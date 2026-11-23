Fenerbahçe Medicana, 2026/2027 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi’nde 14 kişilik bir kadroyla mücadele ediyor. Kaptan Eda Erdem Dündar’ın yanı sıra Melissa Vargas, Hande Baladın ve Alessia Orro da sarı-lacivertli formayı giyiyor. CEV Şampiyonlar Ligi’nde ise Beril Çoban ile Lal Lüleci’nin katılımıyla oyuncu sayısı 16’ya çıkıyor. İşte yerine doğrudan söylersek, Fenerbahçe kadın voleybol takımı kadrosunda yer alan isimler forma numarasına göre şöyle sıralanıyor.
01
Gizem Örge
- Doğum Tarihi: 26 Nisan 1993
- Boy: 170 cm
- Pozisyon: Libero
- Forma No: 1
Uzun yıllar VakıfBank forması giyen Gizem Örge, 2021’de Fenerbahçe’ye katıldı. Türkiye ile 2023 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan libero, sarı-lacivertlilerin arka alanındaki deneyimli isimlerden biri. Örge, 2026/2027 sezonunda da Fenerbahçe voleybol kadrosunda 1 numaralı formayı taşıyor.
02
Brenda Castillo
- Doğum Tarihi: 5 Haziran 1992
- Boy: 165 cm
- Pozisyon: Libero
- Forma No: 5
Brenda Castillo, Dominik Cumhuriyeti Millî Takımı’yla uzun yıllardır uluslararası turnuvalarda görev yapıyor. Uluslararası kariyerinde önemli bireysel ödüller kazanan Castillo, farklı ülkelerde edindiği kulüp deneyimini Fenerbahçe’ye taşıyor. Sultanlar Ligi’nde Gizem Örge ile birlikte takımın libero rotasyonunda yer alıyor.
03
Kübra Akman
- Doğum Tarihi: 13 Ekim 1994
- Boy: 198 cm
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Forma No: 6
VakıfBank’la Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluklar yaşayan Kübra Akman, kariyerinde Türk Hava Yolları formasını da giydi. A Millî Kadın Voleybol Takımı’nda görev alan Akman, 198 cm boyuyla Fenerbahçe Medicana voleybol kadrosunun en uzun oyuncusu. Deneyimli orta oyuncu sarı-lacivertlilerde 6 numarayı taşıyor.
04
Hande Baladın
- Doğum Tarihi: 1 Eylül 1997
- Boy: 189 cm
- Pozisyon: Smaçör
- Forma No: 7
Red Bull sporcusu Hande Baladın, Eczacıbaşı’nda geçen uzun bir dönemin ardından Fenerbahçe’ye katıldı. Türkiye’nin 2023 Avrupa şampiyonluğu yaşayan kadrosunda da bulunan Baladın, 2026/2027 sezonunda sarı-lacivertlilerin smaçör rotasyonunda görev yapıyor. Millî oyuncu, kanat hücumunun yanı sıra servis karşılamada da sorumluluk alıyor.
05
Alessia Orro
- Doğum Tarihi: 18 Temmuz 1998
- Boy: 180 cm
- Pozisyon: Pasör
- Forma No: 8
İtalya Milli Takımı ile uluslararası arenada önemli şampiyonluklar yaşayan Alessia Orro, turnuvanın en iyi pasörü seçildi. Fenerbahçe’ye gelmeden önce İtalya’da Milano forması giyen Orro, sarı-lacivertlilerde 8 numarayı taşıyor. Sultanlar Ligi’nde takımın pasör rotasyonunu Arelya Karasoy Koçaş ile paylaşıyor.
06
Arina Fedorovtseva
- Doğum Tarihi: 19 Ocak 2004
- Boy: 190 cm
- Pozisyon: Smaçör
- Forma No: 10
Rus smaçör Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe’ye ilk kez 2021/2022 sezonunda katıldı. Genç yaşta sarı-lacivertli formayı giymeye başlayan oyuncu, özellikle sıçrayarak kullandığı sert servislerle tanınıyor. Fedorovtseva, 2026/2027 sezonunda da Fenerbahçe kadın voleybol kadrosunda 10 numarayla görev yapıyor.
07
Chiaka Ogbogu
- Doğum Tarihi: 15 Nisan 1995
- Boy: 188 cm
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Forma No: 11
Chiaka Ogbogu, ABD Milli Takımı’yla uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. Kariyerinde altın ve gümüş madalya sevinci yaşayan Ogbogu, başarılı orta oyuncu performansıyla öne çıktı. Türkiye’de daha önce VakıfBank forması da giydi. Fenerbahçe Medicana’da orta oyuncu rotasyonuna katılan Amerikalı voleybolcu 11 numarayı taşıyor.
08
Ana Cristina de Souza
- Doğum Tarihi: 7 Nisan 2004
- Boy: 193 cm
- Pozisyon: Smaçör
- Forma No: 12
Ana Cristina de Souza, Brezilya’dan Fenerbahçe’ye genç yaşta transfer oldu. Brezilya Milli Takımı ile dünya çapında turnuvalarda madalya başarısı elde eden smaçör, uluslararası arenalarda bronz madalya alan kadroda da yer aldı. Sarı-lacivertlilerde 12 numarayı taşıyan Ana Cristina, takımın dört lig smaçöründen biri.
