum Tarihi: 15 Nisan 1995

Boy: 188 cm

Pozisyon: Orta Oyuncu

Forma No: 11

Chiaka Ogbogu, ABD Milli Takımı’yla uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. Kariyerinde altın ve gümüş madalya sevinci yaşayan Ogbogu, başarılı orta oyuncu performansıyla öne çıktı. Türkiye’de daha önce VakıfBank forması da giydi. Fenerbahçe Medicana’da orta oyuncu rotasyonuna katılan Amerikalı voleybolcu 11 numarayı taşıyor.

08 Ana Cristina de Souza

Doğum Tarihi: 7 Nisan 2004

Boy: 193 cm

Pozisyon: Smaçör

Forma No: 12

Ana Cristina de Souza, Brezilya’dan Fenerbahçe’ye genç yaşta transfer oldu. Brezilya Milli Takımı ile dünya çapında turnuvalarda madalya başarısı elde eden smaçör, uluslararası arenalarda bronz madalya alan kadroda da yer aldı. Sarı-lacivertlilerde 12 numarayı taşıyan Ana Cristina, takımın dört lig smaçöründen biri.

09 Eda Erdem Dündar

Doğum Tarihi: 22 Haziran 1987

Boy: 188 cm

Pozisyon: Orta Oyuncu

Forma No: 14

2008’den bu yana Fenerbahçe forması giyen Eda Erdem Dündar, 2026/2027 sezonunda da takım kaptanlığını üstleniyor. Sarı-lacivertlilerle Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Erdem, Türkiye’nin 2023 Avrupa şampiyonluğunda da kaptandı. Deneyimli orta oyuncu, Fenerbahçe kadın voleybol takımının oyuncuları arasında kulüpte en uzun süredir forma giyen isim.

10 Arelya Karasoy Koçaş

Doğum Tarihi: 14 Aralık 1996

Boy: 181 cm

Pozisyon: Pasör

Forma No: 15

Arelya Karasoy Koçaş, 2026/2027 sezonunda sarı-lacivertlilerin pasör rotasyonuna katıldı. Sultanlar Ligi’nde deneyim sahibi olan oyuncu, Fenerbahçe’de 15 numaralı formayı giyiyor. Lig kadrosunda Alessia Orro ile aynı pozisyonda görev yapan Karasoy Koçaş, takımın Şampiyonlar Ligi listesinde de bulunuyor.

11 Saliha Şahin

Doğum Tarihi: 5 Kasım 1998

Boy: 185 cm

Pozisyon: Smaçör

Forma No: 16

A Millî Kadın Voleybol Takımı’nda da forma giyen Saliha Şahin, kariyerinde Eczacıbaşı’nın yanı sıra Polonya’da Chemik Police takımında görev yaptı. Millî smaçör, 2026/2027 sezonunda Fenerbahçe kadın voleybol takımı kadrosunda 16 numarayı taşıyor. Şahin, kanat hücumu ile servis karşılama düzeninde görev alıyor.

12 Beril Çoban

Doğum Tarihi: 1 Şubat 2005

Boy: 180 cm

Pozisyon: Pasör

Forma No: 22

Beril Çoban, Fenerbahçe Medicana’nın CEV Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan üç pasörden biri. Türkiye’yi U20 ve U22 Avrupa Şampiyonası düzeyinde temsil eden Çoban, önceki sezon da sarı-lacivertlilerin Avrupa listesinde bulunuyordu. Genç pasör, 2026/2027 sezonunda Avrupa’da 22 numaralı formayı taşıyor.

13 Melis Özengin

Doğum Tarihi: 2 Temmuz 2009

Boy: 188 cm

Pozisyon: Pasör Çaprazı / Smaçör

Forma No: 23

Fenerbahçe altyapısından yetişen Melis Özengin, sarı-lacivertlilerin A takım kadrosundaki en genç isimlerden biri. Türkiye’nin yaş grubu millî takımlarında da görev yapan oyuncu, her iki organizasyonda 23 numarayı taşıyor. Özengin, Sultanlar Ligi listesinde pasör çaprazı, Şampiyonlar Ligi listesinde ise smaçör olarak yer alıyor.

14 Melissa Vargas

Doğum Tarihi: 16 Ekim 1999

Boy: 194 cm

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Forma No: 44

Küba doğumlu Melissa Vargas, 2018’de Fenerbahçe’ye katıldı ve 2023’ten itibaren Türkiye Millî Takımı formasını giymeye başladı. Türkiye’nin aynı yıl kazandığı Voleybol Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası’nda en değerli oyuncu seçildi. Solak pasör çaprazı, Fenerbahçe Medicana’da 44 numarayla hücumun başlıca isimlerinden biri.

15 Lal Lüleci

Doğum Tarihi: 18 Ağustos 2009

Boy: 161 cm

Pozisyon: Libero

Forma No: 57

Lal Lüleci, Fenerbahçe Medicana’nın Şampiyonlar Ligi listesinde yer alan genç libero. Türkiye’yi U18 Avrupa Şampiyonası düzeyinde de temsil eden Lüleci, Avrupa kadrosunda Gizem Örge ile Brenda Castillo’ya eşlik ediyor. 2009 doğumlu oyuncu, sarı-lacivertlilerin Avrupa maçları için 57 numarayla kayıtlı.

16 Sinead Jack-Kısal

Doğum Tarihi: 8 Kasım 1993

Boy: 194 cm

Pozisyon: Orta Oyuncu

Forma No: 88

Trinidad ve Tobago doğumlu Sinead Jack-Kısal, uzun süredir Sultanlar Ligi’nde forma giyiyor. Türkiye kariyerinde Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi takımlarda görev yapan orta oyuncu, 2026/2027 sezonunda Fenerbahçe Medicana’da 88 numarayı taşıyor. Jack-Kısal, Eda Erdem Dündar, Kübra Akman ve Chiaka Ogbogu ile orta oyuncu rotasyonunu tamamlıyor.