09
Eda Erdem Dündar
- Doğum Tarihi: 22 Haziran 1987
- Boy: 188 cm
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Forma No: 14
2008’den bu yana Fenerbahçe forması giyen Eda Erdem Dündar, 2026/2027 sezonunda da takım kaptanlığını üstleniyor. Sarı-lacivertlilerle Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Erdem, Türkiye’nin 2023 Avrupa şampiyonluğunda da kaptandı. Deneyimli orta oyuncu, Fenerbahçe kadın voleybol takımının oyuncuları arasında kulüpte en uzun süredir forma giyen isim.
10
Arelya Karasoy Koçaş
- Doğum Tarihi: 14 Aralık 1996
- Boy: 181 cm
- Pozisyon: Pasör
- Forma No: 15
Arelya Karasoy Koçaş, 2026/2027 sezonunda sarı-lacivertlilerin pasör rotasyonuna katıldı. Sultanlar Ligi’nde deneyim sahibi olan oyuncu, Fenerbahçe’de 15 numaralı formayı giyiyor. Lig kadrosunda Alessia Orro ile aynı pozisyonda görev yapan Karasoy Koçaş, takımın Şampiyonlar Ligi listesinde de bulunuyor.
11
Saliha Şahin
- Doğum Tarihi: 5 Kasım 1998
- Boy: 185 cm
- Pozisyon: Smaçör
- Forma No: 16
A Millî Kadın Voleybol Takımı’nda da forma giyen Saliha Şahin, kariyerinde Eczacıbaşı’nın yanı sıra Polonya’da Chemik Police takımında görev yaptı. Millî smaçör, 2026/2027 sezonunda Fenerbahçe kadın voleybol takımı kadrosunda 16 numarayı taşıyor. Şahin, kanat hücumu ile servis karşılama düzeninde görev alıyor.
12
Beril Çoban
- Doğum Tarihi: 1 Şubat 2005
- Boy: 180 cm
- Pozisyon: Pasör
- Forma No: 22
Beril Çoban, Fenerbahçe Medicana’nın CEV Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan üç pasörden biri. Türkiye’yi U20 ve U22 Avrupa Şampiyonası düzeyinde temsil eden Çoban, önceki sezon da sarı-lacivertlilerin Avrupa listesinde bulunuyordu. Genç pasör, 2026/2027 sezonunda Avrupa’da 22 numaralı formayı taşıyor.
13
Melis Özengin
- Doğum Tarihi: 2 Temmuz 2009
- Boy: 188 cm
- Pozisyon: Pasör Çaprazı / Smaçör
- Forma No: 23
Fenerbahçe altyapısından yetişen Melis Özengin, sarı-lacivertlilerin A takım kadrosundaki en genç isimlerden biri. Türkiye’nin yaş grubu millî takımlarında da görev yapan oyuncu, her iki organizasyonda 23 numarayı taşıyor. Özengin, Sultanlar Ligi listesinde pasör çaprazı, Şampiyonlar Ligi listesinde ise smaçör olarak yer alıyor.
14
Melissa Vargas
- Doğum Tarihi: 16 Ekim 1999
- Boy: 194 cm
- Pozisyon: Pasör Çaprazı
- Forma No: 44
Küba doğumlu Melissa Vargas, 2018’de Fenerbahçe’ye katıldı ve 2023’ten itibaren Türkiye Millî Takımı formasını giymeye başladı. Türkiye’nin aynı yıl kazandığı Voleybol Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası’nda en değerli oyuncu seçildi. Solak pasör çaprazı, Fenerbahçe Medicana’da 44 numarayla hücumun başlıca isimlerinden biri.
15
Lal Lüleci
- Doğum Tarihi: 18 Ağustos 2009
- Boy: 161 cm
- Pozisyon: Libero
- Forma No: 57
Lal Lüleci, Fenerbahçe Medicana’nın Şampiyonlar Ligi listesinde yer alan genç libero. Türkiye’yi U18 Avrupa Şampiyonası düzeyinde de temsil eden Lüleci, Avrupa kadrosunda Gizem Örge ile Brenda Castillo’ya eşlik ediyor. 2009 doğumlu oyuncu, sarı-lacivertlilerin Avrupa maçları için 57 numarayla kayıtlı.
16
Sinead Jack-Kısal
- Doğum Tarihi: 8 Kasım 1993
- Boy: 194 cm
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Forma No: 88
Trinidad ve Tobago doğumlu Sinead Jack-Kısal, uzun süredir Sultanlar Ligi’nde forma giyiyor. Türkiye kariyerinde Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi takımlarda görev yapan orta oyuncu, 2026/2027 sezonunda Fenerbahçe Medicana’da 88 numarayı taşıyor. Jack-Kısal, Eda Erdem Dündar, Kübra Akman ve Chiaka Ogbogu ile orta oyuncu rotasyonunu tamamlıyor.